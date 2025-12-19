Τι άλλο βγάζει πλέον η Lancia εκτός από αυτοκίνητα;

To όνομα Lancia έκανε την επανεμφάνισή του μετά από δεκαετίες στην αφάνεια και τώρα η εταιρεία βάζει το σήμα της κι αλλού

Οι παλαιότεροι όταν ακούνε το όνομα Lancia στο μυαλό τους έρχονται αξέχαστες εικόνες από τους θριάμβους του παρελθόντος, απ’ όταν η ιταλική μάρκα ήταν ένα από τα ισχυρότερα brand names στο motorsport. Ωστόσο, η εταιρεία βυθίστηκε στην αφάνεια, με το όνομά της να αναδύεται πρόσφατα, αναβιώνοντας μάλιστα τη θρυλική HF Integrale.

Τώρα η Lancia βάζει το σήμα της και σε άλλο προϊόν, εκτός αυτοκινήτων: Σε συνεργασία με την Eberhard & Co., η ιταλική μάρκα παρουσιάζει μια σειρά ρολογιών χειρός, αντλώντας έμπνευση από τη νέα HF.

360 κομμάτια με το σήμα της HF

Συγκριτικά με άλλα ρολόγια με αυτοκινητιστικό «άρωμα», το νέο ρολόι των Lancia και Eberhard & Co. διαθέτει έναν αρκετά πιο απλό και «καθαρό» σχεδιασμό, κάτι που πιθανότατα είναι και το δυνατό του σημείο. Οι διαστάσεις του είναι 41 χλστ. σε διάμετρο, με πάχος 10,45 χλστ., ενώ έχουν απόθεμα ενέργειας 38 ωρών, ενώ μπορεί να αντέξει σε βάθος νερού 50 μέτρων.

Οι πρόσθετες λεπτομέρειες περιλαμβάνουν ένα κρύσταλλο ζαφειριού με αντιανακλαστική επίστρωση και γυαλισμένους, κωνικούς δείκτες με Superluminova που προσφέρουν εξαιρετική ορατότητα τη νύχτα. Φυσικά, η λεπτομέρεια που ξεχωρίζει είναι το logo HF, αλλά και οι κόκκινες λεπτομέρειες στον δείκτη των δευτερολέπτων. Οι αγοραστές θα μπορούν να αγοράσουν το ρολόι με μπλε, λευκό ή μαύρο καντράν με φινίρισμα sunburst.

Στο πάνω μέρος βρίσκεται το logo της Eberhard & Co., μιας εταιρείας με ιστορία περισσότερων από 135 χρόνων, δηλαδή 16 περισσότερων από την, επίσης «αρχαία», Lancia.

Το νέο ρολόι των Lancia και Eberhard & Co. προσφέρεται σε τρείς εκδόσεις, ενώ η παραγωγή θα περιοριστεί στα 120 κομμάτια για κάθε έκδοση. Μπορείτε να το βρείτε σε επιλεγμένους εξουσιοδοτημένους εμπόρους λιανικής της Eberhard & Co., με την τιμή να ξεκινά από τα 1.980 ευρώ.

