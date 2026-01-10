quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
STYLE

Το αφεντικό τρελάθηκε: Δες τον CEO της Bugatti να κάνει donuts με μία Tourbillon στο χιόνι

ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.01.2026
Autotypos Team
to-afentiko-trelathike-des-ton-ceo-tis-bugatti-na-kanei-donuts-me-mia-tourbillon-sto-chioni-788959

O Mate Rimac συνεχίζει να μας τρολλάρει οδηγώντας τη νέα Bugatti Tourbillon των 1.800 ίππων στο χιόνι. Γιατί; – Γιατί μπορεί…

Την προηγούμενη εβδομάδα τον είδαμε να οδηγεί τη νέα Bugatti Tourbillon στο χιονισμένο Ζάγκρεμπ, αλλά ο αγαπημένος μας CEO μας είχε κρατήσει το καλύτερο για το τέλος. Ο Mate Rimac έβγαλε τον «δαίμονα» των 16 κυλίνδρων και 1.800 ίππων για μερικές «σβούρες» σε παγωμένο πάρκινγκ, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως το επιβλητικό hypercar δεν είναι «παιχνίδι» μόνο για τη στεγνή άσφαλτο.

Καλλιτεχνικό «πατινάζ» με 1.800 ίππους

Εκτός από την ευκαιρία να δούμε το τετράτροχο κομψοτέχνημα να κάνει donuts στο χιόνι, το νέο βίντεο που ανέβασε ο Mate μας επιτρέπει και να ακούσουμε την υπέροχη μελωδία του νέου V16 κινητήρα της Cosworth, ο οποίος φαίνεται πως θα καταφέρει να γεμίσει τα τεράστια παπούτσια του – πρόσφατα «παροπλισμένου» – W16.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mate Rimac (@materimac)

O θρυλικός W16 οδήγησε την Bugatti στο σπάσιμο δεκάδων ρεκόρ ταχύτητας, ωστόσο, ο νέος – πλέον ατμοσφαιρικός – κινητήρας που τροφοδοτεί (παρέα με τρεις ηλεκτροκινητήρες) την Tourbillon φαίνεται (και κυρίως ακούγεται) πως θα μας κάνει να τον ξεχάσουμε γρήγορα.

Tα νούμερα της νέας Tourbillon είναι απολύτως ταιριαστά σε ένα hypercar με το σήμα της Bugatti, με τον ατμοσφαιρικό V16 των 8,3 λίτρων να παράγει από μόνος του περίπου 1.000 ίππους και τους τρεις ηλεκτροκινητήρες να προσθέτουν άλλους 800.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mate Rimac (@materimac)

Σύμφωνα με την εταιρεία, το εν λόγω κινητήριο σύνολο επιτρέπει στη νέα Bugatti Tourbillon να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 2 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα αγγίζει τα 400 χλμ./ώρα.

Τι κρατάμε:

  • Βίντεο στο οποίο κάνει donuts στο χιόνι με Bugatti Tourbillon ανέβασε ο Mate Rimac
  • Ο CEO της Bugatti την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανεβάσει άλλο βίντεο στο οποίο πήγαινε βόλτα στο χιονισμένο Ζάγκρεμπ
  • Η νέα Tourbillon τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό V16 κινητήρα που – σε συνδυασμό με τρεις ηλεκτροκινητήρες – παράγουν 1.800 ίππους
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Bugatti#Bugatti Tourbillon#hypercar
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

thavma-neo-supercar-me-v12-kinitira-kai-cheirokinito-kivotio-poios-to-ftiachnei-771023

STYLE

12.08.2025

Θαύμα: Νέο supercar με V12 κινητηρά και χειροκίνητο κιβώτιο – Ποιος το φτιάχνει;
toyota-gr-yaris-morizo-rr-to-koryfaio-hot-hatch-egine-akomi-pio-akraio-788878

STYLE

09.01.2026

Toyota GR Yaris Morizo RR: Το κορυφαίο hot-hatch έγινε ακόμη πιο ακραίο
i-tycheri-antlia-tis-avin-des-pos-tha-kerdiseis-ta-kafsima-tou-2026-i-ena-apo-ta-10-000-dora-787556

STYLE

23.12.2025

Η «Τυχερή Αντλία» της AVIN – Δες πώς θα κερδίσεις τα καύσιμα του 2026 ή ένα από τα 10.000 δώρα
ti-allo-vgazei-pleon-i-lancia-ektos-apo-aftokinita-787294

STYLE

19.12.2025

Τι άλλο βγάζει πλέον η Lancia εκτός από αυτοκίνητα;
stin-ellada-i-akrivoteri-porsche-tis-gkamas-kostizei-pano-apo-550-000-evro-786340

STYLE

12.12.2025

Στην Ελλάδα η ακριβότερη Porsche της γκάμας – Κοστίζει πάνω από 550.000 ευρώ
to-thryliko-nsx-anagennietai-alla-ochi-apo-ti-honda-785336

STYLE

08.12.2025

Το θρυλικό NSX αναγεννιέται, αλλά όχι από τη Honda

Πρόσφατες Ειδήσεις