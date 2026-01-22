Η Ferrari Enzo που έσπασε όλα τα ρεκόρ – Δες την εξωφρενική τιμή

Τερμάτισαν όλα τα κοντέρ στη δημοπρασία της συλλογής αυτοκινήτων του Phil Bachman, με μια Ferrari Enzo να ξεχωρίζει

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο έσπασαν το Σαββατοκύριακο στη δημοπρασία της απίθανης συλλογής του, προσφάτως εκλιπόντα, Phil Bachman, με πολλές από τις υπέροχες Ferrari του να πωλούνται έναντι αδιανόητων τιμών. Μεταξύ τους ξεχώρισε μια Ferrari Enzo η οποία πωλήθηκε περίπου… 3 φορές παραπάνω από το προηγούμενο ρεκόρ.

Η εντυπωσιακή Giallo Modena Ferrari Enzo πωλήθηκε έναντι 17.875.000 δολαρίων (15,268,773 ευρώ), «διαλύοντας» το προηγούμενο ρεκόρ των περίπου 6 εκατ. δολαρίων που είχε πουληθεί μια άλλη Enzo το 2023.

Μια ξεχωριστή Enzo

Θα έλεγε κανείς πως όλες οι Enzo είναι ξεχωριστές, ωστόσο, η συγκεκριμένη διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά που την καθιστούν το απόλυτο “prize”. Πρόκειται για μία από τις μόλις 127 που κυκλοφόρησαν στην αγορά των ΗΠΑ, αλλά και μία από τις μόλις 36 που διέθεταν το υπέροχο κίτρινο φινίρισμα Giallo Modena.

Αυτά, σε συνδυασμό με το ότι το αυτοκίνητο έχει «γράψει» μόλις 1.044 χλμ., ανέβασαν την τιμή της σε ύψη που μέχρι πρόσφατα έβλεπαν μόνο κλασσικές Ferrari που κυκλοφόρησαν 50+ χρόνια πριν. Παράλληλα, η Ferrari εξόπλισε το εσωτερικό της με δίχρωμα καθίσματα Rosso & Giallo.

H Ferrari Enzo κυκλοφόρησε το 2002 και έμεινε στην παραγωγή για 2 χρόνια, με την ιταλική μάρκα να κατασκευάζει επίσημα 400 κομμάτια. Τα 399 από αυτά διατέθηκαν στο κοινό, ενώ ένα δωρίστηκε στον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β. Το εν λόγω αυτοκίνητο αργότερα πωλήθηκε έναντι 1,1 εκατ. δολαρίων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της ξακουστής μάρκας, και φυσικά αυτό που φέρει το όνομα του θρυλικού ιδρυτή της. Για την ανάπτυξή του, η Ferrari χρησιμοποίησε τεχνολογία F1, όπως αμάξωμα από ανθρακονήματα, κιβώτιο τύπου F1 και κεραμικά δισκόφρενα, ενώ τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 6,0 λίτρων τοποθετημένο στο κέντρο.

Από ρεκόρ σε ρεκόρ

Μπορεί όλοι να στέκονται στην εντυπωσιακή τιμή-ρεκόρ της Enzo, ωστόσο, στη δημοπρασία της συλλογής του Bachman έσπασαν κι άλλα ρεκόρ. Μια Ferrari 288 GTO βγήκε «στο σφυρί» για περίπου 8,5 εκατ. δολάρια (δύο φορές πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ), μια F40 με 737 χλμ. στο οδόμετρο πωλήθηκε έναντι 6,6 εκατ. (νέο ρεκόρ), ενώ μια υπέροχη κόκκινη Ferrari F50 άλλαξε χέρια για περίπου 12 εκατ. δολάρια, «σπάζοντας» άλλο ένα ρεκόρ.

Ο χορός των ρεκόρ συνεχίστηκε με την πώληση μιας LaFerrari Coupe έναντι 6,71 εκατ. δολαρίων, ενώ η έκδοση Aperta πωλήθηκε έναντι 11 εκατ. Μια Ferrari 599 GTO άλλαξε χέρια έναντι σχεδόν 4 εκατ., μια 430 Scuderia Spider έναντι σχεδόν 2 εκατ. και μια 360 Challenge Stradale έναντι 1,155 εκατ. δολαρίων.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από την Mecum Auctions, η οποία δήλωσε πως τα έσοδα θα ωφελήσουν το ίδρυμα Phil and Marth Bachman.

Τι κρατάμε: