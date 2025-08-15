Η Shelby παρουσίασε την πιο άγρια και ακριβή Mustang στην ιστορία της – Κοστίζει 193.441 ευρώ

H Shelby πήρε την -ήδη ακραία- Ford Mustang Dark Horse και την μετέτρεψε στο πιο θανατηφόρο φίδι στην ιστορία του θρυλικού μοντέλου.

Η Shelby Super Snake-R έρχεται με έναν supercharged V8 5,0 λίτρων που φτύνει δηλητήριο

Αυτόματα ή χειροκίνητα «δαγκώματα» με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων ή χειροκίνητο 6 σχέσεων

Νέο επιβλητικό κουστούμι από ανθρακονήματα που περιέχει προφυλακτήρες, μαρσπιέ και αεροτομή

Άλλη μια εντυπωσιακή αποκάλυψη είχαμε στο Monterey Car Week, με τη Shelby να κάνει κάτι που φάνταζε σχεδόν αδύνατο: να κάνει την ήδη ακραία Mustang Dark Horse ακόμα πιο ακραία. Εκτός από ένα «κτήνος» σε ευθεία γραμμή, η Shelby λέει πως η νέα Super Snake-R είναι το αυτοκίνητο με τα καλύτερα κρατήματα στον δρόμο που έχει φτιάξει ποτέ.

Με δηλητήριο έτοιμο για πίστα

Η νέα Shelby Super Snake-R βασίζεται στη Ford Mustang Dark Horse και διατηρεί τον “Coyote” V8 κινητήρα 5,0 λίτρων, προσθέτοντάς του ωστόσο supercharger, με την ισχύ του αυτοκινήτου να σκαρφαλώνει από τους 500 στους πάνω από 850 ίππους. Εκτός από τις εντυπωσιακές επιδόσεις στην πίστα, ο απώτερος σκοπός της Super Snake-R είναι να χαρίζει χαμόγελα σε όσους έχουν την τύχη να την οδηγούν, με την ύπαρξη ενός χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων στις επιλογές να κινείται ξεκάθαρα σε αυτή την κατεύθυνση.

Ανεξάρτητα αν επιλεχθεί το χειροκίνητο κιβώτιο Tremec 6 σχέσεων ή το αυτόματο 10 σχέσεων, η πιο ακριβή και ακραία Mustang στην ιστορία διατίθεται μόνο με κίνηση στους πίσω τροχούς.

Και για να μπορέσει να βγάλει όλη την έξτρα δύναμη στον δρόμο, η Super Snake-R έχει εξοπλιστεί με νέες πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις coilover, ενώ τα λαστιχένια ρουλεμάν έχουν αντικατασταθεί με μεταλλικά για καλύτερη ακαμψία και απόκριση. Παράλληλα, μια ράβδος συνδέει πλέον τις βάσεις των αμορτισέρ, ενώ έχει αναβαθμιστεί και το σύστημα πέδησης.

Η Shelby American λέει ότι η Super Snake-R ζυγίζει περίπου 50 κιλά περισσότερο από μια Mustang Dark Horse, κάτι που δεν θα αποτελεί πρόβλημα χάρη στη σημαντικά αυξημένη ισχύ.

Νέο κουστούμι από ανθρακονήματα

Όπως ήταν αναμενόμενο, η νέα Super Snake-R δεν αρκείται σε αλλαγές κάτω από το «δέρμα», αλλά φωνάζει προς πάση κατεύθυνση πως δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε «φίδι». Η πιο άγρια και ακριβή Mustang στην ιστορία διαθέτει νέα πάνελ αμαξώματος, με εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων στα μπροστινά φτερά, στους αεραγωγούς του καπό, στον μπροστινό splitter, στο diffuser και στην τεράστια σταθερή πίσω αεροτομή.

Ένα νέο σετ από σφυρήλατες ζάντες μαγνησίου 20 ιντσών επέτρεψαν στους τεχνικούς της Shelby να εξοικονομήσουν 16 κιλά βάρους, ενώ είναι τυλιγμένα με τεράστια ελαστικά που φτάνουν τα 335 χλστ. πλάτους στο πίσω μέρος.

Διαβάστε επίσης: Μόλις παρουσιάστηκε η πιο αγριεμένη Porsche 911 GT3 τελευταίας γενιάς

Τα διαθέσιμα χρώματα είναι τα Grabber Blue Metallic, Race Red, Oxford White, Shadow Black και Carbonized Gray Metallic, ενώ το κόστος για την πιο άγρια και ακριβή Mustang που έχουμε δει ποτέ ξεκινά από τα 193.441 ευρώ (225.995 δολάρια), συμπεριλαμβανομένης της τιμής της Mustang Dark Horse.

Τι κρατάμε:

Η Shelby παρουσίασε την πιο ακραία Mustang όλων των εποχών στο Monterey Car Week

850 «δηλητηριώδεις» ίπποι ντυμένοι με ανθρακονημάτινο κουστούμι

Διαθέσιμη επιλογή χειροκίνητου κιβωτίου για τους πιο «μερακλήδες»

Τιμή 193.441 ευρώ μαζί με το κόστος της Dark Horse

Πηγή: Carscoops.com

