Η Brabus έκανε την G-Class το πιο μουράτο pick-up

Η νέα Brabus P 900 Rocket Edition μετατρέπει την G 63 σε ένα εντυπωσιακό pick-up με εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη

Η Mercedes-Benz G-Class είναι από μόνη της ένα από τα πιο επιβλητικά SUV της αγοράς, όμως η Brabus αποφάσισε να πάει την εξατομίκευση σε άλλο επίπεδο. Η νέα Brabus P 900 Rocket Edition μετατρέπει την G 63 σε ένα εντυπωσιακό pick-up με 888 ίππους, τεράστιους τροχούς 24 ιντσών, εκτεταμένες επεμβάσεις από ανθρακονήματα και μια εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Η παραγωγή της θα περιοριστεί σε μόλις 10 αντίτυπα, ενώ η τιμή του αυτοκινήτου που βλέπουμε στις φωτογραφίες ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.

Ένα pick-up για… γρήγορους

Η Brabus περιγράφει την P 900 Rocket Edition ως ένα supercar προσανατολισμένο στην οδήγηση στον δρόμο. Παρότι απέχει αρκετά από την παραδοσιακή έννοια ενός supercar, οι αλλαγές που έχει δεχθεί την κάνουν σαφώς πιο κατάλληλη για την άσφαλτο παρά για διαδρομές σε χώμα και λάσπες. Οι αναρτήσεις με ρυθμιζόμενα coilover έχουν χαμηλώσει το αμάξωμα κατά 4,6 εκατοστά σε σχέση με την εργοστασιακή G-Class, ενώ οι τεράστιες ζάντες των 24 ιντσών, με μαύρες ακτίνες και αεροδυναμικά στοιχεία από ανθρακονήματα, ενισχύουν τον επιθετικό χαρακτήρα της.

Η σημαντικότερη αλλαγή, φυσικά, είναι η μετατροπή του πίσω μέρους σε καρότσα. Η Brabus κατασκεύασε ένα νέο χαλύβδινο διαχωριστικό πίσω από τα πίσω καθίσματα, με θερμαινόμενο πίσω τζάμι. Το δάπεδο και η πίσω πόρτα της καρότσας είναι μεταλλικά, ενώ τα πλαϊνά πάνελ κατασκευάζονται από ελαφριά ανθρακονήματα.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει το μέγιστο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει, αλλά δύσκολα φανταζόμαστε κάποιον που θα αγόραζε ένα τέτοιο αυτοκίνητο για να μεταφέρει εργαλεία ή οικοδομικά υλικά.

Επιθετική εμφάνιση με φωτιζόμενες λεπτομέρειες

Οι αλλαγές στο αμάξωμα δεν περιορίζονται στην καρότσα. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει ο νέος προφυλακτήρας με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα και διακοσμητικά στοιχεία από ανθρακονήματα, καθώς και η μαύρη μάσκα της Brabus με φωτιζόμενο έμβλημα και περίβλημα.

Το καπό είναι επίσης καινούργιο, ενώ τα φαρδύτερα φτερά, κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, ενισχύουν την εικόνα ενός SUV που δανείζεται στοιχεία από τον κόσμο των supercars. Στο πλάι υπάρχουν νέα σκαλοπάτια, ενώ οι απολήξεις της εξάτμισης φωτίζονται με κόκκινο χρώμα. Πάνω από την καρότσα δεσπόζει μια μαύρη ματ χαλύβδινη μπάρα, που ολοκληρώνει την ιδιαίτερη εμφάνιση.

V8 4,4 λίτρων με 888 ίππους

Κάτω από το νέο καπό παραμένει ο twin-turbo V8 κινητήρας της Mercedes-AMG G 63, αλλά η Brabus έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες μηχανικές αλλαγές. Η διάμετρος των κυλίνδρων έχει αυξηθεί στα 84 χιλιοστά, ανεβάζοντας τον κυβισμό από τα 4,0 στα 4,4 λίτρα. Ο κινητήρας διαθέτει σφυρήλατα έμβολα, ειδικά κατασκευασμένο στροφαλοφόρο άξονα και δύο μεγαλύτερα turbo, τα οποία λειτουργούν με πίεση υπερπλήρωσης 20 psi (1,378 bar). Παράλληλα, έχουν αναβαθμιστεί το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου, οι σωληνώσεις εξαγωγής πριν από την εξάτμιση και το σύστημα εξαγωγής από ανοξείδωτο χάλυβα.

Σε συνδυασμό με τoν επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου, οι επεμβάσεις αυτές αποδίδουν 888 ίππους στις 6.200 σ.α.λ. και 1.250 Nm ροπής στις 2.900 σ.α.λ. Για την προστασία του κιβωτίου ταχυτήτων, ωστόσο, η ροπή περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 1.050 Nm.

Η Brabus δεν έχει ανακοινώσει το βάρος του αυτοκινήτου, αναφέρει όμως ότι η P 900 Rocket Edition χρειάζεται μόλις 3,7 δευτερόλεπτα για τo 0-100 χλμ./ώρα.

Πολυτελές εσωτερικό με κόκκινες λεπτομέρειες

Η εξατομίκευση συνεχίζεται και στην καμπίνα, όπου κυριαρχούν το δέρμα, η γνήσια Alcantara και οι κόκκινες ραφές με καπιτονέ μοτίβο. Κόκκινες λεπτομέρειες έχουν προστεθεί σε αρκετά σημεία, όπως στις χειρολαβές των θυρών, στους αεραγωγούς και στις γρίλιες των ηχείων.

Τα ανθρακονήματα έχουν επίσης έντονη παρουσία στο εσωτερικό, ενώ οι πόρτες έχουν τροποποιηθεί ώστε να ανοίγουν έως και 90 μοίρες. Το σύνολο συμπληρώνεται από νέο τιμόνι, με την Brabus να διαμορφώνει μια καμπίνα που συνδυάζει την πολυτέλεια της G-Class με την αισθητική της δικής της σειράς Rocket Edition.

Μόλις 10 αυτοκίνητα, με τιμή πάνω από 700.000 ευρώ

Η παραγωγή της Brabus P 900 Rocket Edition θα περιοριστεί σε 10 μονάδες παγκοσμίως, ενώ η τιμή του αυτοκινήτου ανέρχεται στα 711.718 ευρώ. Η τελική τιμή, πάντως, θα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις επιλογές εξατομίκευσης που θα κάνει κάθε αγοραστής.

Με 888 ίππους, αμάξωμα pick-up και εξοπλισμό που δίνει έμφαση στην πολυτέλεια και την επίδειξη, η P 900 Rocket Edition απευθύνεται σε όσους θέλουν μια G-Class που ξεχωρίζει ακόμη και ανάμεσα στις πιο ακραίες δημιουργίες της Brabus.

Φωτογραφίες: Brabus