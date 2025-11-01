Που θα δείτε από κοντά στην Ελλάδα το πιο νέο και προηγμένο SUV της BMW;

Η Αθήνα γίνεται το επίκεντρο, καθώς το πιο προηγμένο μοντέλο της BMW κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στη χώρα μας, αλλά όχι εκεί που θα περιμένατε.

Το ελληνικό τένις ζει ιστορικές στιγμές, και μαζί του και η αυτοκίνηση. Από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου, η πρωτεύουσα φιλοξενεί το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, το πρώτο τουρνουά του ATP Tour που επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από τρεις δεκαετίες. Στο πλευρό αυτής της διοργάνωσης στέκεται η BMW, όχι μόνο ως «Επίσημο Αυτοκίνητο» του τουρνουά, αλλά και με μια παρουσία που θα συγκεντρώσει τα βλέμματα: την πανελλήνια πρεμιέρα της ολοκαίνουργιας BMW iX3, του πρώτου μοντέλου της Neue Klasse, που σηματοδοτεί τη νέα εποχή για τη βαυαρική μάρκα.

Η BMW Group Hellas στηρίζει τη διοργάνωση παρέχοντας στόλο πολυτελών οχημάτων για τις μετακινήσεις κορυφαίων αθλητών, προπονητών και υψηλών προσκεκλημένων, εξασφαλίζοντας ποιότητα, ασφάλεια και άνεση αντάξιες της εικόνας της μάρκας. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Group Hellas, κ. Christopher Puth:

«Στην BMW, η απαράμιλλη αριστεία, η καινοτομία και το πάθος για τις υψηλές επιδόσεις είναι στοιχεία που μας καθορίζουν. Όπως και στο τένις, η επιτυχία βασίζεται στην ακρίβεια, τη στρατηγική και τη διαρκή εξέλιξη. Με την επιστροφή της διοργάνωσης στην Αθήνα μετά από 30 χρόνια, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η BMW θα είναι το ‘Επίσημο Αυτοκίνητο’ του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 και θα ενισχύσει το αθλητικό πνεύμα, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες κινητικότητας σε κορυφαίους αθλητές και διοργανωτές».

Το τουρνουά φιλοξενείται στο υπερσύγχρονο Telekom Center Athens, μία από τις μεγαλύτερες κλειστές αρένες της Ευρώπης, χωρητικότητας 17.000 θεατών, και θα μεταδοθεί ζωντανά σε περισσότερες από 130 χώρες. Περισσότεροι από 70 αθλητές του διεθνούς ATP Tour – μεταξύ των οποίων και ονόματα του Top 10 – θα δώσουν το παρών, προσφέροντας στην ελληνική πρωτεύουσα μια εβδομάδα υψηλού αθλητισμού και διεθνούς προβολής.

Η πρώτη επαφή με τη Neue Klasse

Εμείς, σήμερα 1/11, την πρώτη ημέρα του Τουρνουά, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πιο σύγχρονο μοντέλο της BMW. Η iX3, πρώτο δείγμα γραφής της νέας εποχής για τη βαυαρική μάρκα, βασίζεται στην πολυαναμενόμενη αρχιτεκτονική Neue Klasse, ένα όνομα που επαναφέρει τη BMW στις ρίζες της και ταυτόχρονα την προωθεί στο μέλλον.

Η νέα BMW iX3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) που συνδυάζει την τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς με σχεδιασμό καινοτομίας και φιλοσοφία βιωσιμότητας. Με αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα και ισχύ φόρτισης 400 kW, το μοντέλο προσφέρει επιδόσεις, αποδοτικότητα και τεχνολογική υπεροχή που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Η έκδοση iX3 50 xDrive αποδίδει 470 ίππους με ηλεκτρική τετρακίνηση και επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα, ενώ παράλληλα υπόσχεται εξαιρετική άνεση και αθόρυβη λειτουργία.

Η iX3 δεν είναι απλώς ο διάδοχος του προηγούμενου ηλεκτρικού SUV της BMW· είναι το πρώτο αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου πάνω στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα Neue Klasse, η οποία ενσωματώνει τέσσερις «υπερεγκεφάλους» (superbrains) που συντονίζουν τη δυναμική οδήγηση, την αυτοματοποιημένη οδήγηση, το infotainment και τις λειτουργίες άνεσης. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία που καθορίζεται περισσότερο από λογισμικό παρά από μηχανικά μέρη.

Ο σχεδιασμός της νέας εποχής

Η σχεδιαστική γλώσσα της Neue Klasse εγκαινιάζεται από την iX3 με λιτότητα, δυναμισμό και καθαρές επιφάνειες. Το εμπρός μέρος με τη χαρακτηριστική κάθετη μάσκα «νεφρών» και τους κάθετα διατεταγμένους προβολείς LED παραπέμπει στις εμβληματικές BMW των δεκαετιών του ’60, ενώ το φως αντικαθιστά το χρώμιο ως στοιχείο αναγνώρισης. Με αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,24 και μυώδεις θόλους τροχών, η σιλουέτα της αποπνέει σιγουριά και τεχνολογική καθαρότητα.

Το εσωτερικό είναι εξίσου εντυπωσιακό. Το BMW Panoramic iDrive, με το νέο Operating System X, καταργεί τα όρια μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού, προβάλλοντας πληροφορίες από άκρη σε άκρη του παρμπρίζ μέσω της οθόνης Panoramic Vision. Ο οδηγός έχει μπροστά του ένα cockpit που «αιωρείται» με φωτισμό περιβάλλοντος, υλικά από ανακυκλωμένες πηγές και επιλογές εξατομίκευσης που μεταμορφώνουν τη διάθεση του εσωτερικού. Οι λειτουργίες My Modes ρυθμίζουν φως, ήχο και περιεχόμενο οθονών για μια εμπειρία σχεδόν συναισθηματική.

Τεχνολογία, απόδοση και βιωσιμότητα

Κάτω από το αμάξωμα, η τεχνολογία BMW eDrive 6ης γενιάς εισάγει νέα μπαταρία υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες και τεχνολογία 800V, μειώνοντας το βάρος και αυξάνοντας την αποδοτικότητα κατά 20%. Σε ταχυφορτιστή DC, η iX3 μπορεί να προσθέσει 372 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά ή να φορτίσει από 10% σε 80% μέσα σε 21 λεπτά. Παράλληλα, προσφέρει δυνατότητες αμφίδρομης φόρτισης (Vehicle-to-Home / Vehicle-to-Grid), μετατρέποντας το αυτοκίνητο σε πηγή ενέργειας για το σπίτι ή το δίκτυο.

Η οδήγηση παραμένει καθαρά BMW: το Heart of Joy, ένας από τους τέσσερις υπερεγκεφάλους, ελέγχει το σύστημα μετάδοσης και τη δυναμική συμπεριφορά, εξασφαλίζοντας ακρίβεια, πρόσφυση και αίσθηση δρόμου που καμία άλλη ηλεκτρική BMW μέχρι σήμερα δεν έχει προσφέρει. Με το BMW Dynamic Performance Control, η iX3 υπολογίζει τις παραμέτρους οδήγησης δέκα φορές ταχύτερα απ’ ό,τι πριν, επιτυγχάνοντας μια νέα ισορροπία μεταξύ άνεσης και σπορτίφ χαρακτήρα.

Η βιωσιμότητα αποτελεί θεμέλιο λίθο: περίπου το ένα τρίτο του αυτοκινήτου κατασκευάζεται από δευτερογενή υλικά, ενώ η παραγωγή στο εργοστάσιο του Debrecen στην Ουγγαρία γίνεται χωρίς χρήση ορυκτών καυσίμων και αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το αποτύπωμα CO₂ της iX3 50 xDrive είναι κατά 34% μικρότερο από του προκατόχου της, και με χρήση πράσινης ενέργειας το πλεονέκτημα αυτό επιτυγχάνεται έπειτα από μόλις 17.500 χιλιόμετρα χρήσης.

Μια BMW πιο BMW από ποτέ

Με μήκος 4,78 μέτρα, ύψος 1,63 και μεταξόνιο 2,90, η νέα BMW iX3 συνδυάζει ευρυχωρία, κομψότητα και πρακτικότητα. Το πορτμπαγκάζ των 520 λίτρων επεκτείνεται έως 1.750 λίτρα, ενώ υπάρχει και πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 58 λίτρων κάτω από το καπό. Στο εσωτερικό, η ποιότητα υλικών και η προσοχή στη λεπτομέρεια παραμένουν υποδειγματικές – από τις οικολογικές επενδύσεις Econeer έως τα προαιρετικά καθίσματα Merino δέρματος.

Όπως είπε ο Oliver Zipse, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, «σχεδόν όλα πάνω της είναι νέα, αλλά ταυτόχρονα είναι πιο BMW από ποτέ». Και πράγματι, η iX3 είναι κάτι περισσότερο από ένα ηλεκτρικό SUV. Είναι το σύμβολο της νέας εποχής της BMW – μιας εποχής όπου η τεχνολογία, η καθαρή ενέργεια και το συναίσθημα συναντώνται ξανά στην πιο καθαρή μορφή της οδηγικής απόλαυσης.

Θα τη δείτε από κοντά στο Telekom Center Athens, καθ’ όλη τη διάρκεια του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, έως τις 8 Νοεμβρίου. Και είναι σίγουρο πως η πρώτη αυτή επαφή με τη Neue Klasse θα αφήσει το ίδιο ισχυρό αποτύπωμα στο κοινό, όσο και η επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα.

