Πόσο κοστίζει πιστεύεις μία Rolls-Royce με ροζ εσωτερικό;

Η Rolls-Royce δημιούργησε μια ξεχωριστή έκδοση της Cullinan, με ροζ λεπτομέρειες στο αμάξωμα και ένα εσωτερικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο

Το πολυτελές SUV της Rolls-Royce, που παραδόθηκε σε αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι, υιοθετεί την ειδική απόχρωση Braman Pink, η οποία αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη επιχείρηση και αποτυπώνει τον εκκεντρικό χαρακτήρα της αμερικανικής πόλης. Η τιμή της δεν έχει γίνει γνωστή, όμως είναι βέβαιο πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα ακριβή πρόταση.

Ροζ απόχρωση «κομμένη και ραμμένη» για Μαϊάμι

Η συγκεκριμένη Cullinan διατίθεται αποκλειστικά μέσω της Rolls-Royce Miami, μέλους του ομίλου Braman Motors. Πρόκειται για την πρώτη αντιπροσωπεία για την οποία η Rolls-Royce δημιούργησε μια εξατομικευμένη απόχρωση, προσφέροντας το Braman Pink όχι μόνο για το εξωτερικό, αλλά και για το δέρμα της καμπίνας, καθώς και για διάφορες διακοσμητικές λεπτομέρειες.

Στο αμάξωμα, η ροζ βαφή χρησιμοποιείται διακριτικά, με λεπτές γραμμές που διατρέχουν το εξωτερικό του SUV. Η μεγαλύτερη έκπληξη βρίσκεται στο εσωτερικό, όπου το παστέλ ροζ χρώμα κυριαρχεί στα καθίσματα, σε τμήματα του ταμπλό, στην κεντρική κονσόλα, στο τούνελ μετάδοσης και στις επενδύσεις των θυρών.

Η εικόνα συμπληρώνεται από ξύλινες επιφάνειες και μεταλλικές λεπτομέρειες, μεταξύ των οποίων οι αεραγωγοί και οι γρίλιες των ηχείων. Το αποτέλεσμα θυμίζει ένα πολυτελές, πραγματικού μεγέθους σπίτι της Barbie, με την αισθητική της Rolls-Royce να συναντά την έντονη χρωματική ταυτότητα του Μαϊάμι.

Η εξατομίκευση είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Rolls-Royce

Η βρετανική μάρκα έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στις δυνατότητες εξατομίκευσης, ακολουθώντας μια στρατηγική που εφαρμόζουν και άλλοι κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων, όπως η Bentley. Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ιδιαίτερα επικερδής, καθώς επιτρέπει στους αγοραστές να διαμορφώνουν τα αυτοκίνητά τους σύμφωνα με τις προσωπικές τους επιθυμίες.

Ενδεικτικό είναι ότι το 2023 η Rolls-Royce είχε ανακοινώσει πως κάθε καινούργιο αυτοκίνητο που πούλησε διέθετε τουλάχιστον ένα Bespoke στοιχείο εξατομίκευσης.

«Με το Braman Pink, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε κάτι που δεν υπήρχε στην παλέτα της Rolls-Royce, μια απόχρωση που αποτυπώνει τον χαρακτήρα του Μαϊάμι και τις προσωπικές προτιμήσεις των πελατών μας», δήλωσε ο Alex Shack, διευθυντής λειτουργιών της αντιπροσωπείας. «Η άφιξη αυτών των πρώτων αυτοκινήτων κάνει αυτό το όραμα πραγματικότητα και δείχνει τι είναι δυνατό όταν μια αντιπροσωπεία συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία εξατομίκευσης Bespoke. Προσφέρει στους πελάτες μας ένα επίπεδο αποκλειστικότητας που δεν θα βρουν πουθενά αλλού, παρά μόνο στη Rolls-Royce Miami».

Πόσο κοστίζει η ροζ Cullinan;

Η Rolls-Royce δεν έχει ανακοινώσει πόσο κοστίζει η συγκεκριμένη Cullinan με την απόχρωση Braman Pink. Ωστόσο, η ειδική βαφή, οι εξατομικευμένες επενδύσεις και οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες αναμένεται να «φουσκώσουν» σημαντικά τον λογαριασμό, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο επίσημο ποσό.

Παράλληλα, η εταιρεία διευρύνει την παρουσία της στην κατηγορία των εξαιρετικά αποκλειστικών μοντέλων περιορισμένης παραγωγής. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά παρουσίασε τη Nightingale, μια ειδική δημιουργία μέσω του προγράμματος Coachbuild, η παραγωγή της οποίας θα περιοριστεί σε μόλις 100 αυτοκίνητα. Η τιμή εκκίνησης για καθένα από αυτά αναμένεται να διαμορφωθεί στα 9,5 εκατ. δολάρια (περίπου 8,2 εκατ. ευρώ).

Η ροζ Cullinan δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα παραχθεί σε συγκεκριμένο αριθμό μονάδων. Η διάθεσή της, πάντως, περιορίζεται στη Rolls-Royce Miami, γεγονός που την καθιστά μια ιδιαίτερα ξεχωριστή επιλογή για όσους θέλουν ένα πολυτελές SUV που να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Πηγή: Carscoops.com / Φωτογραφίες: Braman Motors