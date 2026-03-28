Μία σπάνια V12 Ferrari βγαίνει στο σφυρί με τιμή 5 εκατ. ευρώ

Μπορεί να μη φτάσει τα περίπου 15,5 εκατ. της κίτρινης Ferrari Enzo του Bachman, αλλά παραμένει εξαιρετικά σπάνια και ποθητή

Στο «σφυρί» βγαίνει άλλη μια υπέροχη Ιταλίδα καλλονή: ο λόγος για την Enzo, το τελευταίο “halo” supercar της Ferrari με καθαρά θερμικό κινητήρα και το μοναδικό μοντέλο που φέρει το ξακουστό όνομα του ιδρυτή της. Η συγκεκριμένη είναι μια από τα μόλις εννέα Enzo που φέρουν το ασημί χρώμα Argento Nurburgring, με την τιμή εκκίνησης να ορίζεται στα 4,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από 8 φορές πάνω από την αρχική της.

Μια από τις πιο ποθητές Ferrari

Η Enzo σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για τη Ferrari, καθώς ήταν το τελευταίο “halo” supercar που αναπτύχθηκε χωρίς καμία μορφή ηλεκτρικής υποβοήθησης, κάτι που τη βοήθησε να εξελιχθεί σε έναν διακαή πόθο για συλλέκτες παγκοσμίως.

H συγκεκριμένη Enzo είναι μία από τα μόλις εννιά που παραγγέλθηκαν στο χρώμα Argento Nurburgring, αντί για τα εργοστασιακά Rosso Corsa, Giallo Modena και Nero. Την είχε παραγγείλει αρχικά ένας συλλέκτης από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον πρώτο ιδιοκτήτη να την κρατά για 15 χρόνια, προτού το αυτοκίνητο μεταφερθεί στην Ελβετία, όπου και έμεινε μέχρι το 2019.

Στη συνέχεια, η υπέροχη Enzo επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο και πουλήθηκε μέσω της DK Engineering, έχοντας «γράψει» λίγο παραπάνω από 19.000 χλμ. στον μετρητή.

Εκτιμώμενη τιμή πώλησης μεταξύ 4,9 και 5,3 εκατ. ευρώ

Αν και το συγκεκριμένο παράδειγμα διαθέτει περισσότερα χλμ. στον μετρητή από τη μέση Enzo, η RM Sotheby’s εκτιμά πως μπορεί να αποφέρει έσοδα μέχρι και 5,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για… οκταπλάσια τιμή από την αρχική των περίπου 660.000 ευρώ που κόστιζε καινούργια το 2004, αλλά η τιμή παραμένει «ψίχουλα» μπροστά σε μια άλλη Enzo που πουλήθηκε πρόσφατα.

Φυσικά αναφερόμαστε στην πανέμορφη κίτρινη Ferrari Enzo της συλλογής του Phil Bachman, η οποία άλλαξε χέρια έναντι… 17,875 εκατ. δολαρίων (περίπου 15,5 εκατ. ευρώ) μετά τον θάνατο του γνωστού συλλέκτη το περασμένο καλοκαίρι.

Εξαιρετικά σπάνια απόχρωση

Εκτός από την άψογη κατάσταση που βρίσκεται, παρά τα περίπου 20.000 χλμ., η συγκεκριμένη Enzo έχει άλλον έναν κρυμμένο «άσσο»: τον συνδυασμό χρωμάτων. Είναι μια από τις μόλις εννέα που βάφτηκαν στο χρώμα Argento Nurburgring και μία από τις μόλις πέντε που συνδυάζουν το συγκεκριμένο χρώμα εξωτερικού με κόκκινη (Rosso) επένδυση εσωτερικού.

Παράλληλα, είναι η μοναδική Enzo που έφτασε στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου με τον συγκεκριμένο χρωματικό συνδυασμό.

Η Ferrari Enzo κυκλοφόρησε το 2004 και ήταν ένα μοντέλο-ορόσημο στην ιστορία της μάρκας. Προσέφερε τεχνολογία F1 για τον δρόμο, ενώ στην καρδιά της χτυπά ένας ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας 6,0 λίτρων με απόδοση 660 ίππων που τη βοηθά να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,65 δευτερόλεπτα.

