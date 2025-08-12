Θαύμα: Νέο supercar με V12 κινητηρά και χειροκίνητο κιβώτιο – Ποιος το φτιάχνει;

Χειροκίνητο supercar με V12 κινητήρα μόνο για 25 τυχερούς: μπορεί οι καιροί να αλλάζουν, όμως κάποιοι παραμένουμε… ρομαντικοί.

Ένα supercar περιορισμένης παραγωγής που δοξάζει το ανυπέρβλητο στυλ των ’80s & ’90s

περιορισμένης παραγωγής που δοξάζει το ανυπέρβλητο στυλ των ’80s & ’90s 800 ίπποι, κίνηση στους πίσω τροχούς και φυσικά, χειροκίνητο κιβώτιο : τι άλλο να ζητήσει κάποιος;

και φυσικά, : τι άλλο να ζητήσει κάποιος; Περιορισμένη παραγωγή μόλις 25 κομματιών για λίγους super-τυχερούς

Πάνε οι καιροί που η τεχνολογία είχα απλώς συμπληρωματικό ρόλο στη ζωή μας, κάνοντάς τη απλώς ευκολότερη, αφήνοντας όμως παράλληλα το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς στα χέρια μας. Τα αυτοκίνητα του σήμερα ένα κυριολεκτικά ένα κλικ πριν μας οδηγούνε μόνα τους από το Α στο Β, με μερικά από τα χαρακτηριστικά που μας έκαναν να αγαπήσουμε το αυτοκίνητο να τείνουν να εξαφανιστούν εντελώς.

Ένα από αυτά είναι φυσικά οι θερμικοί κινητήρες, αλλά και το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, κάτι που συναντάμε σε όλο και λιγότερα supercars. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα ρομαντικοί που θέλουν να κρατήσουν αυτή τη «φλόγα» ζωντανή, όπως για παράδειγμα η Garagisti & Co.

Στη Βρετανία είναι ακόμα ρομαντικοί

Το νέο χειροκίνητο supercar έρχεται από τη χώρα που μας χάρισε τα αριστουργήματα του Σαίξπηρ, από μια εταιρεία που ακούει στο όνομα Garagisti & Co. Ονομάζεται GP1 και με την πρώτη ματιά, οι υπέροχες καμπύλες του θυμίζουν περισσότερο κάποια Ιταλίδα καλλονή που βγαίνει από «πασαρέλα» της Ferrari ή της Lamborghini.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν οι υπεύθυνοι γι’ αυτό το υπέροχο δημιούργημα και όσον αφορά τον κινητήρα, τοποθετώντας στο πανέμορφο supercar έναν ατμοσφαιρικό V12 με χειροκίνητο κιβώτιο που στέλνει τη δύναμη μόνο στους πίσω τροχούς. Με τα λόγια των ίδιων πρόκειται για «Ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο αποκλειστικά για τη χαρά της οδήγησης χωρίς φιλτράρισμα».

Ωμή δύναμη και στοιχεία από τη χρυσή εποχή του σχεδιασμού

Η σχέση του GP1 με Ιταλία μεριά γίνεται εμφανής όταν εξετάζουμε τον κινητήρα, με το χειροκίνητο supercar να τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό V12 6,6 λίτρων που εξελίχθηκε από την Italtecninca, ενώ οι αριθμοί του εντυπωσιάζουν: 800 ίπποι, 700 Nm ροπής και τα κόκκινα του στροφόμετρου στις 9.000 σ.α.λ.!

Καλά ακούσατε. Πρόκειται για ένα supercar χωρίς ηλεκτροκινητήρες, χωρίς τετρακίνηση, χωρίς turbo ή supercharger, με απλή, παραδοσιακή, ωμή δύναμη και ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων «που προσφέρει απαράμιλλη αίσθηση», δηλαδή σα να λέμε ένα supercar βγαλμένο από… χρονοντούλαπο!

Διαβάστε επίσης: Θα αγόραζες κινητήρα Lamborghini από το Aliexpress; – Κάποιος τον πουλάει

Τα υπόλοιπα εξαρτήματα είναι της ίδιας ποιότητας, με φρένα της Brembo και αναρτήσεις της Ohlins, ενώ ο σχεδιασμός του περιγράφεται από την εταιρεία ως «Ένας εορτασμός της φόρμας, που συνδυάζει στοιχεία από τη χρυσή εποχή του σχεδιασμού». Για τις υπέροχες γραμμές του GP1 ευθύνεται ο Angel Guerra, πρώην σχεδιαστής των Bugatti και Rimac, ο οποίος εμπνεύστηκε από θρυλικά σχέδια του ένδοξου παρελθόντος, όπως Lamborghini Countach και Lancia Stratos Zero.

Εσωτερικό – αποθέωση του μινιμαλισμού

Η λέξη «μινιμαλισμός» ίσως δεν είναι αρκετή για να περιγράψει το εσωτερικό του Garagisti & Co GP1, στο οποίο δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που θα τραβήξει τα μάτια σου από τον δρόμο, στερώντας σου μέρος της χαράς του να οδηγείς ένα αυτοκίνητο όπως αυτό. Σε αυτό δεν υπάρχουν ούτε οθόνες, ούτε λαμπάκια να αναβοσβήνουν, παρά μόνο τα απολύτως απαραίτητα.

Στο εσωτερικό του βρετανικού (με ιταλικό DNA) supercar κυριαρχεί το κεντρικό τούνελ στο οποίο βρίσκεται το λεβιές για το χειροκίνητο κιβώτιο, αλλά και τα απαραίτητα φυσικά κουμπιά. «Όλα βρίσκονται ακριβώς εκεί που πρέπει», λέει η εταιρεία, με το εσωτερικό του GP1 να εκφράζει τέλεια τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Angel Guerra, «Μόνο εσύ, το αυτοκίνητο και ο δρόμος».

Το υπέροχο χειροκίνητο supercar με τον V12 κινητήρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα τελευταία στάδια εξέλιξης, με τα συνολικά 25 κομμάτια που θα κατασκευαστούν να πωλούνται έναντι περίπου 2.840.000 ευρώ.

Τι κρατάμε:

GP1 : Ένα βρετανικό supercar με ιταλικό DNA, σχεδιασμένο για να χαρίζει χαμόγελα σε όσους το οδηγούν

: Ένα βρετανικό με ιταλικό DNA, σχεδιασμένο για να χαρίζει σε όσους το οδηγούν Εσωτερικό «τόσο όσο» και σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη χρυσή εποχή του supercar

του Μόλις 25 κομμάτια έναντι σχεδόν 3 εκατ. έκαστο

