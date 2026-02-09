Πόσο κοστίζει το εντυπωσιακό supercar στο videoclip του τραγουδιού της Κύπρου για τη Eurovision;

Πολύ χορό, γιαγιούλες, αγροτικό φορτωμένο με… πορτοκάλια, αλλά και ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο είδαμε στο videoclip του JALLA της Antigoni

Κυκλοφόρησε την Κυριακή (08/02) το videoclip του “JALLA” της Antigoni, του τραγουδιού που στέλνει φέτος η Κύπρος στη Eurovision. Εκτός από όμορφους χορούς και… παρουσίες, το videoclip έχει έντονο Κυπριακό στοιχείο, με τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στην Κύπρο να γεμίζουν τους δέκτες μας με φυσικά τοπία του νησιού και την τοπική κοινότητα του Λυθροδρόντα να έχει την τιμητική της.

Ωστόσο, εμείς ξεχωρίσαμε ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο: μια πανέμορφη κίτρινη Maserati MC20.

Ένα supercar «παλαιάς κοπής»

Το καλλίγραμμο αυτοκίνητο που βλέπουμε στο video είναι μια Maserati MC20 Cielo, η οποία έκανε το ντεμπούτο της το 2022. Πρόκειται για ένα ιταλικό κεντρομήχανο supercar με το οποίο η Maserati «τα βάζει» με Ferrari και Lamborghini, άρτια εξοπλισμένο τόσο για τον δρόμο, όσο και για την πίστα. H Maserati MC20 τροφοδοτείται από έναν twin-turbo V6 κινητήρα 3,0 λίτρων με απόδοση 630 ίππων και 730 Nm ροπής, ενώ μπορεί να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία μοντέλα που έφτιαξε ποτέ η Maserati και ένα από τα τελευταία ιταλικά εξωτικά supercars της προ-υβριδικής εποχής, αφού σε αντίθεση με τους περισσότερους ανταγωνιστές της, δεν διαθέτει ηλεκτρική υποβοήθηση.

Η Maserati MC20 δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τους εγχώριους και όχι ανταγωνιστές της, αφού οι επιδόσεις της σε συνδυασμό με τις υπέροχες καμπύλες που μαγνητίζουν το βλέμμα την καθιστούν ένα από τα πιο ολοκληρωμένα supercars της εποχής της.

Πόσο κοστίζει ένα τέτοιο αυτοκίνητο;

Τώρα όσον αφορά την τιμή για να είμαστε ειλικρινής, εμείς μπορούμε να δώσουμε μία εκτίμηση σύμφωνα με τις τιμές που βρήκαμε σε γνωστό site μεταχειρισμένων της Κύπρου. Μία αντίστοιχη MC20 Cielo λοιπόν που είδαμε κοστολογείται περίπου στις 230.000 ευρώ, ενώ οι “κλειστές” εκδόσεις κινούνται στο φάσμα των 180.000-200.000 ευρώ.

Η Κύπρος θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 στις 14 Μαΐου.

Τι κρατάμε: