Πόσο πουλήθηκε αυτή η σπάνια Daytona SP3; – Τιμή ρεκόρ για καινούργια Ferrari

Πολλά και διάφορα πολυτελή αυτοκίνητα βρήκαν το νέο τους σπίτι κατά τη διάρκεια του Monterey Car Week, ωστόσο, ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε η πώληση μιας σπάνιας one-off Ferrari Daytona SP3, η οποία πουλήθηκε σχεδόν… 10 φορές(!) πάνω από την αρχική της τιμή.

Ποτέ άλλοτε μια Ferrari δεν έχει πωληθεί έναντι τόσο υπέρογκου ποσού, πάντα μιλώντας για ολοκαίνουργια αυτοκίνητα και όχι για κλασσικά, αφού για τα τελευταία οι τιμές πραγματικά ξεφεύγουν από τα όρια του λογικού. Η ακριβότερη καινούργια Ferrari που πουλήθηκε ποτέ λοιπόν, απέφερε έσοδα 26 εκατ. δολαρίων (περίπου 22.250.000 ευρώ). Πρόκειται για μια one-off Daytona SP3 η οποία δημοπρατήθηκε από τον γνωστό οίκο, RM Sotheby’s.

Ένα one-off για καλό σκοπό

Η Daytona SP3 έκανε το ντεμπούτο της το 2021, με την ιταλική μάρκα να κατασκευάζει συνολικά 599 και να τις προσφέρει έναντι περίπου 2,25 εκατ. δολάρια (περίπου 1.9250.000 ευρώ). Επρόκειτο στην πραγματικότητα για μια LaFerrari χωρίς το υβριδικό σύστημα και με ένα νέο αμάξωμα εμπνευσμένο από τα θρυλικά αγωνιστικά πρωτότυπα της δεκαετίας του ’60, γεγονός που έκανε τους επίδοξους αγοραστές να «σφάζονται» στα πόδια της, όντας αποφασισμένοι να πληρώσουν «όσο-όσο» για να βάλουν μια στη συλλογή τους.

Η συγκεκριμένη Daytona SP3 είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη, αφού η Ferrari την έφτιαξε ειδικά για αυτή την περίσταση, χαρίζοντάς της μια ξεχωριστή εμφάνιση χάρη σε «πινελιές» όπως, το υπέροχο κιτρινόμαυρο livery με το λογότυπο της ιταλικής μάρκας στη κέντρο, λεπτομέρειες από ανθρακονήματα και ένα πανέμορφο εσωτερικό διακοσμημένο με μοτίβα αλόγων.

Όλα αυτά για καλό σκοπό, αφού τα έσοδα θα πάνε στο Ferrari Foundation, ένα ίδρυμα που στηρίζει την εκπαίδευση.

