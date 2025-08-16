Μία Ferrari 288 GTO αν φτιαχνόταν σήμερα (φωτογραφίες)

Πως θα ήταν η Ferrari 288 GTO αν κυκλοφορούσε σήμερα; Αυτό αναρωτήθηκαν Manifattura Automobili Torino και ZeroACento και μας χάρισαν αυτό το υπέροχο δημιούργημα.

Η one-off Ferrari 288 GTO του σήμερα βασίζεται στην F8 Tributo

του σήμερα βασίζεται στην Υπεύθυνη για την κατασκευή της ήταν η Manifattura Automobili Torino , η ίδια εταιρεία που αναβίωσε τη Lancia Stratos

, η ίδια εταιρεία που αναβίωσε τη Ο twin-turbo V8 κινητήρας της F8 Tributo αποδίδει πλέον πάνω από 800 ίππους

Ο λόγος για αυτό που η MAT αποκαλεί 273 Potenza, ένα υπέροχο δημιούργημα που χρησιμοποιεί τη Ferrari F8 Tributo ως καμβά για να αναβιώσει την 288 GTO. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία επιχειρεί να αναβιώσει ένα αυτοκίνητο-θρύλο του παρελθόντος, αλλά είναι σίγουρα μια από τις καλύτερες απόπειρες που έχουμε δει. Η Manifattura Automobili Torino βέβαια δεν είναι καμιά πρωτάρα, αφού ευθύνεται και για την αναβίωση της Lancia Stratos.

Ιδανική «παντρειά» ρετρό αισθητικής και μοντέρνας μηχανικής

Όλα ξεκινούν από το αμάξωμα, το οποίο διαθέτει πια πάνελ από ελαφρύ ανθρακόνημα φινιρισμένα σε υπέροχη κόκκινη απόχρωση. Το μπροστινό μέρος είναι ολοκαίνουργιο, με νέα τετράγωνα LED φώτα ημέρας και έναν νέο προφυλακτήρα με τεράστιες εισαγωγές αέρα. Το «ρετρόμετρο» χτυπάει κόκκινο όταν βλέπουμε τη 273 Potenza από το πλάι, κυρίως χάρη στους κλασσικούς τροχούς με τα χρυσά αστέρια.

Η αποθέωση, ωστόσο, έρχεται όταν φτάνουμε στο πίσω μέρος, το οποίο δυσκολευόμαστε να βρούμε κάποια φρόνιμη έκφραση για να το χαρακτηρίσουμε. Τα τέσσερα στρογγυλά φώτα της Tributo F8 έχουν μείνει απαράλλακτα, αλλά τώρα υπάρχει ένα ειδικά σχεδιασμένο κάλυμμα κινητήρα, πλαϊνά πάνελ, διαχύτης και προφυλακτήρας, όλα κατασκευασμένα από σκούρο κόκκινο ανθρακονήματα.

Εσωτερικό & κινητήρας

Οι αλλαγές συνεχίζονται και στο εσωτερικό της 273 Potenza, στο οποίο ξεχωρίζει το νέο κεντρικό τούνελ, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένας λεβιές ταχυτήτων-πραγματικό κόσμημα, ενώ το ταμπλό έχει επίσης τροποποιηθεί ώστε να θυμίζει περισσότερο αυτό της 288 GTO.

Τέλος, ο twin-turbo V8 κινητήρας 3,9 λίτρων της F8 Tributo διαθέτει πια περισσότερους από 800 ίππους. Κάτι σαν κερασάκι στην τούρτα για ένα αυτοκίνητο που, αν το κατασκεύαζε η ίδια η Ferrari, δύσκολα θα το έκανε καλύτερο.

