JAS Tensei: Το Honda NSX επιστρέφει με 420 ίππους και τιμή σχεδόν 1 εκατ. ευρώ

Η JAS Motorsport συνεργάστηκε με την Pininfarina για να δημιουργήσει μια σύγχρονη εκδοχή του θρυλικού Honda NSX

Έχουν περάσει 36 χρόνια από την παρουσίαση του πρώτου NSX, χωρίς η Honda να έχει δημιουργήσει έκτοτε ένα σπορ αυτοκίνητο που να ακολουθεί πιστά την ίδια φιλοσοφία. Η JAS Motorsport αποφάσισε να καλύψει αυτό το κενό, αναβαθμίζοντας το αυθεντικό μοντέλο αντί να εξελίξει ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο.

Το υπέροχο restomod διαθέτει αμάξωμα από ανθρακονήματα, V6 κινητήρα 3,4 λίτρων και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Θα κατασκευαστούν μόλις 35 αντίτυπα με τιμή 880.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το αυτοκίνητο-δωρητής.

Ανθρακονήματα και πιο επιθετική εμφάνιση

Το αποτέλεσμα ονομάζεται JAS Tensei και εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Pininfarina, τον οίκο που είχε σχεδιάσει και το κλασσικό NSX. Στόχος ήταν να διατηρηθεί η χαρακτηριστική ταυτότητα του ιαπωνικού μοντέλου, με σύγχρονες σχεδιαστικές και μηχανολογικές παρεμβάσεις. Η Tensei διατηρεί τη γνώριμη σιλουέτα του NSX, μαζί με τους pop-up προβολείς και την ενσωματωμένη πίσω αεροτομή.

Το αυξημένο μετατρόχιο, ωστόσο, γεμίζει καλύτερα τους θόλους των τροχών και χαρίζει στο αμάξωμα πιο μυώδη εμφάνιση, ακόμη και σε σύγκριση με το NSX Type R. Οι προβολείς και τα πίσω φωτιστικά σώματα χρησιμοποιούν τεχνολογία LED, συνδυάζοντας τις κλασικές γραμμές με σύγχρονες λεπτομέρειες. Οι εικόνες που δημοσίευσε η JAS αποκαλύπτουν για πρώτη φορά το ολοκληρωμένο αυτοκίνητο, έπειτα από προηγούμενες παρουσιάσεις μέσω ψηφιακών απεικονίσεων.

Το αμάξωμα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, συμβάλλοντας στον περιορισμό του βάρους στα 1.250 κιλά (καθαρό βάρος).

V6 3,4 λίτρων με 420 ίππους

Η JAS ανέθεσε στη Judd, με την εμπειρία της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, την αναβάθμιση του αρχικού ατμοσφαιρικού V6. Ο κυβισμός αυξήθηκε από τα 3,0 στα 3,4 λίτρα, με την ισχύ να φτάνει τους 420 ίππους, έναντι 280 ίππων της αρχικής μονάδας. Παράλληλα, τα κόκκινα στο στροφόμετρο ανέβηκαν από τις 8.000 στις 8.500 σ.α.λ. Η JAS υποστηρίζει ότι ο κινητήρας παράγει έναν ήχο που θυμίζει τα μονοθέσια F1 της δεκαετίας του ’90. Η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά μέσω χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων.

Ο συνδυασμός υψηλόστροφου κινητήρα και χειροκίνητης μετάδοσης διατηρεί την έμφαση στην οδηγική απόλαυση, σε αντίθεση με τη σύγχρονη τάση για αυτόματα κιβώτια.

Ψηφιακή αναβάθμιση στην καμπίνα

Στο εσωτερικό διατηρείται η βασική αρχιτεκτονική του αρχικού NSX, με κυριότερη αλλαγή την προσθήκη ψηφιακού πίνακα οργάνων. Η επιλογή αυτή εκσυγχρονίζει την καμπίνα, ενδέχεται όμως να διχάσει όσους προτιμούν την αναλογική αίσθηση του αυθεντικού μοντέλου.

Το Tensei NSX θυμίζει αναπόφευκτα τον Ayrton Senna και το γνωστό βίντεο στο οποίο οδηγεί με εντυπωσιακό ρυθμό ένα NSX-R στην πίστα της Suzuka,, δημιουργώντας εύλογα το ερώτημα πώς θα αξιοποιούσε ο Βραζιλιάνος θρύλος τη συγκεκριμένη αναβαθμισμένη εκδοχή του κλασσικού ιαπωνικού sportscar.

Μόλις 35 αντίτυπα με τιμή 880.000 ευρώ

Η JAS σχεδιάζει να κατασκευάσει μόλις 35 Tensei, με τιμή 880.000 ευρώ. Στο ποσό δεν περιλαμβάνεται το αυτοκίνητο που απαιτείται ως βάση για τη μετατροπή, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να είναι πιο κοντά στο 1 εκατ. ευρώ.

Η τιμή τοποθετεί την Tensei πολύ μακριά από την κατηγορία στην οποία ανήκε το αυθεντικό NSX, η οποία όταν παρουσιάστηκε ανταγωνιζόταν μοντέλα όπως η Porsche 911. Η νέα δημιουργία της JAS απευθύνεται πλέον σε έναν στενό κύκλο συλλεκτών που αναζητούν μια ριζικά αναβαθμισμένη εκδοχή ενός εμβληματικού ιαπωνικού σπορ αυτοκινήτου.