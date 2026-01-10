Το αφεντικό τρελάθηκε: Δες τον CEO της Bugatti να κάνει donuts με μία Tourbillon στο χιόνι

O Mate Rimac συνεχίζει να μας τρολλάρει οδηγώντας τη νέα Bugatti Tourbillon των 1.800 ίππων στο χιόνι. Γιατί; – Γιατί μπορεί…

Την προηγούμενη εβδομάδα τον είδαμε να οδηγεί τη νέα Bugatti Tourbillon στο χιονισμένο Ζάγκρεμπ, αλλά ο αγαπημένος μας CEO μας είχε κρατήσει το καλύτερο για το τέλος. Ο Mate Rimac έβγαλε τον «δαίμονα» των 16 κυλίνδρων και 1.800 ίππων για μερικές «σβούρες» σε παγωμένο πάρκινγκ, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως το επιβλητικό hypercar δεν είναι «παιχνίδι» μόνο για τη στεγνή άσφαλτο.

Καλλιτεχνικό «πατινάζ» με 1.800 ίππους

Εκτός από την ευκαιρία να δούμε το τετράτροχο κομψοτέχνημα να κάνει donuts στο χιόνι, το νέο βίντεο που ανέβασε ο Mate μας επιτρέπει και να ακούσουμε την υπέροχη μελωδία του νέου V16 κινητήρα της Cosworth, ο οποίος φαίνεται πως θα καταφέρει να γεμίσει τα τεράστια παπούτσια του – πρόσφατα «παροπλισμένου» – W16.

O θρυλικός W16 οδήγησε την Bugatti στο σπάσιμο δεκάδων ρεκόρ ταχύτητας, ωστόσο, ο νέος – πλέον ατμοσφαιρικός – κινητήρας που τροφοδοτεί (παρέα με τρεις ηλεκτροκινητήρες) την Tourbillon φαίνεται (και κυρίως ακούγεται) πως θα μας κάνει να τον ξεχάσουμε γρήγορα.

Tα νούμερα της νέας Tourbillon είναι απολύτως ταιριαστά σε ένα hypercar με το σήμα της Bugatti, με τον ατμοσφαιρικό V16 των 8,3 λίτρων να παράγει από μόνος του περίπου 1.000 ίππους και τους τρεις ηλεκτροκινητήρες να προσθέτουν άλλους 800.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το εν λόγω κινητήριο σύνολο επιτρέπει στη νέα Bugatti Tourbillon να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 2 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα αγγίζει τα 400 χλμ./ώρα.

