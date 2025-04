F1: Ο Λιούις Χάμιλτον συνεχίζει τις επιτυχίες (εκτός πίστας) με… εξώφυλλο στο Vogue

Εκτός από μια θέση στο Hall of Fame της F1, ο Χάμιλτον φαίνεται πως βάζει πλώρη και για καριέρα ως fashion icon με το νέο εξώφυλλο στο περιοδικό Vogue

Ο βρετανός superstar της Ferrari έχει ήδη εδραιώσει τη θέση του ως ένας από τους πιο πετυχημένους οδηγούς στην ιστορία της F1 και τώρα φαίνεται πως ανοίγει νέο… μέτωπο: Μιλάμε φυσικά για τη μόδα, με τον Χάμιλτον να εδραιώνει και τη θέση του ως fashion icon, μπαίνοντας στο εξώφυλλο του θρυλικού τεύχους Met του Vogue. Και σα να μην έφτανε αυτό, ο Χάμιλτον είναι co-chair της μεγαλύτερης βραδιάς μόδας, του Met Gala.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 μοιράστηκε μια φωτογραφία με το ασπρόμαυρο εξώφυλλο, φορώντας ένα κλασικό σμόκιν.

See you at the Met — pic.twitter.com/CA2U9x5C6c

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) April 15, 2025