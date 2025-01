Ποιο ακραίο αυτοκίνητο των 400.000€ οδήγησε η Δώρα Παντέλη;

Όμορφη και… γρήγορη; Εκτός από την αγάπη της για το μπάσκετ, η Δώρα Παντέλη φαίνεται πως έχει “soft-spot” και για τα γρήγορα αυτοκίνητα – Δείτε ποιο ακραίο αυτοκίνητο οδήγησε

Όσοι ασχολούνται με το μπάσκετ την γνωρίζουν χάρη στην πολυετή καριέρα της στα ελληνικά παρκέ, οι υπόλοιποι την έμαθαν χάρη στα δημοσιογραφικά «τετ-α-τετ» της με μπασκετμπολίστες της Euroleague και τις αναλύσεις της στις εκπομπές της Nova. Χάρη στις ουσιώδεις ερωτήσεις της, την ξεκάθαρη λατρεία της για το άθλημα και φυσικά την εντυπωσιακή της εμφάνιση, η Δώρα Παντέλη έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια από τις πιο hot περσόνες του χώρου.

Κι αν αναρωτιέστε ακόμα γιατί, μια γρήγορη «βόλτα» στο Instagram της θα σας λύσει κάθε απορία…

Πάντα κομψή και sexy, η Δώρα Παντέλη κοσμεί τα παρκέ τις Euroleague κάνοντας συχνά-πυκνά το φίλαθλο κοινό αλλά και τους ίδιους τους αθλητές να… «χαζεύουν». Η λατρεία της για το μπάσκετ, έναν «ανδροκρατούμενο» χώρο, είναι σίγουρα μια από τις λεπτομέρειες που ξετρελαίνει τους άνδρες, ωστόσο, η αγάπη της και για τα ακραία αυτοκίνητα έρχεται να μπει σαν κερασάκι στην τούρτα!

Η Δώρα Παντέλη ανέβασε πρόσφατα ένα story στο Instagram αποτυπώνοντας την εμπειρία της πίσω από το τιμόνι ενός διαχρονικά όμορφού και ακραίου αυτοκινήτου πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, προσθέτοντας και την ατάκα “Toys not just for the boys”. Ποιος είπε πως τα γρήγορα παιχνίδια είναι μόνο για άνδρες;

Αυτό ήταν φυσικά μια Porsche 911 GT3 RS. Πρόκειται για μια διάσημη «κούκλα» με διαχρονικές καμπύλες και ακραίες επιδόσεις (για την Porsche μιλάμε), που πολλοί θα… σκότωναν για να βάλουν στο γκαράζ τους. Η τιμή βέβαια είναι… απαγορευτική, με το καμάρι της Porsche να έχει κόστος που ξεπερνά τα 400.000 ευρώ. Για να αποκτήσεις μια δε, δεν φτάνουν τα λεφτά, αλλά χρειάζεται και η συγκατάθεση της ίδιας της γερμανικής μάρκας!

Κομψή, sexy και γρήγορη λοιπόν. Δώρα Παντέλη… we salute you!

