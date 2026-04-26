Ford Mustang Dark Horse SC: Η έκδοση με τους 795 ίππους που σίγουρα θέλεις

Η νέα Dark Horse SC έχει μόλις 20 ίππους λιγότερους από την κορυφαία Ford Mustang GTD και κοστίζει το 1/3 της τιμής!

Η αναλογία κόστους/ιπποδύναμης διανύει την καλύτερη εποχή της, με νούμερα ιπποδύναμης που κάποτε φάνταζαν… αστρονομικά να είναι πια διαθέσιμα σε τιμές που παλαιότερα θα ήταν ανήκουστες. Τρανό παράδειγμα είναι η νέα Dark Horse SC, με την νέα έκδοση της θρυλικής Ford Mustang των εντυπωσιακών 795 ίππων και 900 Nm ροπής να ξεκινά από 103.490 δολάρια στις ΗΠΑ, προ φόρων.

Μπορεί οι 100+ χιλιάδες δολάρια να μην είναι «φραγκοδίφραγκα», αλλά η εν λόγω τιμή δεν παύει να είναι τρεις φορές μικρότερη από τις 327.000 που η Ford ζητά για την κορυφαία έκδοση, Mustang GTD.

Κινητήρας στα «χνάρια» της GTD

Ο κινητήρας της Ford Mustang Dark Horse SC θυμίζει αρκετά αυτόν της GTD: πρόκειται για έναν χειροποίητο supercharged V8 κινητήρα 5,2 λίτρων, ο οποίος συνδέεται με ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων της Tremec. Οι ιδιαιτερότητες της έκδοσης SC ξεκινούν από το αμάξωμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει επαρκή ψύξη για χρήση σε πίστα.

Το καπό είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και διαθέτει αεραγωγό από ανθρακονήματα, ο οποίος παράγει 2,5 φορές περισσότερη κάθετη δύναμη σε σχέση με τον αντίστοιχο της απλής Dark Horse.

Ειδικό πακέτο για τους πιο τολμηρούς

Η νέα Dark Horse SC διατίθεται επίσης προαιρετικά με το Track Pack, που περιλαμβάνει ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2R, κεραμικά φρένα, αφαίρεση πίσω καθισμάτων και ζάντες από ανθρακονήματα, μειώνοντας το συνολικό βάρος κατά περίπου 68 κιλά. Όλες οι εκδόσεις Dark Horse SC εξοπλίζονται με την τελευταία γενιά μαγνητοροϊκών αμορτισέρ και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης πολλαπλών σταδίων.

Μια Dark Horse SC με το Track Pack ξεκινά από 139.990 δολάρια, ενώ αν προστεθεί και η Special Edition —με γραφικά στο καπό, εσωτερικό Solar Red και λεπτομέρειες από ανθρακονήματα— η τιμή φτάνει τα 170.970 δολάρια.

Οι ανταγωνιστές

Σε αυτά τα επίπεδα, η τιμή ανεβαίνει αισθητά και η Ford Mustang Dark Horse SC τίθεται αντιμέτωπη με μοντέλα όπως η Chevrolet Corvette Z06, η Corvette ZR1 και συγκεκριμένες εκδόσεις της Porsche 911. Η πιο ισορροπημένη επιλογή φαίνεται να είναι η έκδοση Track Pack στις 139.990 δολάρια, η οποία ανταγωνίζεται άμεσα την Corvette Z06 και την Porsche 911 Carrera.

Σε αυτά τα επίπεδα κόστους, η Dark Horse SC μένει πίσω σε τομείς όπως η ποιότητα του εσωτερικού και η αίσθηση πολυτέλειας, αλλά βρίσκεται αρκετά μπροστά σε απόδοση, έχοντας ξεκάθαρο προβάδισμα με τους σχεδόν 800 ίππους της έναντι των 670 της Corvette Z06 και τους υπερδιπλάσιους από τους 388 ίππους της Porsche Carrera.

Στη Ford φαίνεται πως ποντάρουν στην τεράστια ιπποδύναμη για να κερδίσουν τους υποψήφιους αγοραστές, προσφέροντας την Dark Horse SC ως μια “baby-GTD” για όσους αναζητούν ένα επιβλητικό track-toy και δεν θέλουν να ξοδέψουν λεφτά επιπέδου Ferrari & Lamborghini.

Τι κρατάμε:

Πηγή: Motor1.com