Mercedes-AMG One πάει για service μετά από 185 km – Πόσο πήγε το… «μαλλί»;

Εκτός από τον τομέα των επιδόσεων, η επιβλητική Mercedes-AMG One κινείται και σε άλλη διάσταση στο κόστος συντήρησης

Μια υπέροχη Mercedes-AMG One με μόλις 185 km οδεύει προς δημοπρασία στο RM Sotheby’s, ωστόσο, εκτός από τις επιδόσεις και τη σπανιότητά της, το καθηλωτικό hypercar (περιορισμένης) παραγωγής της Mercedes-AMG «ζαλίζει» και με το κόστος του πρώτου service. Η τιμή του αυτοκινήτου αναμένεται να φτάσει τα 3 εκατ. ευρώ, αλλά αυτός δεν θα είναι ο τελευταίος «πονοκέφαλος» για τον νέο της ιδιοκτήτη.

Αυτό αφού ο παλιός χρειάστηκε να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί σε ένα ολοκαίνουριο premium αυτοκίνητο για το πρώτο service, αφού του κόστισε… 37.610 ευρώ!

Next level κόστος

Ακόμα και για τα δεδομένα των hypercars, το εν λόγω κόστος για ένα «απλό» service μετά από λιγότερα από 200 km είναι πραγματικά από άλλη διάσταση. Το αυτοκίνητο πρόκειται για ένα από τα μόλις 275 που έχουν κατασκευαστεί ενώ, εκτός από τα λίγα χιλιόμετρα, είναι φινιρισμένη στην πράσινη απόχρωση “Reingrün”, ένα… «extraδάκι» αξίας 27.500 ευρώ.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο όμως δεν είναι ούτε το χρώμα ούτε τα ελάχιστα χιλιόμετρα, είναι ο λογαριασμός του πρώτου service. Η Mercedes-AMG χρέωσε 37.610 ευρώ για το λεγόμενο “Service A”. Από αυτά, τα €31.600 αφορούσαν αποκλειστικά εργατικά, καθώς χρειάστηκαν περίπου 80 ώρες εργασίας με χρέωση 395 ευρώ την ώρα.

Ακόμα και τα αναλώσιμα θυμίζουν κόστη εξαρτημάτων Formula 1: το φίλτρο αέρα κόστισε 1.872 ευρώ, το φίλτρο λαδιού 2.300, ενώ η τάπα αποστράγγισης χρεώθηκε 150. Όσο για τα λάδια κινητήρα, η AMG χρέωσε 555 ευρώ για… δέκα λίτρα.

Τεχνολογία F1 θέλατε..

Η AMG One χρησιμοποιεί ένα υβριδικό σύστημα βασισμένο στην τεχνολογία F1 της Mercedes, με έναν turbo V6 κινητήρα 1,6 λίτρων να συνδυάζεται με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 1.049 ίππους, με το 0-100 km/h να έρχεται σε 2,9 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να ξεπερνά τα 350 km/h.

Στο αυτοκίνητο έχει γίνει επίσης εκτεταμένη χρήση carbon, ενώ διαθέτει μαύρες μαγνησίου ζάντες και καμπίνα με δέρμα Nappa σε Magma Grey με πράσινες ραφές. Μαζί με το αυτοκίνητο δίνονται και όλα τα εργοστασιακά αξεσουάρ, από ειδικά ακουστικά Sennheiser μέχρι εργαλεία για τοποθέτηση αγωνιστικών ζωνών και των τροχών κεντρικού κλειδώματος.

Η αξία της συγκεκριμένης AMG One εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και τα 3 εκατ. ευρώ στη δημοπρασία. Κάπου εδώ γίνεται ξεκάθαρο ότι σε αυτό το επίπεδο ακόμα και το service αποτελεί… μέρος της premium εμπειρίας.

