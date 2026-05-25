Το αυτοκίνητο του MVP του Final Four, Φουρνιέ, στην Ελλάδα – Η άγρια BMW των 138.700 ευρώ

Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού οδηγεί στην Ελλάδα μια BMW M2 CS των 530 PS, με τιμή που φτάνει τα 138.700 ευρώ.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της μεγάλης βραδιάς του Ολυμπιακού στην EuroLeague, κατακτώντας τον τίτλο του MVP του Final Four μετά την πορεία των «ερυθρόλευκων» προς την κορυφή της Ευρώπης. Η εμφάνισή του στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου σημείωσε 20 πόντους, τον έφερε ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά όμως υπάρχει και μια διαφορετική λεπτομέρεια που ενδιαφέρει όσους κοιτούν λίγο πιο προσεκτικά πέρα από το παρκέ.

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα πίσω από το τιμόνι μιας BMW M2 CS, ενός από τα πιο σκληροπυρηνικά σύγχρονα μοντέλα της BMW M. Και δεν μιλάμε για μια απλή M2, αλλά για την ειδική έκδοση των 530 PS, με πισωκίνηση, carbon στοιχεία και τιμή που στην ελληνική πραγματικότητα φτάνει τα 138.700 ευρώ.

Από το MVP στο… M Division

Σπάνια βλέπεις ένα καθαρόαιμο sport μοντέλο της BMW M να κυκλοφορεί στην Ελλάδα και να τραβά τόσο έντονα τα βλέμματα χωρίς να χρειάζεται υπερβολές. Στην περίπτωση του Φουρνιέ, όμως, το ενδιαφέρον είναι διπλό. Από τη μία υπάρχει ο παίκτης που μόλις βγήκε MVP σε μία από τις μεγαλύτερες βραδιές της σεζόν. Από την άλλη, υπάρχει το αυτοκίνητο που οδηγεί.

Η BMW M2 CS εμφανίστηκε σε βίντεο στην Ελλάδα με οδηγό τον Φουρνιέ και από τις πρώτες εικόνες γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη M2. Το αυτοκίνητο δείχνει μαύρο ματ, όμως μια πιο προσεκτική ματιά στον εμπρός προφυλακτήρα φαίνεται η χαρακτηριστική μωβ απόχρωση του χρώματος λανσαρίσματος της CS.

Αυτό δείχνει πως το μαύρο ματ φινίρισμα είναι πιθανότατα αποτέλεσμα wrap ή προστατευτικής μεμβράνης PPF, καλύπτοντας την εργοστασιακή βαφή. Το υπόλοιπο αυτοκίνητο δείχνει, και κυρίως ακούγεται, εργοστασιακό, χωρίς εμφανείς μετατροπές. Ακόμη και η ελαφρώς βρώμικη εικόνα του ταιριάζει περισσότερο σε ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται πραγματικά, παρά σε ένα μοντέλο βιτρίνας.

Τι είναι η BMW M2 CS

Η νέα BMW M2 CS αποκαλύφθηκε επίσημα στο Concorso d’Eleganza Villa d’Este το 2025, ως η πιο ακραία και εξελιγμένη εκδοχή της μικρής coupe BMW M. Η βασική ιδέα είναι γνώριμη από τις κορυφαίες εκδόσεις CS της μάρκας: λιγότερο βάρος, περισσότερη ισχύς και πιο άμεση οδηγική αίσθηση.

Σε σχέση με την ήδη ισχυρή M2, η απόδοση ανεβαίνει σημαντικά. Ο 3λιτρος εξακύλινδρος twin-turbo κινητήρας φτάνει πλέον τους 530 PS και τα 650 Nm, τοποθετώντας την M2 CS πολύ κοντά σε επίπεδα μεγαλύτερων M μοντέλων.

Με τους ελληνικούς φόρους και τη γενικότερη επιβάρυνση της αγοράς, το ποσό των 138.700 ευρώ για ένα τέτοιο αυτοκίνητο στη χώρα μας είναι απολύτως εξηγήσιμο.

530 PS μόνο στους πίσω τροχούς

Στην καρδιά της M2 CS βρίσκεται ο γνωστός εξακύλινδρος κινητήρας των 3,0 λίτρων, με δύο turbo. Η ισχύς των 530 PS και η ροπή των 650 Nm μεταφέρονται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς, μέσω του αυτόματου κιβωτίου M Steptronic 8 σχέσεων.

Η επιλογή χειροκίνητου κιβωτίου δεν υπάρχει στην CS, κάτι που μπορεί να στενοχωρήσει τους πιο παραδοσιακούς φίλους της BMW M, αλλά ταιριάζει στη λογική απόλυτης απόδοσης που ακολουθεί η συγκεκριμένη έκδοση.

Οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές:

0-100 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα

0-200 km/h σε 11,7 δευτερόλεπτα

τελική ταχύτητα έως 302 km/h με το M Driver’s Package

Αυτό σημαίνει ότι η M2 CS δεν είναι απλώς ένα compact coupe με δυνατή εμφάνιση. Είναι ένα αυτοκίνητο με επιδόσεις που πριν λίγα χρόνια θα αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγαλύτερα και ακριβότερα μοντέλα.

Λιγότερο βάρος, περισσότερο carbon

Η φιλοσοφία της CS δεν περιορίζεται στην αύξηση ισχύος. Η BMW έχει δουλέψει εκτενώς και στο βάρος. Η μείωση φτάνει περίπου τα 30 κιλά, χάρη στη χρήση ανθρακονημάτων και ελαφρύτερων εξαρτημάτων.

Carbon χρησιμοποιείται σε σημεία όπως:

η οροφή

οι εξωτερικοί καθρέπτες

ο πίσω διαχύτης

το καπό του χώρου αποσκευών

Στο εμπρός μέρος, η διαφοροποίηση έρχεται μέσα από τη νέα μάσκα και τις βελτιωμένες εισαγωγές αέρα, που εξυπηρετούν τόσο την ψύξη όσο και την αεροδυναμική. Πίσω, η πιο έντονη αεροτομή ολοκληρώνει την εικόνα και ξεχωρίζει την CS από τις απλές εκδόσεις της M2.

Το πλαίσιο έχει χαμηλώσει κατά 8 mm, ενώ η ανάρτηση και τα αμορτισέρ έχουν ειδικές ρυθμίσεις. Τα φρένα διαθέτουν μεγάλους δίσκους και κόκκινες δαγκάνες, με δυνατότητα επιλογής carbon-ceramic φρένων για όσους θέλουν ακόμη μεγαλύτερη αντοχή σε σκληρή χρήση.

Καμπίνα με CS χαρακτήρα

Στο εσωτερικό, η M2 CS διατηρεί τον σπορ χαρακτήρα της χωρίς να εγκαταλείπει πλήρως την καθημερινή χρηστικότητα. Τα καθίσματα M Carbon με επενδύσεις Merino προσφέρουν έντονη πλευρική στήριξη, ενώ διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις και φωτιζόμενο λογότυπο CS.

Το τιμόνι με επένδυση Alcantara και τα κουμπιά M δίνουν άμεση πρόσβαση στις εξατομικευμένες ρυθμίσεις οδήγησης. Μπροστά από τον οδηγό βρίσκεται η διπλή κυρτή οθόνη, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και κεντρική οθόνη 14,9 ιντσών.

Παρά τον πιο ακραίο χαρακτήρα της έκδοσης, ο εξοπλισμός παραμένει υψηλού επιπέδου. Υπάρχει Head-Up Display, ηχοσύστημα Harman Kardon και πλήρης συνδεσιμότητα, ενώ μέσω του συστήματος Setup ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει παραμέτρους όπως η απόκριση κινητήρα, η ανάρτηση, το τιμόνι, τα φρένα και το επίπεδο παρέμβασης του ελέγχου πρόσφυσης.

Γιατί ταιριάζει στον Φουρνιέ

Η επιλογή μιας M2 CS από έναν παίκτη όπως ο Φουρνιέ δεν είναι τυχαία. Δεν είναι το πιο διακριτικό αυτοκίνητο, αλλά ούτε και ένα αμιγώς επιδεικτικό supercar. Είναι ένα compact, νευρικό και πολύ γρήγορο coupe, με χαρακτήρα που απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι πιο άμεσο και οδηγοκεντρικό.

Μετά από μια βραδιά όπου ο Φουρνιέ βρέθηκε στο κέντρο της προσοχής ως MVP, η M2 CS αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί δείχνει ότι το προσωπικό του γούστο εκτός παρκέ έχει αντίστοιχη ένταση: δυνατός χαρακτήρας, καθαρή απόδοση και χωρίς περιττή φλυαρία.

Σε μια Ελλάδα όπου τα σπορ αυτοκίνητα αυτού του επιπέδου παραμένουν σπάνια, μια BMW M2 CS των 530 PS με ματ μαύρη εμφάνιση και πιθανό μωβ εργοστασιακό χρώμα από κάτω δεν περνά απαρατήρητη.

