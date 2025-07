Η Mustang από το “Gone In 60 Seconds” ξαναμπήκε στην παραγωγή – Δες την εξωφρενική τιμή

Ανά τα χρόνια είχαμε δει αρκετές προσπάθειες απομίμησης της “Eleanor”, ωστόσο, η θρυλική Mustang του Gone in 60 Seconds τώρα επιστέφει στην παραγωγή.

Οι πιο μεγάλοι την ξέρετε και οι μικρότεροι δε θα το μετανιώσετε άμα τη δείτε: ο λόγος για μια από τις πιο διαχρονικές ταινίες με θέμα το αυτοκίνητο, το θρυλικό “Gone in 60 Seconds“ με τον Nicolas Cage. Πρόκειται για μια ταινία που κυκλοφόρησε πριν από 25 ολόκληρα χρόνια και άφησε ανεξίτηλο στίγμα σε όλους τους petrolheads, με εντυπωσιακές καταδιώξεις, πανέμορφα αυτοκίνητα και την Αντζελίνα Τζολί στα καλύτερα της (όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά).

Εικοσιπέντε ολόκληρα χρόνια μετά λοιπόν, η Eleanor επιστρέφει στην παραγωγή σε 25 αντίτυπα από την Cinema Vehicle Services.

Επιστροφή μετά από… αγωγές επί αγωγών

Το αυτοκίνητο-έρωτας του πρωταγωνιστή, Nicolas Cage, είναι ξεκάθαρα ένα από αυτά που σου μένουν άμα δεις το Gone in 60 Seconds και πρόκειται για μια Shelby Mustang GT500 του 1967. Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά και την επιτυχία της ταινίας, το συγκεκριμένο μοντέλο της Mustang έγινε αντικείμενο πόθου για χιλιάδες petroheads, με πολλούς να προσπαθούν να φτιάξουν και να πουλήσουν μια κόπια της για να πλημμυρίσουν στο χρήμα.

Ωστόσο, η υπόθεση έφτασε γρήγορα στα δικαστήρια, με αυτά να δικαιώνουν τους δημιουργούς της και να απαγορεύουν ρητά την πώληση οποιασδήποτε replica.

“Eleanor: Gone Again” για τα 25 χρόνια της ταινίας

Τα καλά νέα για όσους θα ήθελαν να νιώσουν λίγο σαν τον Nick Cage, βάζοντας την υπέροχη Mustang του Gone in 60 Seconds στο γκαράζ τους, επιτέλους έφτασαν: 25 παραδείγματα του εμβληματικού muscle car θα κατασκευαστούν και θα τεθούν προς πώληση από την εταιρεία Cinema Vehicle Services με το όνομα “Eleanor: Gone Again”, όλα βασισμένα στη Ford Mustang fastback του 1967.

Κάτω από το καπό τους βρίσκεται ένας V8 “Coyote” κινητήρας 5,0 λίτρων, με απόδοση 480 ίππων, εκτός αν προτιμάτε έναν Roush 427 550 ίππων ή τον supercharged V8 3,0 λίτρων με απόδοση 875 ίππων για περίπου… $20.000 έξτρα. Η δύσκολη δουλειά της μετάδοσης πέφτει σε ένα χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων της Tremec, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής ενός χειροκίνητου 6 σχέσεων, αλλά και ενός αυτόματου 10 σχέσεων το οποίο «κουμπώνει» μόνο στον Coyote V8.

«Ο στόχος μας με το project “Eleanor: Gone Again” είναι να βασιστούμε στην κληρονομιά αυτού που ξεκινήσαμε πριν από 25 χρόνια και να δημιουργήσουμε την απόλυτη έκδοση της Eleanor, ακολουθώντας την αρχική ιδέα, αλλά με τα υψηλότερα πρότυπα για πελάτες που θέλουν να αποκτήσουν ένα κομμάτι ιστορίας», δήλωσε ο Ray Claridge, ιδρυτής της Cinema Vehicle Services, μιας εταιρείας που γνωρίζει καλά το Χόλιγουντ, παρέχοντας αυτοκίνητα σε στούντιο για σχεδόν 40 χρόνια.

Και σε περίπτωση που έχετε την περιέργεια, η τιμή για κάθε ένα από τα 25 συλλεκτικά κομμάτια θα ξεκινά από το μισό εκατομμύριο δολάρια και θα ανεβαίνει με την οποιαδήποτε προσθήκη.

