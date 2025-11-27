Η Porsche που έρχεται με βάση για σαμπάνια και ποτήρια στα πίσω καθίσματα

Το εσωτερικό αυτής της Porsche δείχνει πως το πρόγραμμα Sonderwunsch μπορεί να κάνει το κάθε όνειρο πραγματικότητα

Το αίτημα ενός πελάτη της Porsche ήταν απλό: μια Panamera Turbo με ένα εσωτερικό βγαλμένο από τα δικά του όνειρα, το οποίο οι τεχνικοί του προγράμματος Sonderwunsch κλήθηκαν να κάνουν πραγματικότητα. Εκτός από εξίσου εντυπωσιακό εξωτερικό, η εταιρεία παρουσίασε αυτό το «κομμένο και ραμμένο» για έναν πελάτη εσωτερική της Panamera Turbo στα πλαίσια του φεστιβάλ Icons of Porsche στο Ντουμπάι.

Ένα πραγματικά μοναδικό εσωτερικό

Τα εφέ fade και οι χρωματικές αντιθέσεις που ταιριάζουν «γάντι» στο εξωτερικό, καθώς και η άψογη κατασκευή, καθιστούν το εσωτερικό αυτής της Panamera πραγματικά μοναδικό. Μέχρι και ψυγείο για σαμπάνια ζήτησε να έχει στην Panamera Turbo του ο πελάτης, με τους τεχνικούς της γερμανικής μάρκας να αντιμετωπίζουν την κάθε του επιθυμία σαν… διαταγή.

«Το εσωτερικό της Panamera Turbo Sonderwunsch ενσαρκώνει το πάθος μας να κάνουμε το προσωπικό όνειρο κάθε πελάτη πραγματικότητα με τη μέγιστη ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια», λέει ο Alexander Fabig, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Εξατομίκευσης και Κλασικών. «Οι διαβαθμίσεις και οι αντιθέσεις των χρωμάτων αντικατοπτρίζουν την εμφάνιση του εξωτερικού και δημιουργούν ένα εσωτερικό που συνδυάζει κομψό σχεδιασμό και το υψηλότερο επίπεδο κατασκευής».

Το εντυπωσιακό στοιχείο στο εξωτερικό είναι το εφέ ξεθωριάσματος της βαφής δύο τόνων, η οποία ξεκινά από το χρώμα Leblon Violet στο πάνω μέρος και μετατρέπεται σε μαύρο στο κάτω τρίτο του αμαξώματος. Παράλληλα, οι χρυσές πινελιές επιτρέπουν σε αυτήν την Panamera Turbo να αποπνέει μια premium αύρα. Οι εν λόγω πινελιές να συνεχίζονται και στο εσωτερικό, όπου πραγματοποιείται ένα υπέροχο χρωματικό waltz μεταξύ μαύρου και Sunset Red.

Avium Metallic ειδικά για αυτό το έργο της Sonderwunsch

Η υπέροχη αντίθεση που προσφέρει το χρώμα Avium Metallic αναπτύχθηκε ειδικά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και χτίζει μια χρωματική γέφυρα μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού. Στην Panamera Turbo Sonderwunsch, το εν λόγω χρώμα κοσμεί τις επιφάνειες των τροχών και τα πλαίσια των παραθύρων, ενώ στο εσωτερικό το συναντάμε στις επιγραφές Sonderwunsch στην κεντρική κονσόλα και τους διακόπτες της, στους δείκτες της οθόνης Sport Chrono, στις λαβές των θυρών, στις γρίλιες των ηχείων, στα πάνελ των θυρών, καθώς και στα καθίσματα.

Το ταμπλό και τα πάνελ των θυρών είναι ντυμένα με μαύρο δέρμα με ραφές σε Barrique Red. Τα πάνελ των θυρών είναι διακοσμημένα με στοιχεία από ξύλο καστανιάς με μαύρη βαφή, ενώ τα σήματα στα μπροστινά καθίσματα αποτελούν ένα highlight του εσωτερικού και αποτελούν επίσης πηγή έμπνευσης για τους πελάτες, αποτίνοντας φόρο τιμής στις τοποθεσίες της Porsche όπου αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε η Panamera.

Στο κάθισμα του οδηγού βρίσκουμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες του Zuffenhausen, ενώ σε αυτή του συνοδηγού υπάρχουν αυτές του Leipzig, με τις ζώνες ασφαλείας είναι χρώματος Barrique Red.

Υγραντήρας και ψυγείο για σαμπάνια

Δύο χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν, αποδεικνύοντας πως το πρόγραμμα Sonderwunsch μπορεί να υλοποιήσει ακόμα και τα πιο ασυνήθιστα αιτήματα, είναι ο υγραντήρας πούρων και το ψυγείο σαμπάνιας. Στον πρώτο, τα ένθετα από ξύλο κέδρου και ένα υγρόμετρο διασφαλίζουν ότι τα πούρα θα είναι πάντα στην τέλεια θερμοκρασία, ενώ ο υγραντήρας στην κεντρική κονσόλα διαθέτει γυάλινο κάλυμμα. Τα αφαιρούμενα ένθετα περιέχουν αξεσουάρ, όπως κόφτη πούρων και αναπτήρα.

Τα επίπεδα χλιδής ανεβαίνουν ακόμα υψηλότερα χάρη στο φωτιζόμενο ψυγείο σαμπάνιας, το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πίσω κάθισμα και προσφέρει χώρο για ένα μικρό μπουκάλι και δύο ποτήρια, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν στο υποβραχιόνιο. Τα εξαρτήματα είναι βαμμένα σε Avium και η ίδια η θήκη μπουκαλιών είναι κατασκευασμένη από μαύρο δέρμα και έχει ανάγλυφη την επιγραφή Sonderwunsch.

Η αίσθηση πολυτέλειας συνεχίζεται και στον χώρο αποσκευών, ο οποίος είναι πλήρως επενδυμένος με δέρμα. Παράλληλα, μαύρα ανοδιωμένα μεταλλικά ένθετα, πλαισιωμένα στο χρώμα Avium, παρέχουν προστασία από τις γρατσουνιές, ενώ το κατώφλι φόρτωσης είναι κατασκευασμένο από μαύρο μέταλλο με νιφάδες πραγματικού χρυσού για μια πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση.

