STYLE

Η απόλυτη κόντρα GT-R: Όλα με 1.000 ίππους (video)

ΚΥΡΙΑΚΗ | 17.08.2025
Autotypos Team
i-apolyti-kontra-gt-r-ola-me-1-000-ippous-video-771071

Ιαπωνόφιλοι μαζευτείτε! Όλα τα Nissan GT-R στην πίστα στο νέο βίντεο του carwow!

Το carwow μας έχει συνηθίσει στις πιο εξωφρενικές κόντρες στην ιστορία του YouTube και όπως φαίνεται δεν σκοπεύει να σταματήσει σύντομα. Τελευταίο video; Κάτι απλό… Οι τελευταίες τέσσερις γενιές του θρυλικού Nissan GT-R, από το R32 έως και το R35, με μία μικρή διαφοροποίηση. Κανένα δεν είναι εργοστασιακό και για να είναι πιο “δίκαιη” η κόντρα, έχουν όλα ίδια ισχύ… 1.000 ίππων.

Οι κανόνες

Απλοί όπως πάντα: Έχουμε να κάνουμε με ένα παράδειγμα από κάθε γενιά του Nissan GT-R, όλα «πειραγμένα» έτσι ώστε να αποδίδουν κοντά στους 1.000 ίππους. Τα GT-R αρχικά «κονταροχτυπηθούν» μεταξύ τους για να δούμε ποιο θα είναι το πιο γρήγορο, ενώ στη συνέχεια θα έχουν να αντιμετωπίσουν και δύο διεκδικητές από την Ιταλία.

Στον πρώτο γύρο θα αναμετρηθούν με μια Lamborghini Huracan Performante. Αυτή τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό V10 κινητήρα 5,2 λίτρων που στέλνει τους 640 ίππους με 600 Nm ροπής και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, ενώ το βάρος της είναι 1.382 κιλά.

Όποιος… επιβιώσει από τα δόντια της Performante θα πρέπει να τα βάλει με ακόμα μεγαλύτερο «ψάρι»: μια Lamborghini Revuelto. Το πρώτο υβριδικό μοντέλο στην ιστορία της Lamborghini και η αντικαταστάτρια της θρυλικής Aventador τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα που δουλεύει σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες.

Η συνδυαστική απόδοση του υβριδικού συστήματος της Revuelto ανέρχεται στους 1.015 ίππους με 1.062 Nm ροπής, ενώ ζυγίζει κάτι λιγότερο από δύο τόνους.

Με λίγα λόγια, ο νικητής στον ιαπωνικό GT-R εμφύλιο θα έχει αρκετά δύσκολη δουλειά…

Tags
#carwow#Lamborghini Huracan Performante#Lamborghini revuelto#Nissan GT-R
