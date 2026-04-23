quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
STYLE

Η άγρια BMW των 138.700 ευρώ που οδηγεί ο Φουρνιέ του Ολυμπιακού στην Ελλάδα

ΠΕΜΠΤΗ | 23.04.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
i-agria-bmw-ton-138-700-evro-pou-odigei-o-fournie-tou-olybiakou-stin-ellada-760824

Σπάνια βλέπεις ένα καθαρόαιμο sport BMW M να κυκλοφορεί στην Ελλάδα και να τραβά τόσο έντονα τα βλέμματα χωρίς καν να προσπαθεί. Αυτή τη φορά όμως, ο λόγος δεν είναι μόνο το ίδιο το αυτοκίνητο, αλλά ταυτόχρονα και ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι.

Η BMW M2 CS εμφανίστηκε σε βίντεο στην Ελλάδα, με οδηγό τον Φουρνιέ του Ολυμπιακού, και από τις πρώτες κιόλας εικόνες καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για μια “απλή” M2. Το αυτοκίνητο δείχνει μαύρο ματ, όμως μια πιο προσεκτική ματιά στον εμπρός προφυλακτήρα αποκαλύπτει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον: εκεί φαίνεται καθαρά η χαρακτηριστική μωβ απόχρωση του χρώματος λανσαρίσματος της CS.

@nikosgiannoukakis0

💯🔴⚪️🏀 Η Αποχώρηση απο το ΣΕΦ του Φουρνιέ με το Θρυλικό εργαλείο #evanfournier #sef #msensi #Thrylos24gr #kritifm875

♬ πρωτότυπος ήχος – Νίκος Γιαννουκάκης

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το μαύρο ματ φινίρισμα είναι σχεδόν σίγουρα αποτέλεσμα wrap ή προστατευτικής μεμβράνης PPF, κρύβοντας από κάτω την εργοστασιακή βαφή. Το υπόλοιπο αυτοκίνητο δείχνει – και κυρίως ακούγεται – απολύτως εργοστασιακό, χωρίς εμφανείς μετατροπές. Ακόμη και η ελαφρώς βρώμικη εικόνα του, προσθέτει μια πιο ρεαλιστική διάσταση σε ένα κατά τα άλλα εξωτικό μοντέλο για τα ελληνικά δεδομένα.

Η νέα BMW M2 CS αποκαλύφθηκε επίσημα στο Concorso d’Eleganza Villa d’Este το 2025, αποτελώντας την πιο ακραία και εξελιγμένη εκδοχή του μικρού coupe της BMW M. Λίγες ημέρες αργότερα, παρουσιάστηκαν και τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά της, με το σημαντικότερο στοιχείο να είναι η αύξηση της ισχύος του εξακύλινδρου κινητήρα. Η απόδοση ανεβαίνει από τους ήδη εντυπωσιακούς 480 ίππους στους 530, τοποθετώντας την M2 CS πολύ κοντά σε επίπεδα μεγαλύτερων M μοντέλων. Η εμπορική της πορεία ξεκινά μέσα στο καλοκαίρι, με τιμές στη Γερμανία από περίπου 115.000 ευρώ, κάτι που εξηγεί και το υψηλό κόστος των 138.700 ευρώ για ένα τέτοιο αυτοκίνητο στην Ελλάδα.

Η φιλοσοφία της CS είναι ξεκάθαρη: λιγότερο βάρος, περισσότερη απόδοση. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων, με στοιχεία όπως η οροφή, οι καθρέπτες, ο πίσω διαχύτης και το καπό του χώρου αποσκευών να έχουν αντικατασταθεί από carbon. Στο εμπρός μέρος, η διαφοροποίηση γίνεται κυρίως μέσω της νέας μάσκας και των βελτιωμένων εισαγωγών αέρα, που εξυπηρετούν τόσο την ψύξη όσο και την αεροδυναμική. Πίσω, η πιο επιθετική αεροτομή ολοκληρώνει την εικόνα. Συνολικά, η μείωση βάρους φτάνει περίπου τα 30 κιλά, χάρη και στις σφυρήλατες ζάντες, κάτι που παίζει καθοριστικό ρόλο στην οδική συμπεριφορά.

Μπαίνοντας στην καμπίνα, η M2 CS διατηρεί τον σπορ χαρακτήρα της χωρίς να χάνει την καθημερινή χρηστικότητα. Τα καθίσματα M Carbon με επενδύσεις Merino προσφέρουν έντονη πλευρική στήριξη, ενώ διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις και φωτιζόμενο λογότυπο CS. Το τιμόνι με επένδυση Alcantara και τα κουμπιά M δίνουν άμεση πρόσβαση σε εξατομικευμένες ρυθμίσεις οδήγησης, ενώ η διπλή καμπύλη οθόνη 12,3 και 14,9 ιντσών παραμένει στο επίκεντρο της εμπειρίας. Η BMW έχει φροντίσει να διατηρήσει υψηλό επίπεδο εξοπλισμού, με στοιχεία όπως Head-Up Display με επαυξημένη πραγματικότητα, Harman Kardon ηχοσύστημα και πλήρη συνδεσιμότητα. Ταυτόχρονα, το σύστημα Setup επιτρέπει στον οδηγό να ρυθμίσει κάθε παράμετρο του αυτοκινήτου, από την ανάρτηση μέχρι τον έλεγχο πρόσφυσης με πολλαπλά επίπεδα παρέμβασης.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Στην καρδιά της M2 CS βρίσκεται ο γνωστός 3λιτρος twin-turbo εξακύλινδρος, ο οποίος πλέον αποδίδει 530 ίππους και 650 Nm ροπής. Η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω του οκτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου M Steptronic, χωρίς επιλογή χειροκίνητου. Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχες της αύξησης ισχύος, με τα 0-100 km/h να ολοκληρώνονται σε 3,8 δευτερόλεπτα και τα 0-200 km/h σε μόλις 11,7 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα, με το M Driver’s Package, φτάνει τα 302 km/h. Παράλληλα, το πλαίσιο έχει χαμηλώσει κατά 8 χιλιοστά και έχει δεχθεί ειδικές ρυθμίσεις σε αναρτήσεις και αμορτισέρ, ενώ τα φρένα διαθέτουν μεγάλους δίσκους και κόκκινες δαγκάνες, με κεραμικά διαθέσιμα προαιρετικά.

Τι κρατάμε

  • Η BMW M2 CS είναι από τα πιο ακραία πισωκίνητα coupe που κυκλοφορούν σήμερα
  • Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στην Ελλάδα φαίνεται να έχει μαύρο ματ wrap πάνω από το μωβ εργοστασιακό χρώμα
  • 530 ίπποι και 650 Nm αποκλειστικά στον πίσω άξονα, χωρίς χειροκίνητο κιβώτιο
  • Εκτεταμένη χρήση carbon και μείωση βάρους περίπου 30 κιλά
  • Τιμή που φτάνει τα 138.700 ευρώ στην ελληνική πραγματικότητα
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#BMW#BMW M2 CS
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Πρόσφατες Ειδήσεις