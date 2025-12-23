Η «Τυχερή Αντλία» της AVIN – Δες πώς θα κερδίσεις τα καύσιμα του 2026 ή ένα από τα 10.000 δώρα

Χριστουγεννιάτικη διάθεση από την AVIN με μεγάλες εκπλήξεις για τους οδηγούς και 10 μεγάλους τυχερούς, που θα κερδίσουν τα καύσιμα του 2026.

Οι γιορτές αποκτούν ξεχωριστή διάσταση στα πρατήρια AVIN, καθώς η εταιρεία παρουσιάζει την «Τυχερή Αντλία», έναν διαγωνισμό που υπόσχεται να κάνει κάθε ανεφοδιασμό πιο απολαυστικό και πιο… δελεαστικό. Από τις 10 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου, οι οδηγοί που επιλέγουν καύσιμα ACTION και χρησιμοποιούν το πρόγραμμα επιβράβευσης AVIN Κερδίζω, αποκτούν τη δυνατότητα να κερδίσουν άμεσα ένα από τα 10.000 δώρα, αλλά και να διεκδικήσουν τα καύσιμα της χρονιάς, αξίας 2.000 ευρώ για 10 τυχερούς νικητές.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή: κάθε ανεφοδιασμός από 20 λίτρα και πάνω στα πρατήρια AVIN που συμμετέχουν στην ενέργεια, προσφέρει στους οδηγούς 1 spin στην «Τυχερή Αντλία» μέσω του AVIN Κερδίζω app. Σε λίγα δευτερόλεπτα, ο συμμετέχων γνωρίζει αν έχει κερδίσει, καθιστώντας τον διαγωνισμό άμεσο, διαδραστικό και απόλυτα εναρμονισμένο με το πνεύμα των ημερών.

Η φετινή πρωτοβουλία είναι ακόμη μια απόδειξη της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας της AVIN, η οποία σταθερά επενδύει στην εμπειρία του οδηγού. Η εταιρεία, με παρουσία 651 πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα και ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα στον κλάδο, συνεχίζει να αναβαθμίζει τόσο τις υπηρεσίες όσο και τα προϊόντα της. Η επιτυχία του προγράμματος AVIN Κερδίζω, με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια μέλη, επιβεβαιώνει ότι το κοινό αναγνωρίζει τη συνέπεια, την ποιότητα και την αξία που προσφέρει.

Παράλληλα, η AVIN επενδύει συστηματικά στη μετάβαση προς τις νέες μορφές ενέργειας και αναπτύσσει το Non Fuel Retail με τα καταστήματα AGORA, τα οποία έχουν ήδη φθάσει τα 175 σε όλη τη χώρα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Με την «Τυχερή Αντλία», η AVIN κλείνει τη χρονιά δυναμικά και γιορτινά, δίνοντας στους οδηγούς έναν ακόμη λόγο να επιλέγουν το δίκτυό της. Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικούς όρους συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.avinoil.gr.