Lamborghini Fenomeno Roadster: Το supercar με το ελληνικό όνομα θα παραχθεί σε μόλις 15 μονάδες

Η Lamborghini παρουσιάζει τη Fenomeno Roadster, το ισχυρότερο ανοιχτό μοντέλο της ιστορίας της, με μόλις 15 αντίτυπα

H ιταλική φίρμα γιορτάζει φέτος τα 63 χρόνια από την ίδρυσή της με έναν τρόπο άξιο της φήμης της. Mε τη δημιουργία της Fenomeno Roadster, του ισχυρότερου open-top μοντέλου της ιστορίας της. Πρόκειται για μια έκδοση που βασίζεται στη Fenomeno που είδαμε να παρουσιάζεται τον Αύγουστο.

Ωστόσο, η νέα Fenomeno Roadster είναι ακόμα πιο αποκλειστική, με την παραγωγή να περιορίζεται στα μόλις 15 κομμάτια, έναντι των 30 “κλειστών” που κυκλοφόρησαν.

Οροφή… είχαμε

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε πως δεν πρόκειται για ένα απλό convertible να αναδιπλούμενη ή έστω αφαιρούμενη οροφή, αλλά για ένα αυτοκίνητο που είναι ανοιχτό, τελεία και παύλα. Η Lamborghini Fenomeno προορίζεται μόνο για οδήγηση σε ηλιόλουστες μέρες, οπότε αν σε πιάσει βροχή καλό θα ήταν να έχεις μαζί σου… ομπρέλα.

Το εν λόγω χαρακτηριστικό επέτρεψε στους σχεδιαστές της Lambo να κάνουν στιλιστικές παρεμβάσεις που θα ήταν αδύνατες στην κλειστή Fenomeno: τα πλαϊνά παράθυρα έχουν «κοπεί» για πιο επιθετική σιλουέτα, διαθέτει μια μικρή carbon πτέρυγα στο παρμπρίζ για καλύτερη διαχείριση της ροής αέρα, ενώ δύο roll-bars έχουν προστεθεί πίσω από τα καθίσματα για να προστατέψουν τους επιβάτες σε περίπτωση ανατροπής.

Όλα αυτά χωρίς να επηρεαστεί σημαντικά η κάθετη δύναμη, η ευστάθεια και η ψύξη του μοντέλου σε σχέση με την coupe έκδοση, ενώ η αύξηση του βάρους είναι επίσης αμελητέα.

Χρώμα και κινητήρας με άρωμα Bolognia

Η νέα Lamborghini Fenomeno Roadster κάνει την πρώτη της πασαρέλα σε έναν υπέροχο συνδυασμό μπλε Blu Cepheus, με κόκκινες Rosso Mars πινελιές και άφθονες carbon λεπτομέρειες. Ο εν λόγω χρωματικός συνδυασμός κόκκινου και μπλε τιμά τα χρώματα της σημαίας της Μπολόνια, έδρα της ιταλικής μάρκας, αλλά και την εμβληματική Miura Roadster του 1968. Παράλληλα, στο εσωτερικό κυριαρχεί το μαύρο με κόκκινες λεπτομέρειες.

Κάτω από το (πίσω) καπό βρίσκεται ο ισχυρότερος κινητήρας στην ιστορία της Lamborghini: ένας ατμοσφαιρικός V12 6,5 λίτρων, με απόδοση 824 ίππων και 725 Nm ροπής. Κι επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία 7 kWh, ανεβάζοντας τη συνδυαστική απόδοση στους 1.065 ίππους, δηλαδή ακόμα περισσότερους από τη ναυαρχίδα, Revuelto.

Εκτός από μοιραία «στο μάτι», η νέα Fenomeno εντυπωσιάζει και με τις επιδόσεις της, με το 0-100 km/h να έρχεται σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα, το 0-200 km/h να διαρκεί περίπου 6,8 (0,1 περισσότερο από την έκδοση coupe) και την τελική ταχύτητα να ανέρχεται στα 340 km/h.

H νέα Fenomeno Roadster είναι το νεότερο μέλος της γκάμας συλλεκτικών Lamborghini, δίπλα σε εμβληματικά μοντέλα όπως η Reventon, η Veneno, η Centenario και η Sian Roadster.

Tι κρατάμε: