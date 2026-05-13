Τι αυτοκίνητο οδηγεί ο Akylas; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 34.950 ευρώ

Ο Akylas, ο 27χρονος Έλληνας καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision, απέκτησε το πρώτο του αυτοκίνητο

Ο Akylas, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision με το τραγούδι «Ferto», έκανε το πρώτο του βήμα στην ιδιοκτησία αυτοκινήτου. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στα social media, απέκτησε το Skoda Elroq, ένα από τα πιο επιτυχημένα ηλεκτρικά SUV της στιγμής στην Ευρώπη.

Το αυτοκίνητο είναι σε γκρι απόχρωση και έχει δεχτεί κάποιες χαριτωμένες προσωπικές πινελιές, κυρίως στα καπάκια των καθρεπτών.

Από τα κορυφαία ηλεκτρικά στην Ευρώπη

Το Skoda Elroq έχει κάνει εντυπωσιακή πορεία στις πωλήσεις. Βρίσκεται στη 2η θέση ανάμεσα στα ηλεκτρικά SUV στην Ευρώπη, με πάνω από 30.000 αυτοκίνητα να έχουν ταξινομηθεί τους πρώτους μήνες του 2026. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις, με ισχύ από 170 έως 340 ίππους. Στην πιο αποδοτική του έκδοση (Elroq 85), η αυτονομία φτάνει τα 580 χιλιόμετρα.

Το μοντέλο ξεχωρίζει για τις δυναμικές γραμμές του, το μοντέρνο εσωτερικό και την πλούσια τεχνολογία του. Η καμπίνα είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, με την κεντρική οθόνη 13 ιντσών να κλέβει την παράσταση.

Το Elroq έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία-ρεκόρ της Skoda το 2025, με την τσέχικη μάρκα να πραγματοποιεί την καλύτερη χρονιά στην ιστορία της και να μπαίνει στο 2026 ως η τρίτη «δύναμη» σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, η στρατηγική εξηλεκτρισμού αποδίδει καρπούς, με τις παραδόσεις μοντέλων της κατηγορίας να υπερδιπλασιάζονται, φτάνοντας τις 218.700 και το Skoda Elroq να αναδεικνύεται το δεύτερο πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη.

Τιμές στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, το Skoda Elroq ξεκινά από 34.950 ευρώ ή 180€/μήνα (31.950 ευρώ με την κρατική επιδότηση), καθιστώντας το μία από τις πιο ελκυστικές προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV.

Η γκάμα του Elroq περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις:

Elroq 50 170 PS 15,7 kWh/100 km – 34.950€

Elroq 60 204 PS 15,8 kWh/100 km – 38.950€

Elroq 85 286 PS 15,2 kWh/100 km – 44.950€

Elroq RS 340 PS 16,5 kWh/100 km – 54.950€

Με αυτό το αυτοκίνητο, ο Akylas συνδυάζει πρακτικότητα, σύγχρονη τεχνολογία και μηδενικές εκπομπές, ενώ συνεχίζει τις προετοιμασίες του για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

