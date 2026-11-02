Το Audi Quattro ζει με V8 που στροφάρει έως τις 10.000 σ.α.λ.

Το θρυλικό Audi Quattro επιστρέφει σε μια εντελώς διαφορετική μορφή, με έναν ατμοσφαιρικό V8 που μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 σ.α.λ.

Το Audi Quattro, ένα όνομα άμεσα συνδεδεμένο με τις επιτυχίες της Audi στο WRC, επιστρέφει ανανεωμένο με έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα που «σκυλιάζει» μέχρι τις 10.000 σ.α.λ., ισχύ έως 760 PS και τελική ταχύτητα που, σύμφωνα με την εταιρεία, αγγίζει τα 322 χλμ./ώρα.

Δημιουργός του είναι η βρετανική Audacious Automotive, η οποία παρουσιάζει το IV, ένα ιδιαίτερο restomod που συνδυάζει την εμφάνιση του κλασικού Quattro με τα μηχανικά μέρη του Audi RS4 B7.

Μίξη κλασικού Quattro και RS4

Το IV βασίζεται στην πλατφόρμα του Audi RS4 γενιάς B7, το οποίο κατασκευαζόταν από το 2006 έως το 2008, ενώ το αμάξωμα παραπέμπει στο Quattro με το κοντό μεταξόνιο. Οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν είτε ένα αυθεντικό αμάξωμα Quattro είτε μια ολοκαίνουργια κατασκευή από ανθρακονήματα. Η Audacious εκτιμά ότι περίπου το 80% της συνολικής παραγωγής θα αφορά τη δεύτερη επιλογή.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Mac Zaglewski, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιεί άριστα διατηρημένα αυθεντικά αυτοκίνητα ως βάση. Αντίθετα, στόχος του είναι να δώσει νέα ζωή σε οχήματα που έχουν ήδη καταπονηθεί.

Παρότι το αυθεντικό Quattro έχει ταυτιστεί με τον πεντακύλινδρο κινητήρα του, η Audacious επέλεξε ως αφετηρία το RS4 με τον V8 4,2 λίτρων. Όπως εξήγησε ο Zaglewski, η επιλογή προσφέρει τον κατάλληλο συνδυασμό σύγχρονης ποιότητας και αναλογικής οδηγικής εμπειρίας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι «πολύ χρηστικό, πολύ απολαυστικό και πολύ αναλογικό».

Αυτός είναι και ο λόγος που απορρίφθηκε το νεότερο RS3, παρά τον πεντακύλινδρο κινητήρα των 2,5 λίτρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη βάση δεν θα επέτρεπε την τοποθέτηση χειροκίνητου κιβωτίου, ενώ το πλαίσιο και η ανάρτησή της δεν προσφέρουν τα χαρακτηριστικά του RS4 B7. Επιπλέον, το σύστημα τετρακίνησης Haldex του RS3 δίνει προτεραιότητα στον εμπρός άξονα, σε αντίθεση με το Torsen του RS4, που έχει πιο πισωκίνητο χαρακτήρα.

V8 με έως 10.000 σ.α.λ. και χειροκίνητο κιβώτιο

Η Audacious θα προσφέρει τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις του κινητήρα. Η βασική αποκτά supercharger και αποδίδει 608 PS. Στο πακέτο Stage Two, ενισχύονται τα εσωτερικά μέρη του κινητήρα, καθώς και τα συστήματα ψύξης και τροφοδοσίας, με την ισχύ να ανεβαίνει στα 760 PS.

Στην κορυφαία εκδοχή, ο V8 θα μπορεί να στροφάρει έως τις 10.000 σ.α.λ., ενώ ο αγοραστής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ακόμη και την αφαίρεση του supercharger. Σε όλες τις περιπτώσεις, η μετάδοση γίνεται μέσω του αυθεντικού χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων του RS4.

Το βάρος αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 1.400 και 1.450 κιλών για τα αυτοκίνητα που θα βασίζονται σε αυθεντικό αμάξωμα Quattro, ενώ εκείνα με το αμάξωμα από ανθρακονήματα θα περιορίζονται στα 1.200 κιλά.

Εμφάνιση εμπνευσμένη από τους αγώνες

Η σχεδίαση παραπέμπει στην αγωνιστική έκδοση του Quattro για το Group B, ενώ ορισμένες λεπτομέρειες θυμίζουν και το αγωνιστικό Audi 90 IMSA GTO, διάδοχο του Quattro. Ενδιαφέρον έχει ότι το αυτοκίνητο δεν φέρει τα σήματα της Audi, αλλά τα ειδικά σχεδιασμένα εμβλήματα της Audacious.

Στο εσωτερικό, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα εντελώς νέο ταμπλό, όργανα και διακόπτες, με στόχο να αναπαράγει τον πιο λιτό και αυστηρό χαρακτήρα του αρχικού Quattro. Ο ψηφιακός εξοπλισμός του RS4 έχει αφαιρεθεί, ωστόσο διατηρούνται τα χαρακτηριστικά ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα τύπου «wingback» του μοντέλου.

Κάθε IV θα μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη, από το εξωτερικό χρώμα και τις επενδύσεις της καμπίνας μέχρι τη ρύθμιση της ανάρτησης και τα μηχανικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Το αυτοκίνητο που παρουσιάζεται στις φωτογραφίες διαθέτει τον κινητήρα των 760 PS, ρυθμίσεις με έμφαση στην οδήγηση στον δρόμο και αμάξωμα στο χρώμα Zermatt Silver.

Μόλις 50 αυτοκίνητα, με τιμή περίπου 420.000 ευρώ

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 50 αντίτυπα, τα οποία θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της Audacious στο Εδιμβούργο. Οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες προγραμματίζονται για τα τέλη του 2027. Σύμφωνα με τον Zaglewski, η συνολική διαδικασία, από την παραγγελία μέχρι την ολοκλήρωση και την κυκλοφορία του αυτοκινήτου, διαρκεί περίπου τρία χρόνια.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στις 350.000 λίρες, δηλαδή περίπου 420.000 ευρώ. Σε αυτήν δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ, το κόστος του αυτοκινήτου-δωρητή, τα έξοδα μεταφοράς και ταξινόμησης, καθώς και οι επιπλέον επιλογές εξοπλισμού.