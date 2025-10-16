Η νέα μόδα στα αυτοκίνητα που όλοι έχουμε δει – Κανείς δεν ξέρει όμως γιατί υπάρχει

Τα αυτοκίνητα του σήμερα τείνουν να βλέπουν τον κόσμο με νέα «μάτια». Γιατί όμως υπάρχει αυτή η νέα μόδα;

Πριν λίγα χρόνια, μια από τις πιο σημαντικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες σε ένα αυτοκίνητο αφορούσε τα μπροστά φώτα, ένα στοιχείο που μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη «ματιά» του κάθε μοντέλου, κάνοντάς το να μένει αξέχαστο. Πολλοί θα έχετε πετύχει διαδικτυακά παιχνίδια του τύπου «Βρες το αυτοκίνητο από τα φώτα του» σκρολάροντας στο ιντερνέτ, ωστόσο, η νέα μόδα έχει φέρει τα πάνω-κάτω.

Φώτα LED παντού

Τα αυτοκίνητα του σήμερα βλέπουν ολοένα και συχνότερα τον κόσμο μέσα από νέα, λεπτά φώτα LED, με τους παραδοσιακούς προβολείς από πρωταγωνιστές μεταξύ των σχεδιαστικών λεπτομερειών να έχουν γίνει… «κομπάρσοι». Οι μπάρες LED έχουν πια κεντρικό ρόλο, ενώ οι προβολείς συχνά κρύβονται στην άκρη η στην κορυφή του προφυλακτήρα και γίνονται απλώς ένα κόμματι του, και όχι τα highlights του.

Το νέο trend επηρεάζει αυτοκίνητα παντός τύπου και κόστους, από οικονομικά σεντάν μέχρι πολυτελή SUV, όπως για παράδειγμα η Ferrari Purosangue.

Το πρώτο SUV της Ferrari μάγεψε τους πάντες με τις καλλίγραμμες καμπύλες της, ωστόσο, κοιτώντας τη από μπροστά, κανείς δεν μπορεί να πει πως τα φωτιστικά σώματα είχαν την τιμητική τους. Οι προβολείς της Purosague είναι σχεδόν κρυμμένοι στο αμάξωμα, πάνω από τις τεράστιες εισαγωγές αέρα στις άκρες του προφυλακτήρα.

Παράλληλα, τα φώτα ημέρας είναι ένα κομμάτι της νοητής γραμμής που χωρίζει προφυλακτήρα και μάσκα, χωρίς να «φωνάζουν» με την παρουσία τους.

Αντίθετα, η μπάρα φώτων LED σε μοντέλα όπως το Tesla Cybertruck και Hyundai Kona είναι αρκετά πιο «θορυβώδεις», έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό του μπροστινού μέρους. Στα εν λόγω μοντέλα, εκτείνονται σε όλο το πλάτος του προφυλακτήρα, ενώνοντας τους προβολείς και χαρίζοντάς τους ένα πιο φουτουριστικό look.

Προς τα εκεί πάνε οι προβολείς που ξέραμε ως αποτέλεσμα της νέας μόδας, με τις μπάρες LED να παίρνουν τη θέση τους στο «προσκήνιο». Στην ίδια μοίρα είναι και οι μάσκες, με ολοένα και περισσότερες εταιρείες να παρουσιάζουν αυτοκίνητα με ένα αρκετά άδειο μπροστινό μέρος, στο οποίο κυριαρχεί μια μπάρα LED, μιας και ειδικά στα ηλεκτρικά δεν υπάρχει ανάγκη για ψύξη και αεραγωγούς όπως σε ένα θερμικό.

Πηγή: Motor1.com

