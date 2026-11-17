To νέο βελτιωτικό πακέτο της Brabus είναι για όσους θέλουν η Porsche 911 Turbo S τους να ξεχωρίζει, αλλά όχι να «φωνάζει» όπως η 900 Rocket R

Η Porsche 911 Turbo S είναι ήδη ένα από τα πιο ολοκληρωμένα αυτοκίνητα επιδόσεων, συνδυάζοντας επιδόσεις που θυμίζουν πανάκριβο supercar με την άνεση ενός αυτοκινήτου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καθημερινό. Η Brabus, όμως, αποφάσισε ότι υπάρχουν περιθώρια για κάτι ακόμη πιο ακραίο, παρουσιάζοντας την Turbo S στην έκδοση Brabus 800.

Ο γνωστός γερμανικός βελτιωτικός οίκος επεμβαίνει στην εμφάνιση και την απόδοση της κορυφαίας έκδοσης της 911, ανεβάζοντας την ισχύ στους 800 ίππους και προσθέτοντας μια σειρά από εξαρτήματα ανθρακονημάτων που κάνουν το γερμανικό sportscar ακόμη πιο επιθετικό.

800 ίπποι και 0-100 χλμ./ώρα σε 2,4 δευτερόλεπτα

Αντί να επέμβει στα «εντόσθια» του υβριδικού συστήματος της Porsche, η Brabus τοποθετεί μια πρόσθετη ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου για τον εξακύλινδρο boxer κινητήρα των 3,0 λίτρων με τα δύο turbo. Η εν λόγω μονάδα δεν επεμβαίνει στον ηλεκτροκινητήρα των 71 ίππων, αλλά αυξάνει την απόδοση του κινητήρα εσωτερικής καύσης από τους 640 στους 729 ίππους.

Με το πακέτο PowerXtra P36-800, η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 800 ίππους, ενώ η ροπή αυξάνεται από τα 760 Nm στα 859 Nm. Το συγκεκριμένο κιτ διατίθεται τόσο για την Coupe όσο και για την Cabriolet έκδοση της 911 Turbo S.

Οι επιδόσεις είναι ανάλογες της αυξημένης ισχύος. Η έκδοση Coupe επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα, ενώ η έκδοση Cabriolet χρειάζεται 2,5 δευτερόλεπτα. Οι χρόνοι αυτοί, πάντως, ενδέχεται να είναι συντηρητικοί, καθώς δοκιμές της εργοστασιακής 911 Turbo S έχουν δείξει ότι μπορεί να πετύχει ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Και στις δύο εκδόσεις, η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 322 χλμ./ώρα.

Ανθρακονήματα και πιο επιθετική εμφάνιση

Η Brabus δεν περιορίστηκε στις μηχανικές αναβαθμίσεις, καθώς έχει φροντίσει να προσαρμόσει την εμφάνιση της 911 Turbo S στη νέα της απόδοση. Στο εμπρός μέρος συναντάμε λεπτομέρειες από ανθρακονήματα, μεταξύ άλλων στις εισαγωγές αέρα, στα καλύμματα των αεραγωγών και στο εμπρός splitter. Το καπό από εκτεθειμένα ανθρακονήματα αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές και «φωναχτές» παρεμβάσεις.

Στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνονται ζάντες 21 ιντσών εμπρός και 22 ιντσών πίσω, με ελαστικά Continental SportContact 7. Παράλληλα, η Brabus προσφέρει ελατήρια χαμηλώματος της KW, τα οποία μειώνουν την απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος κατά περίπου 2,5 εκατοστά και στους δύο άξονες.

Αντίστοιχα εκτεταμένες είναι οι αλλαγές στο πίσω μέρος. Εκεί ξεχωρίζει η σταθερή αεροτομή από ανθρακονήματα, η οποία συνδυάζεται με το λογότυπο της Brabus από το ίδιο υλικό και έναν ειδικά σχεδιασμένο πίσω διαχύτη. Νέες είναι και οι απολήξεις της εξάτμισης, οι οποίες διαθέτουν ηλεκτρονικά ελεγχόμενα κλαπέτα.

Αναβαθμίσεις και στο εσωτερικό

Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται και στην καμπίνα, με τη Brabus να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξατομίκευσης. Στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το τιμόνι, το ταμπλό και η κεντρική κονσόλα έχουν αποκτήσει λεπτομέρειες από ανθρακονήματα, ενώ υπάρχουν φωτιζόμενα μαρσπιέ από το ίδιο υλικό. Τη νέα δυναμική εμφάνιση συμπληρώνουν οι μαύρες δερμάτινες επενδύσεις με καπιτονέ μοτίβο, καθώς και οι πρόσθετες λεπτομέρειες από αλουμίνιο και δέρμα στο τιμόνι.

Η νέα δημιουργία της Brabus μπορεί να μην φτάνει την ακραία ισχύ των 900 ίππων της 900 Rocket R, ωστόσο μετατρέπει την Porsche 911 Turbo S σε μια ακόμη πιο δυναμική πρόταση, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτήρα ενός αυτοκινήτου που μπορεί να «μαγέψει» εντός κι εκτός πίστας.

Φωτογραφίες: Brabus