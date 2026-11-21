H Shelby Cobra του θρύλου Ken Miles, μία από τις πιο ξεχωριστές και σπάνιες που κατασκευάστηκαν ποτέ, ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια

Ένα ξεχωριστό κομμάτι της αμερικανικής αυτοκινητιστικής ιστορίας αναμένεται να δημοπρατηθεί από την Mecum στο Kissimmee της Φλόριντα τον ερχόμενο Ιανουάριο. Ο λόγος για μια υπέροχη Shelby Cobra, η οποία εκτός του ότι φέρει το όνομα του θρύλου, Carroll Shelby, έχει περάσει από τα χέρια του οδηγού & μηχανικού Ken Miles, τόσο στην πίστα, όσο και στο συνεργείο.

Πρόκειται για την Shelby 427 Prototype Factory Team Cobra του 1964, με αριθμό πλαισίου CSX2196, της οποίας η τιμή αναμένεται να ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια δολάρια!

Η μοναδική ιστορία του συγκεκριμένου «φιδιού»

Η CSX2196 ξεκίνησε τη ζωή της ως ένα συμβατικό roadster προδιαγραφών 289, στο οποίο τοποθετήθηκε ο κινητήρας 427. Το 1964 συμμετείχε στις 12 Ώρες του Sebring ως εργοστασιακό αγωνιστικό αυτοκίνητο της Shelby American.

Ωστόσο, οι σημαντικότερες αλλαγές ήρθαν μετά τον συγκεκριμένο αγώνα. Η Shelby American απογύμνωσε το αυτοκίνητο μέχρι το πλαίσιο και προχώρησε σε επιμήκυνσή του κατά τρεις ίντσες, προσθέτοντας ενισχύσεις και τριγωνικές δομές αντίστοιχες με εκείνες της Daytona Coupe. Το αποτέλεσμα ήταν ένα μοναδικό δημιούργημα: η μοναδική Cobra roadster που κατασκευάστηκε πάνω σε τροποποιημένη πλατφόρμα Daytona Coupe.

Παράλληλα, αποτελεί μία από τις μόλις δύο Cobra που συναρμολογήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Shelby American στις ΗΠΑ, με τη δεύτερη να είναι το πρωτότυπο Daytona Coupe.

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει την αξία της είναι η διατήρηση της αυθεντικότητάς της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τη δημοπρασία, έχει διανύσει μόλις 4.096 μίλια (κάτι παραπάνω από 6.500 χλμ.) και διατηρεί το αρχικό της πλαίσιο, αμάξωμα, κινητήρα, φρένα, αναρτήσεις, όργανα και ακόμη και την αρχική πινακίδα του πλαισίου της. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σπάνιο χαρακτηριστικό για ένα αυτοκίνητο αυτής της ηλικίας, το οποίο μάλιστα έχει περάσει από σκληρή αγωνιστική χρήση.

Η αποκατάστασή της διήρκεσε τέσσερα χρόνια και πραγματοποιήθηκε από την Legendary Motorcar, με αποκλειστική χρήση αυθεντικών εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών παλαιού αποθέματος που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Στόχος ήταν η επαναφορά της στις προδιαγραφές που είχε όταν αγωνίστηκε στο Nassau το 1964, ενώ μεταξύ άλλων διατηρήθηκαν ακόμη και τα ελαστικά Goodyear Blue Streak της εποχής.

Ο Peter Miles, γιος του Ken Miles, χαρακτήρισε το αυτοκίνητο ως «την απόλυτη Cobra».

Ειδική κατασκευή «Flip-Top» και αλουμινένιος V8

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την CSX2196 να ξεχωρίζει είναι το ιδιαίτερο αμάξωμά της. Κατασκευάστηκε αποκλειστικά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο από αλουμίνιο και διαθέτει ένα πρωτότυπο σύστημα ανοίγματος, με το εμπρός και το πίσω τμήμα να περιστρέφονται και να ανοίγουν, θυμίζοντας την κατασκευή της Daytona Coupe.

Τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια έχει επιβεβαιώσει και ο σχεδιαστής της Shelby, Pete Brock, ενώ χάρη σε αυτήν η Cobra απέκτησε το προσωνύμιο «Flip-Top» μεταξύ των συλλεκτών.

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας ελαφρύς, αλουμινένιος V8 427 side-oiler, ο οποίος κατασκευάστηκε την εποχή εκείνη από τον ειδικό κινητήρων της Ford, Mose Nowland. Λόγω της χρήσης μεγαλύτερων χιτωνίων, τα οποία ήταν απαραίτητα εξαιτίας της αλουμινένιας χύτευσης, ο πραγματικός κυβισμός του περιορίστηκε στις 390 κυβικές ίντσες (περίπου 6,4 λίτρα), παρά την ονομασία 427.

Ο κινητήρας συνδυάζεται με ένα σπάνιο σύστημα τροφοδοσίας, αποτελούμενο από καρμπυρατέρ Weber 58 χιλιοστών, αποδίδοντας περισσότερους από 500 ίππους. Με το βάρος της να περιορίζεται στα περίπου 816 κιλά, η αναλογία ισχύος προς βάρος είναι εντυπωσιακή ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα.

Οι δυνατότητές της φάνηκαν ξεκάθαρα στο Nassau Speed Week, όπου η CSX2196 είχε εξελιχθεί ειδικά για να αντιμετωπίσει τις Corvette Grand Sport. Μάλιστα, κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα οκτώ δευτερολέπτων από τον πρώτο κιόλας γύρο, αφήνοντας πίσω της Ford GT40 και Ferrari 275 Comp Speciale.

Ο Pete Brock είχε χαρακτηρίσει την CSX2196 ως «το πιο εξελιγμένο μηχανολογικά αυτοκίνητο που κατασκεύασε ποτέ η Shelby». Η ξεχωριστή της θέση στην ιστορία επιβεβαιώθηκε και από τις διακρίσεις που απέσπασε μετά την αποκατάστασή της στο Pebble Beach και το Amelia Island, όπου τιμήθηκε στις αντίστοιχες κατηγορίες της.

Πλέον, η συγκεκριμένη Cobra ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες δημοπρασίες της ιστορίας της, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ποσό που θα ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια δολάρια.