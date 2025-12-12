Στην Ελλάδα η ακριβότερη Porsche της γκάμας – Κοστίζει πάνω από 550.000 ευρώ

Η γερμανική μάρκα γιορτάζει τα γενέθλια του Ferdinand Alexander Porsche με μια ειδική έκδοση της Porsche 911

Μπορεί ο Ferdinand Alexander Porsche (ιδρυτής της Porsche Design και εγγονός του ιδρυτή της μάρκας, Ferdinand Porsche) να έφυγε από τη ζωή το 2012, αυτό όμως δεν σταματά την εταιρεία που άφησε πίσω του από το να τον τιμήσει με μια ειδική έκδοση της αγαπημένης του Porsche 911, με αφορμή τα 90ά του γενέθλια.

Αντί για 90 κεράκια, το τμήμα εξατομίκευσης Porsche Sonderwunsch θα κατασκευάσει 90 κομμάτια της ειδικής έκδοσης 911 GT3 90 F.A. με τη βοήθεια του γιού του, Mark Porsche.

Όπως η 911 που θα οδηγούσε σήμερα

H 911 GT3 90 F.A. βασίζεται στην GT3 με το πακέτο Touring και έχει φινιριστεί σε πράσινο χρώμα F.A. Green metallic, ένα χρώμα βασισμένο στο Oak Green metallic της 911 του ίδιου του Ferdinand Alexander Porsche. Η ειδική έκδοση διαθέτει ειδικά σχεδιασμένους τροχούς Sport Classic κεντρικού κλειδώματος σε μαύρη σατινέ απόχρωση που στο κέντρο φέρουν τα κλασσικά εμβλήματα του 1963.

Στο εσωτερικό της ειδικής Porsche 911 συναντάμε δερμάτινα καθίσματα σε χρώμα Truffle Brown με υφασμάτινες επενδύσεις, εμπνευσμένα από το αγαπημένο παλτό του Ferdinand Alexander, ενώ με τις ίδιες υφασμάτινες επενδύσεις έχουν ντυθεί και επιφάνειες όπως το ντουλαπάκι του συνοδηγού. Παράλληλα, το ρολόι Sport Chrono είναι εμπνευσμένο από το ρολόι Chronograph 1, το οποίο δημιουργήθηκε ως μοναδικό για τον F. A. Porsche.

Διαβάστε επίσης: Το θρυλικό NSX αναγεννιέται, αλλά όχι από τη Honda

Φυσικά, στο εσωτερικό της 911 GT3 90 F.A. έχουν μπει και ειδικές χρυσές πλακέτες με τη σιλουέτα της αρχικής 911, την υπογραφή του F.A. και τον αριθμό του κομματιού.

Τιμή ανάλογη του ονόματος

Μπορεί στην πραγματικότητα να πρόκειται για μια «απλή» 911 GT3 με μερικές στοχευμένες σχεδιαστικές πινελιές, αλλά η σημασία μιας έκδοσης που φέρει τα αρχικά ενός εκ των πιο σημαντικών ανθρώπων της εταιρείας αποτυπώνεται στην τιμή. Τα μόλις 90 κομμάτια που θα παραχθούν, ένα για κάθε έτος από τη γέννηση του F.A. διατίθενται έναντι 554.370 ευρώ στη χώρα μας, ενώ ένα από αυτά θα μεταφερθεί κατευθείαν στο γκαράζ του εγγονού του, Mark Porsche.

Όπως και το βασικό μοντέλο, η GT3 90 F.A. τροφοδοτείται από έναν flat-six ατμοσφαιρικό κινητήρα 4,0 λίτρων με απόδοση 510 ίππων και 450 Nm ροπής. Αυτός μπορεί να συνδυαστεί είτε με αυτόματο είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, με το πρώτο να της επιτρέπει να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 3,2 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα είναι 311 χλμ./ώρα.

Η έναρξη της παραγωγής έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του 2026, ενώ οι 89 τυχεροί που θα αποκτήσουν μια 911 GT3 90 F.A. θα την εξατομικεύσουν μέσω προσωπικής συνεδρίας, θα πάρουν στα χέρια τους μια ειδική τσάντα Weekender, αλλά και μια αποκλειστική έκδοση του ρολογιού Chronograph 1, το οποίο βασίζεται στο Chronograph 1 – 1972 Limited Edition που κυκλοφόρησε αρχικά το 2022 με αφορμή την 50ή επέτειο της Porsche Design.

Τι κρατάμε:

Με την ειδική έκδοση 911 GT3 90 F.A. τιμά η Porsche τα 90α γενέθλια του Ferdinand Alexander Porsche

Mόλις 90 κομμάτια με πράσινη βαφή F.A. Green metallic, ιδιαίτερο εσωτερικό και δώρο ειδική τσάντα και ρολόι

Η τιμή για μια είναι ανάλογη της σημασίας του μοντέλου, ξεπερνώντας τα 550.000 ευρώ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του