Θα έδινες 175.000 ευρώ για αυτό το παλιό Fiat 500;

Το κλασσικό Fiat 500 ήταν ξεχασμένο να μαζεύει σκόνη για περίπου 25 χρόνια και τώρα μετατράπηκε σε ένα restomod με εξαψήφια αξία

Ένα ξεχασμένο Fiat 500 R του 1973, που παρέμενε για περίπου 25 χρόνια σε έναν αχυρώνα στη Βρετανία, έγινε ένα μοναδικό restomod με κινητήρα 802 κ.εκ., ενισχυμένο πλαίσιο και σχεδίαση από την BorromeodeSilva. Το ιδιαίτερο restomod ονομάζεται 500 Scattante και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Tutto Bene Hillclimb στις 9 Σεπτεμβρίου, συνδυάζοντας την κλασική εμφάνιση του Cinquecento με σημαντικά αναβαθμισμένα μηχανικά μέρη.

Από ένα barn find σε ένα εντελώς διαφορετικό Cinquecento

Το Fiat 500 Scattante διατηρεί ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αρχικού μοντέλου: τον πίσω τοποθετημένο δικύλινδρο κινητήρα. Ωστόσο, η La Cinquecento τοποθέτησε στην θέση του έναν κινητήρα 802 κ.εκ. από Fiat 126, ο οποίος διαθέτει σύστημα ανάφλεξης twin-spark και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει την ισχύ του κινητήρα και, όπως φαίνεται, δεν θεωρεί ότι οι αριθμοί των ίππων αποτελούν το βασικό ζητούμενο για το συγκεκριμένο project.

Αντίθετα, η έμφαση δόθηκε στην οδηγική αίσθηση. Η ανάρτηση, τα φρένα, το σύστημα διεύθυνσης, η ψύξη και τα ηλεκτρικά έχουν ανασχεδιαστεί, με στόχο ένα συνολικά πιο σύγχρονο και οδηγικά ενδιαφέρον αυτοκίνητο.

Οι αλλαγές αυτές, βέβαια, έχουν και το τίμημά τους στη ζυγαριά. Το βάρος της Scattante υπολογίζεται περίπου στα 650 κιλά, δηλαδή περίπου 150 κιλά περισσότερα από το αρχικό Fiat 500 του 1973. Η αύξηση οφείλεται στην ενισχυμένη κατασκευή και στα αναβαθμισμένα μηχανικά μέρη.

Κλασική εμφάνιση με πιο επιθετική προσέγγιση

Στο εσωτερικό, η La Cinquecento επέλεξε να μην απομακρυνθεί ιδιαίτερα από την εικόνα που θα αναγνώριζε ένας ιδιοκτήτης Fiat 500 της δεκαετίας του 1970. Υπάρχουν αναλογικά όργανα, τιμόνι δύο ακτίνων και απλοί διακόπτες. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση βρίσκεται στο αμάξωμα. Η BorromeodeSilva φρόντισε να διατηρήσει τη χαρακτηριστική σιλουέτα του Cinquecento, αλλά την έκανε πιο «γεμάτη» και επιθετική.

Τα φτερά έχουν φαρδύνει, τα πλευρικά μαρσπιέ έχουν γίνει βαθύτερα, ενώ στο εμπρός μέρος έχουν τοποθετηθεί τέσσερα στρογγυλά φώτα, εμπνευσμένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα ράλι της εποχής.

Όπως εξηγεί ο ιδρυτής της La Cinquecento, Max Kindersley: «Θέλαμε να πάρουμε όλα όσα κάνουν το αρχικό τόσο ξεχωριστό και να δούμε πόσο μακριά μπορούμε να το εξελίξουμε».

Μόλις λίγα αυτοκίνητα τον χρόνο

To 500 Scattante δεν προορίζεται για μαζική παραγωγή. Κάθε αυτοκίνητο εξελίσσεται σε συνεργασία με τον εκάστοτε αγοραστή μέσω της ιστοσελίδας 500.design, ενώ η La Cinquecento σκοπεύει να κατασκευάζει μόλις λίγα αυτοκίνητα κάθε χρόνο. Η περιορισμένη παραγωγή, σε συνδυασμό με την εξατομίκευση κάθε κατασκευής, τοποθετεί τη Scattante σε μια εντελώς διαφορετική κατηγορία από μια απλή αναπαλαίωση ενός κλασσικού Fiat 500.

Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην τιμή. Εκτιμήσεις από μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για περίπου 150.000 λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 175.000 ευρώ. Η La Cinquecento, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη συγκεκριμένη τιμή, επομένως το τελικό κόστος κάθε αυτοκινήτου διαμορφώνεται ξεχωριστά μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη.

Έτσι, ένα Fiat 500 που πέρασε περίπου ένα τέταρτο του αιώνα ξεχασμένο σε έναν αχυρώνα, κατέληξε να αποτελεί τη βάση για ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ακριβά restomod που έχουν παρουσιαστεί με βάση το κλασσικό μικρό ιταλικό μοντέλο.