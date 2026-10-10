Ποιον κινητήρα θα διάλεγες για τραπεζάκι σαλονιού;

Από V10 της BMW και V12 της Ferrari σε κινητήρες… αεροπλάνου: Αυτοί είναι οι πιο εντυπωσιακοί κινητήρες που έγιναν τραπεζάκι σαλονιού

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αξιοποιήσει κανείς έναν κινητήρα που έχει ολοκληρώσει τη ζωή του. Μπορεί να επισκευαστεί, να χρησιμοποιηθεί για ανταλλακτικά ή να καταλήξει για scrap. Για τους λάτρεις της αυτοκίνησης, όμως, υπάρχει και μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα επιλογή: να μετατραπεί σε τραπεζάκι σαλονιού.

Η συνταγή είναι σχετικά απλή: Ο κινητήρας καθαρίζεται και γυαλίζεται, τοποθετείται πάνω σε βάση και καλύπτεται με γυάλινη επιφάνεια. Το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει από ένα ιδιαίτερο κομμάτι για ένα γκαράζ μέχρι ένα πραγματικό έργο τέχνης.

Η μόδα με τα τραπεζάκια από κινητήρες υπήρχε ήδη πριν από την επιστροφή του Top Gear το 2002, όταν η εκπομπή έκανε την ιδέα γνωστή σε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Οι Jeremy Clarkson, James May και Richard Hammond είχαν χρησιμοποιήσει ένα τραπεζάκι κατασκευασμένο από μπλοκ κινητήρα Jaguar V12.

Έκτοτε, σχεδόν κάθε είδους κινητήρας υψηλών επιδόσεων έχει μετατραπεί σε τραπεζάκι. Και όπως αποδεικνύουν οι δημοπρασίες, ορισμένα από αυτά κοστίζουν πολύ περισσότερο από ένα κανονικό τραπεζάκι σαλονιού. Οι τιμές μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 70.000 δολάρια, ενώ υπάρχουν και πιο προσιτές επιλογές με κόστος μερικών χιλιάδων.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα που έχουν πουληθεί τους πρόσφατα μέσω του Bring a Trailer.

BMW S85 V10 – 7.000 δολάρια

Ο V10 S85 των BMW M5 και M6 της περιόδου 2004-2010 αντιμετώπισε μεταξύ άλλων προβλήματα πρόωρης φθοράς στα κουζινέτα των μπιελών, με αρκετούς κινητήρες να αποσύρονται. Ένας από αυτούς βρήκε, όμως, νέα ζωή ως τραπεζάκι.

Πρόκειται για τον 5,0λιτρο V10 των περίπου 500 ίππων, με ανθρακονημάτινο κάλυμμα εισαγωγής και φωτιζόμενα λογότυπα M στα καπάκια των βαλβίδων.

Το μόνο που του λείπει είναι ο χαρακτηριστικός ήχος του V10. Πουλήθηκε για 7.000 δολάρια.

Tesla Model S Plaid – 8.051 δολάρια

Η συγκεκριμένη μόδα δεν αφορά μόνο κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στη λίστα βρίσκουμε και την πίσω μονάδα κίνησης ενός Tesla Model S Plaid.

Σύμφωνα με την αγγελία, η μονάδα είχε προηγουμένως εκτεθεί σε έκθεση της Tesla και στη συνέχεια μετατράπηκε σε τραπεζάκι με γυάλινη επιφάνεια. Μπορεί να μην έχει την οπτική γοητεία ενός V10 ή V12, όμως κάποιος ήταν διατεθειμένος να πληρώσει 8.051 δολάρια για να το αποκτήσει.

Porsche 911 Flat-Six – 13.250 δολάρια

Οι υδρόψυκτοι επίπεδοι εξακύλινδροι κινητήρες της Porsche 911, όταν απογυμνωθούν από τα περιφερειακά τους, δεν είναι ακριβώς το πιο εντυπωσιακό θέαμα. Τα πράγματα αλλάζουν με έναν παλαιότερο αερόψυκτο flat-six, ειδικά όταν συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό μεγάλο ανεμιστήρα ψύξης και καρμπιρατέρ.

Ένας τέτοιος κινητήρας 2,2 λίτρων των αρχών της δεκαετίας του 1970 πουλήθηκε για 13.250 δολάρια.

Lamborghini Gallardo V10 – 12.527 δολάρια

Οι δημοπρασίες έχουν φιλοξενήσει αρκετά τραπεζάκια με κινητήρες Ferrari, όμως τα αντίστοιχα δημιουργήματα από Lamborghini είναι πολύ πιο σπάνια. Ένα από τα παραδείγματα βασίζεται στον V10 της Lamborghini Gallardo και έχει βαφτεί σε ένα ιδιαίτερα έντονο κίτρινο χρώμα.

Μια λεπτομέρεια που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά είναι ότι τα τέσσερα έμβολα χρησιμοποιούνται ως πόδια του τραπεζιού. Η τελική τιμή έφτασε τα 12.527 δολάρια.

Bentley W12 – 5.100 δολάρια

Το συγκεκριμένο τραπεζάκι αποτελεί υπενθύμιση του πόσο διαφορετική είναι η αρχιτεκτονική του κινητήρα W12 της Bentley, αλλά και των W16 της Bugatti και VR5/VR6 του ομίλου Volkswagen, σε σχέση με τους συμβατικούς V και εν σειρά κινητήρες.

Ο W12 ουσιαστικά αποτελείται από δύο διατάξεις V6 που μοιράζονται κυλινδροκεφαλές, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά συμπαγή κινητήρα για τον αριθμό των κυλίνδρων του.

Το συγκεκριμένο τραπεζάκι πουλήθηκε για 5.100 δολάρια.

Εξάτμιση Pagani – 25.000 δολάρια

Εντάξει, δεν πρόκειται για κινητήρα. Αλλά όταν το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, δύσκολα μπορεί να αποκλειστεί από τη λίστα. Το τραπεζάκι κατασκευάστηκε από σωλήνες τιτανίου, οι οποίοι σύμφωνα με τον πωλητή προέρχονταν από μια Pagani Zonda.

Η τιμή της δημοπρασίας έφτασε τα 25.000 δολάρια τον Φεβρουάριο.

Jaguar V12 – 7.077 δολάρια

Η Jaguar V12 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του Top Gear και το τραπεζάκι που χρησιμοποιήθηκε στην εκπομπή. Η συγκεκριμένη κατασκευή ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί να χρησιμοποιεί απλώς το εξωτερικό μέρος του μπλοκ, όπως εκείνο της εκπομπής, αποκαλύπτει το εσωτερικό του V12.

Μπορεί να μην είναι το πιο όμορφο τραπεζάκι της λίστας, όμως σίγουρα έχει τη δική του ιστορική σημασία. Πουλήθηκε για 7.077 δολάρια.

Maserati Tipo 107 V8 – 8.800 δολάρια

Εδώ έχουμε έναν κινητήρα που μοιάζει τόσο ολοκληρωμένος, ώστε σχεδόν θα μπορούσε να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Ο V8 4,9 λίτρων με τέσσερις εκκεντροφόρους προέρχεται από μια Maserati Quattroporte III της δεκαετίας του 1980 και διαθέτει τέσσερα καρμπιρατέρ Weber 42 downdraft, μαζί με τα καλώδια των μπουζί και το καπάκι του διανομέα.

Η τιμή πώλησης ήταν 8.800 δολάρια.

Lycoming Radial – 27.000 δολάρια

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει και κάτι που δεν προέρχεται από αυτοκίνητο. Ο συγκεκριμένος εννιακύλινδρος ακτινωτός κινητήρας προέρχεται από αεροπλάνο και σύμφωνα με την αγγελία χρονολογείται από το 1944. Όταν ήταν καινούργιος απέδιδε περίπου 300 ίππους.

Οι εννέα αερόψυκτοι κύλινδροι δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, κάτι που αποτυπώθηκε και στην τιμή: 27.000 δολάρια.

Ferrari F140 V12 – 81.000 δολάρια

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ένας κινητήρας της Ferrari 812, ο οποίος χρειάστηκε περισσότερες από 200 ώρες εργασίας για να μετατραπεί σε έκθεμα. Σύμφωνα με τον πωλητή, τμήματα του μπλοκ κόπηκαν και τα εσωτερικά εξαρτήματα γυαλίστηκαν, ώστε να αποκαλυφθεί το εσωτερικό του V12.

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό, όπως και η τιμή του. Ο κινητήρας-τραπεζάκι πουλήθηκε για 81.000 δολάρια, ποσό που αρκεί για την αγορά αρκετών κανονικών, πλήρως λειτουργικών σπορ αυτοκινήτων.

Πηγή: Carscoops.com