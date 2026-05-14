Η πρώτη BMW Alpina θα είναι coupe – Πρώτη εικόνα

Η Alpina ετοιμάζεται να αποκαλύψει το πρώτο μοντέλο της που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου υπό την ιδιοκτησία της BMW

Η Alpina βρίσκεται από την 1η Ιανουαρίου υπό την ιδιοκτησία της BMW, με το κοινό να περιμένει υπομονετικά το πρώτο μοντέλο που θα αποκαλύψει πολλά για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο εμβληματικός οίκος στη νέα εποχή. Οι πρώτες ενδείξεις είναι πως η Alpina αφήνει πίσω τις τη «μάχη» των επιδόσεων και στοχεύει σε κομψότητα, άνεση και πολυτέλεια, προσφέροντας στους πελάτες τις πληθώρα επιλογών εξατομίκευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Vision BMW Alpina θα αποκαλυφθεί στο Concorso d’Eleganza Villa d’Este, μια εκδήλωση ιδιαίτερου κύρους η οποία ταιριάζει «γάντι» στη νέα φιλοσοφία.

Κομψή και πολυτελής

Με το πρώτο μοντέλο της, το οποίο ονομάζεται “Vision BMW Alpina” υποδεικνύοντας πως δεν πρόκειται για ολοκληρωμένο προϊόν, η BMW Alpina φαίνεται πως παίρνει μαθήματα από τη Rolls-Royce, «ποντάροντας» σε ένα αυτοκίνητο με ιδιαίτερα πολυτελή χαρακτήρα. Στην πρώτη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα μπορούμε να δούμε τη σιλουέτα ενός χαμηλού και κομψού coupe και οροφή σε στυλ fastback και μεγάλο μήκος.

Το «σουλούπι» της νέας BMW Alpina θυμίζει περισσότερο αυτό ενός grand tourer και λιγότερο κάποιο μοντέλο από την τρέχουσα γκάμα της βαυαρικής μάρκας.

Ενώ δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για τρίθυρο ή πεντάθυρο, το πρώτο μοντέλο της νέας εποχής της Alpina φαίνεται πως κινείται στα «λημέρια» που παλαιότερα κινείτο η BMW Σειρά 8, αλλά με πιο αποκλειστικό χαρακτήρα. Η BMW φαίνεται πως επιλέγει να δώσει στην Alpina μεγαλύτερη σχεδιαστική ελευθερία, επιτρέποντας στα μοντέλα της να διατηρούν μια πιο bespoke κατεύθυνση.

Νέα φιλοσοφία

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο Έρευνας & Ανάπτυξης του BMW Group, Joachim Post, τα μελλοντικά μοντέλα της Alpina δεν θα κυνηγούν τις κορυφαίες επιδόσεις όπως τα μοντέλα της BMW M, αλλά θα εστιάζουν στην άνεση, την πολυτέλεια, την ποιότητα κύλισης και την εξατομίκευση. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η Alpina «δεν θα μιλάει για sport (αίσθηση), αλλά για ταχύτητα, άνεση και πολυτέλεια».

Αυτή η προσέγγιση ταιριάζει απόλυτα με την παραδοσιακή ταυτότητα της Alpina, που τις τελευταίες δεκαετίες δημιουργούσε γρήγορα, διακριτικά και άνετα αυτοκίνητα για μεγάλες διαδρομές, και όχι “track-toys”.

H σύνδεση με Rolls-Royce

Αυτό που προσθέτει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η φημολογούμενη συμμετοχή του Alex Innes, πρώην head designer της Rolls-Royce για τα coachbuilt μοντέλα (όπως η Boat Tail και η La Rose Noire Droptail). Η επιλογή του Villa d’Este – ενός εκ των κορυφαίων events στον κόσμο – δεν είναι τυχαία, και δείχνει ότι η BMW θέλει να τοποθετήσει την Alpina πιο κοντά σε Bentley και Rolls-Royce, παρά ως απλή εναλλακτική των M.

Η Vision BMW Alpina θα παρουσιαστεί αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

