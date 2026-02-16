Πούλησαν αυτό το υπέροχο restomod της Porsche 993 για 800.000€ και… «μπήκαν μέσα» 150.000€!

Όταν αγόρασαν αυτήν την εντυπωσιακή Porsche σίγουρα νόμιζαν πως θα βγάλουν κέρδος αλλά τώρα μάλλον το μετανιώνουν

Τα restomods κλασσικών μοντέλων της Porsche 911 «δίνουν και παίρνουν» τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, λίγες είναι οι εταιρείες που έχουν καταφέρει πραγματικά να ξεχωρίσουν χάρη στην ποιότητα της δουλειάς τους. Μια από αυτές είναι η Gunther Werks, της οποίας μια Porsche 911 Speedster πουλήθηκε έναντι 1,15 εκατ. δολαρίων (969.000 ευρώ) τον Νοέμβριο του 2025.

Ο αγοραστής της μάλλον σχεδίαζε εξ αρχής να την «flipάρει» για κέρδος, ωστόσο, το μόνο που κατάφερε ήταν να… «μπει μέσα» 185.000 δολάρια (περίπου 156.000 ευρώ).

Μια από τις μόλις 25 Porsche 911 Speedster

Η Gunther Werks κατασκεύασε μόλις 25 κομμάτια της 911 Speedster, η οποία βασίζεται στην 4η γενιά της 911 (993) που κυκλοφόρησε μεταξύ 1994 και 1998. Πρόκειται για μια από τις πιο αγαπημένες γενιές της 911 και την τελευταία αερόψυκτη, ενώ σε συνδυασμό με τις διαχρονικές τις γραμμές, η 993 είναι μια ιδανική βάση για restomod.

Η δουλειά της Gunther Werks δεν περιορίζεται σε απλές διακριτικές πινελιές, αλλά η εταιρεία στην πραγματικότητα «ξηλώνει» τα πάντα και ξεκινάει την κατασκευή του αυτοκινήτου σχεδόν από το μηδέν, κρατώντας μόνο το αρχικό πλαίσιο. Αυτό στη συνέχεια «ντύνεται» με νέα πάνελ αμαξώματος από ανθρακονήματα, με την απαραίτητη στοργή και προσοχή στη λεπτομέρεια που αξίζει σε ένα αυτοκίνητο αυτής της κλάσης.

Στο πίσω μέρος υπάρχει ένας αερόψυκτος ατμοσφαιρικός flat-six κινητήρας 4,0 λίτρων με απόδοση 430 ίππων και 447 Nm ροπής, ο οποίος συνδέεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων που κινεί μόνο τους πίσω τροχούς. Το συγκεκριμένο παράδειγμα έχει φινιριστεί στο εντυπωσιακό πράσινο χρώμα Gin Tree Green, ενώ η 911 Speedster διαθέτει νέο σύστημα ανάρτησης με ρυθμιζόμενα coilovers και εξαπίστονες δαγκάνες φρένων της Brembo.

Το αποτυχημένο flip

Ενώ η αρχική τιμή πώλησης παραμένει άγνωστη, γνωρίζουμε πως η συγκεκριμένη 911 βγήκε από το συνεργείο της Gunther Werks τον Οκτώβριο του 2022, με την HK Motorcars στη Νέα Υόρκη να την αγοράζει έναν χρόνο μετά έναντι 1,15 εκατ. δολαρίων, πιθανότατα ως επένδυση, με σκοπό το αυτοκίνητο να πουληθεί ξανά έναντι μεγαλύτερου ποσού.

Ωστόσο, η δημοπρασία στο Bring a Trailer ολοκληρώθηκε με το αυτοκίνητο να αλλάζει ξανά χέρια έναντι μόλις 965.000 δολαρίων, δηλαδή 185.000 λιγότερο απ’ όσο είχε ξοδέψει η HK Motorcars για να το αποκτήσει.

Ας ελπίσουμε η υπέροχη 911 Speedster να παραμείνει στα χέρια του νέου της ιδιοκτήτη για αρκετά χρόνια και να αγαπηθεί όπως της αξίζει.

