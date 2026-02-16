quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
STYLE

Πούλησαν αυτό το υπέροχο restomod της Porsche 993 για 800.000€ και… «μπήκαν μέσα» 150.000€!

ΔΕΥΤΕΡΑ | 16.02.2026
Autotypos Team
poulisan-afto-to-yperocho-restomod-tis-porsche-993-gia-800-000e-kai-bikan-mesa-150-000e-791695

Όταν αγόρασαν αυτήν την εντυπωσιακή Porsche σίγουρα νόμιζαν πως θα βγάλουν κέρδος αλλά τώρα μάλλον το μετανιώνουν

Τα restomods κλασσικών μοντέλων της Porsche 911 «δίνουν και παίρνουν» τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, λίγες είναι οι εταιρείες που έχουν καταφέρει πραγματικά να ξεχωρίσουν χάρη στην ποιότητα της δουλειάς τους. Μια από αυτές είναι η Gunther Werks, της οποίας μια Porsche 911 Speedster πουλήθηκε έναντι 1,15 εκατ. δολαρίων (969.000 ευρώ) τον Νοέμβριο του 2025.

Ο αγοραστής της μάλλον σχεδίαζε εξ αρχής να την «flipάρει» για κέρδος, ωστόσο, το μόνο που κατάφερε ήταν να… «μπει μέσα» 185.000 δολάρια (περίπου 156.000 ευρώ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μια από τις μόλις 25 Porsche 911 Speedster

Η Gunther Werks κατασκεύασε μόλις 25 κομμάτια της 911 Speedster, η οποία βασίζεται στην 4η γενιά της 911 (993) που κυκλοφόρησε μεταξύ 1994 και 1998. Πρόκειται για μια από τις πιο αγαπημένες γενιές της 911 και την τελευταία αερόψυκτη, ενώ σε συνδυασμό με τις διαχρονικές τις γραμμές, η 993 είναι μια ιδανική βάση για restomod.

Η δουλειά της Gunther Werks δεν περιορίζεται σε απλές διακριτικές πινελιές, αλλά η εταιρεία στην πραγματικότητα «ξηλώνει» τα πάντα και ξεκινάει την κατασκευή του αυτοκινήτου σχεδόν από το μηδέν, κρατώντας μόνο το αρχικό πλαίσιο. Αυτό στη συνέχεια «ντύνεται» με νέα πάνελ αμαξώματος από ανθρακονήματα, με την απαραίτητη στοργή και προσοχή στη λεπτομέρεια που αξίζει σε ένα αυτοκίνητο αυτής της κλάσης.

 

Στο πίσω μέρος υπάρχει ένας αερόψυκτος ατμοσφαιρικός flat-six κινητήρας 4,0 λίτρων με απόδοση 430 ίππων και 447 Nm ροπής, ο οποίος συνδέεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων που κινεί μόνο τους πίσω τροχούς. Το συγκεκριμένο παράδειγμα έχει φινιριστεί στο εντυπωσιακό πράσινο χρώμα Gin Tree Green, ενώ η 911 Speedster διαθέτει νέο σύστημα ανάρτησης με ρυθμιζόμενα coilovers και εξαπίστονες δαγκάνες φρένων της Brembo.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Το αποτυχημένο flip

Ενώ η αρχική τιμή πώλησης παραμένει άγνωστη, γνωρίζουμε πως η συγκεκριμένη 911 βγήκε από το συνεργείο της Gunther Werks τον Οκτώβριο του 2022, με την HK Motorcars στη Νέα Υόρκη να την αγοράζει έναν χρόνο μετά έναντι 1,15 εκατ. δολαρίων, πιθανότατα ως επένδυση, με σκοπό το αυτοκίνητο να πουληθεί ξανά έναντι μεγαλύτερου ποσού.

Ωστόσο, η δημοπρασία στο Bring a Trailer ολοκληρώθηκε με το αυτοκίνητο να αλλάζει ξανά χέρια έναντι μόλις 965.000 δολαρίων, δηλαδή 185.000 λιγότερο απ’ όσο είχε ξοδέψει η HK Motorcars για να το αποκτήσει.

Ας ελπίσουμε η υπέροχη 911 Speedster να παραμείνει στα χέρια του νέου της ιδιοκτήτη για αρκετά χρόνια και να αγαπηθεί όπως της αξίζει.

Τι κρατάμε:

  • Porsche 911 Speedster της Guther Werks αγοράζεται έναντι 1,15 εκατ. δολαρίων και πωλείται έναντι μόλις 965.000
  • Το αποτυχημένο flipping κόστισε περίπου 156.000 ευρώ στον πωλητή
  • Η 911 Speedster βασίζεται στην Porsche 993 και είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα ενός Porsche restomod
  • Διαθέτει νέο κουστούμι από ανθρακονήματα, ρυθμιζόμενα coilovers, φρένα Brembo και έναν ατμοσφαιρικό αερόψυκτο flat-six
  • Αυτός συνδυάζεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, κάτι που κάνει το αυτοκίνητο «όαση» για purists
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Gunther Werks#Porsche#Porsche 911#Porsche 993#restomod#δημοπρασία
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

poso-kostizei-to-entyposiako-supercar-sto-videoclip-tou-tragoudiou-tis-kyprou-gia-ti-eurovision-792419

STYLE

09.02.2026

Πόσο κοστίζει το εντυπωσιακό supercar στο videoclip του τραγουδιού της Κύπρου για τη Eurovision;
to-koryfaio-volkswagen-golf-gti-olon-ton-epochon-erchetai-pote-pataei-ellada-792219

STYLE

07.02.2026

Το κορυφαίο Volkswagen Golf GTI όλων των εποχών έρχεται – Ποτέ πατάει Ελλάδα;
i-ferrari-enzo-pou-espase-ola-ta-rekor-des-tin-exofreniki-timi-790116

STYLE

22.01.2026

Η Ferrari Enzo που έσπασε όλα τα ρεκόρ – Δες την εξωφρενική τιμή
to-supercar-ton-300-000-evro-pou-odigei-o-chouantso-ernargkometh-stin-ellada-echei-740-ippous-789164

STYLE

12.01.2026

Το supercar των 300.000 ευρώ που οδηγεί ο Χουάντσο Ερναργκόμεθ στην Ελλάδα – Έχει 740 ίππους
to-afentiko-trelathike-des-ton-ceo-tis-bugatti-na-kanei-donuts-me-mia-tourbillon-sto-chioni-788959

STYLE

10.01.2026

Το αφεντικό τρελάθηκε: Δες τον CEO της Bugatti να κάνει donuts με μία Tourbillon στο χιόνι
toyota-gr-yaris-morizo-rr-to-koryfaio-hot-hatch-egine-akomi-pio-akraio-788878

STYLE

09.01.2026

Toyota GR Yaris Morizo RR: Το κορυφαίο hot-hatch έγινε ακόμη πιο ακραίο

Πρόσφατες Ειδήσεις