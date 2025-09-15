Τι αυτοκίνητα οδηγεί ο Αλπερέν Σενγκούν;

Μπορεί να μας τα χάλασε με τις συμπεριφορές του, όμως ο τούρκος αστέρας του NBA, Αλπερέν Σενγκούν, έχει μια εντυπωσιακή συλλογή με αυτοκίνητα

«Κόκκινο πανί» στην Ελλάδα, είδωλο στην Τουρκία: Λογικό

Ο Σπανούλης είπε πως είναι «πολύ μικρός για να μιλάει για τον Αντετοκούνμπο», αλλά η συλλογή με αυτοκίνητα που έχει μιλάει από μόνη της

Μπορεί να είναι μόλις 23 ετών, ωστόσο, ο Σενγκούν έχει όλα τα φόντα για μια σπουδαία καριέρα και σίγουρα δεν τον νοιάζει τι λέμε γι’ αυτόν

Μας πλήγωσε με τα καλάθια, τις πάσες, την άμυνα και τα ριμπάουντς του μέσα στο γήπεδο, μας εκνεύρισε με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς του και έβαλε και το «κερασάκι στην τούρτα» με τις προκλητικές δηλώσεις του. Ο λόγος για τον Αλπερέν Σενγκούν, το λαμπρό αστέρι του τουρκικού μπάσκετ, στον οποίο μια ομάδα σαν τους Houston Rockets στηρίζει τις ελπίδες της για το μέλλον.

Κόκκινο πανί… στην κυριολεξία

Το ότι ένας αγώνας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα είναι γεμάτος δράμα και ένταση το γνωρίζαμε από πριν, είτε αυτός είναι «φιλικό», είτε ένα νοκ-άουτ παιχνίδι στο οποίο θα κριθεί ένα μετάλλιο, ή τουλάχιστον το χρώμα αυτουνού. Η Ελλάδα τελικά πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ και η Τουρκία το ασημένιο, με τον περισσότερο κόσμο να μένει στην επιτυχία της εθνικής μας και το πρώτο «βάθρο» μετά τη χρυσή εποχή που στην περιφέρεια της εθνικής αγωνιζόντουσαν παίχτες όπως ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς και φυσικά ο νυν προπονητής μας, Βασίλης Σπανούλης.

Ωστόσο, πολλοί έμειναν με την πίκρα της βαριάς ήττας από την Τουρκία, όπου οι τούρκοι μας πήραν πραγματικά «φαλάγγι» από το πρώτο λεπτό. Το μπάσκετ μπορεί να είναι ομαδικό άθλημα, ωστόσο, τα φώτα έπεσαν πάνω στην τιτανομαχία Γιάννη εναντίον Σενγκούν, με τον 23χρόνο να γελάει τελευταίος.

Ο Σενγκούν δεν αρκέστηκε απλά στη νίκη, ρίχνοντας «βολές» κατά του Αντετοκούνμπο, ενώ ανέβασε και την περίφημη φωτογραφία με τον Κεμάλ Ατακούρκ, σχεδόν προκαλώντας διπλωματικό επεισόδιο. Όλα αυτά, σε συνδυασμό και την πικρία της ήττας, τον μετέτρεψαν γρήγορα σε «κόκκινο πανί» για τους Έλληνες φιλάθλους.

Νίκες και εκτός γηπέδου

Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα κατορθώματα του τούρκου γίγαντα και εκτός παρκέ, είτε μιλάμε για τα πολυτελή σπίτια του σε Αμερική και Τουρκία, είτε φυσικά για τα υπέροχά του αυτοκίνητα. Αν και η ταχύτητα δεν είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει στο παρκέ, ο Σενγκούν φαίνεται πως έχει “soft-spot” για τα γρήγορα και πολυτελή αυτοκίνητα, αφού έχει αρκετά στο γκαράζ τους.

Μεταξύ αυτών είναι, μια Mercedes-Benz G-Class, μια Lamborghini Urus, μια BMW M5 και μια Porsche Taycan Cross Turismo.

Τι κρατάμε:

Μπορεί να μη συμφωνούμε στα μπασκετικά και στα πολιτικά, αλλά για τα αυτοκίνητα του βγάζουμε το… φέσι

Ο Σενγκούν και η υπόλοιπη παρέα του Αταμάν μας στέρησε την ευκαιρία να πάμε στον τελικό, αλλά τελικά τον τιμώρησαν οι Γερμανοί

Του ευχόμαστε να μεγαλώσει τη συλλογή του, να μεγαλώσει ο ίδιος μπασκετικά, αλλά και… σαν άνθρωπος

