Η Porsche μετέτρεψε τους χαρακτήρες του Toy Story σε εκδόσεις της 911

Η νέα συνεργασία της Porsche με την Pixar φέρνει τις νέες εκδόσεις της 911 στον μαγικό κόσμο του Toy Story 5

Λίγα χρόνια μετά την εντυπωσιακή Porsche 911 Sally Special, που είχε δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Pixar και ήταν εμπνευσμένη από τη Sally Carrera της σειράς Cars, οι δύο εταιρείες ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους. Αυτή τη φορά, με αφορμή την επερχόμενη πρεμιέρα του Toy Story 5, παρουσίασαν τρεις μοναδικές Porsche 911 αφιερωμένες στους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της ταινίας: τον Woody, την Jessie και τον Buzz Lightyear.

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό, με κάθε μοντέλο να διαθέτει δεκάδες μοναδικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν άμεσα στον χαρακτήρα που εκπροσωπεί.

Porsche 911 Carrera T εμπνευσμένη από τον Woody

Για τον θρυλικό καουμπόι του Toy Story, η Porsche επέλεξε ως βάση μια 911 Carrera T. Το αμάξωμα διαθέτει ειδική μπλε απόχρωση που θυμίζει το τζιν παντελόνι του Woody, όμως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο τρόπος δημιουργίας της.

Όπως αποκάλυψε η Porsche: «Κάναμε κάτι εντελώς νέο για αυτή τη βαφή. Η βασική απόχρωση αποτελείται από Golf Blue, Dark Sea Blue και λευκό. Για να δημιουργήσουμε όμως την ιδιαίτερη υφή του τζιν, οι ειδικοί στη βαφή πίεσαν πραγματικό ύφασμα denim πάνω στο νωπό χρώμα. Έτσι πετύχαμε τη χαρακτηριστική φθαρμένη όψη σε συγκεκριμένα σημεία».

To τμήμα Sonderwunsch αφιέρωσε περισσότερες από 350 ώρες εργασίας σε κάθε αυτοκίνητο, χωρίς τη χρήση wrap.

Στο εσωτερικό συναντάμε κίτρινες δερμάτινες επενδύσεις με κόκκινα καρό μοτίβα εμπνευσμένα από το πουκάμισο του Woody, ενώ τα καφέ δέρματα παραπέμπουν στην αίσθηση ενός αγαπημένου παιχνιδιού που έχει περάσει χρόνια στα χέρια του ιδιοκτήτη του. Με το άνοιγμα της πόρτας εμφανίζεται φωτιζόμενο το μήνυμα «Ride Like the Wind!».

Porsche 911 Targa 4 GTS για την Jessie

Η Jessie απέκτησε τη δική της ξεχωριστή 911 Targa 4 GTS. Το μοντέλο ξεχωρίζει χάρη στην ειδική απόχρωση Jessie White Metallic, με περλέ επίστρωση και χειροποίητες κόκκινες λεπτομέρειες που παραπέμπουν άμεσα στην εμφάνιση της ηρωίδας. Το όνομά της αντικαθιστά το κλασικό λογότυπο «Targa», ενώ η επένδυση της οροφής θυμίζει το χαρακτηριστικό καπέλο της.

Στην καμπίνα κυριαρχούν οι μπλε, κόκκινες και γκρι αποχρώσεις, ενώ δεν λείπουν οι λεπτομέρειες που θυμίζουν denim ύφασμα και το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο μοτίβο αγελάδας στα πατάκια. Με το άνοιγμα των θυρών, οι επιβάτες καλωσορίζονται από τη φράση «Yee Haw!».

Porsche 911 GT3 RS εμπνευσμένη από τον Buzz Lightyear

Αν όμως υπάρχει ένα αυτοκίνητο που τραβά αμέσως τα βλέμματα, αυτό είναι η 911 GT3 RS με το Weissach Package αφιερωμένη στον Buzz Lightyear. Το λευκό αμάξωμα συνδυάζεται με πράσινες και μωβ λεπτομέρειες που αναπαράγουν πιστά τη διαστημική στολή του διάσημου Space Ranger. Ακόμη και η τεράστια πίσω αεροτομή έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει τα χαρακτηριστικά αναδιπλούμενα φτερά του Buzz.

Το λογότυπο των Space Rangers, το όνομα «Lightyear» και διάφορα κρυμμένα στοιχεία στο εσωτερικό ολοκληρώνουν το σύνολο, ενώ στα φωτιζόμενα μαρσπιέ εμφανίζεται η εμβληματική φράση: «To Infinity and Beyond».

Ο Bob Pauley, ένας από τους βασικούς δημιουργούς του Buzz Lightyear στην Pixar, εξήγησε γιατί επιλέχθηκε η GT3 RS: «Ο Buzz Lightyear, όταν εμφανίζεται στην ιστορία, είναι το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι. Όταν λοιπόν σκεφτήκαμε ποια Porsche είναι η πιο εντυπωσιακή, η απάντηση ήταν εύκολη: 911 GT3 RS. Δεν χρειάστηκε πολλή συζήτηση. Επιπλέον, η μεγάλη αεροτομή ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του Buzz. Ήταν πραγματικά απολαυστικό project και λειτούργησε εξαιρετικά πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο».

Προς το παρόν, οι τρεις μοναδικές Porsche αποτελούν ειδικές δημιουργίες για την προώθηση του Toy Story 5, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο εντυπωσιακά μπορεί να συνδυαστεί ο κόσμος της αυτοκίνησης με αυτόν τoυ κινηματογράφου.