Το κλασικό Honda NSX επιστρέφει καλύτερο από ποτέ

Το Honda NSX "Tensei" ανοίγει ένα μαγικό παράθυρο στο παρελθόν, διατηρώντας εμβληματικά στοιχεία όπως η ενσωματωμένη πίσω αεροτομή και τα pop-up φώτα

Pininfarina και JAS Motorsport παρουσιάζουν ένα restomod με το “R” κεφαλαίο: το νέο Honda NSX τιμά τις ρίζες του, διατηρώντας κλασσικά στοιχεία όπως η ενσωματωμένη αεροτομή και τα pop-up headlights, ενώ κάτω από το καλλίγραμμο «κουστούμι» από ανθρακονήματα κρύβεται ένας ατμοσφαιρικός V6 που συνδέεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

«Πολυτέλειες» όπως ένα αυτόματο κιβώτιο ή η παρουσία ηλεκτρικής υποβοήθησης μένουν… στο ράφι, σε μια πραγματική ωδή στις παραδοσιακές αρετές της σπορ οδήγησης.

Πιο φαρδύ, πιο χαμηλό και πιο «άγριο»

Στη νέα του μορφή, το εμβληματικό Honda NSX ονομάζεται “Tensei” και αποκτά μεγαλύτερο μεταξόνιο, φαρδύτερα μετατρόχια και μεγαλύτερους τροχούς, ενώ ο το ανανεωμένο σχέδιο διατηρεί τα χαρακτηριστικά που βοήθησαν το NSX να γίνει από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της Honda. Το νέο Tensei είναι σαφώς πιο επιβλητικό από το κλασσικό μοντέλο του 1989, με τον επικεφαλής σχεδίασης, Dimitri Vicedomini, να αναφέρει πως μόλις «κλείδωσαν» αυτές οι αλλαγές, το αυτοκίνητο σχεδόν σχεδιάστηκε μόνο του.

Κάτω από το πανέμορφα σμιλεμένο αμάξωμα από ανθρακονήματα κρύβεται ένας ατμοσφαιρικός V6 που συνδέεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ τα pop-up φώτα και η ενσωματωμένη πίσω αεροτομή έχουν προσαρμοστεί διακριτικά στο σήμερα. Η είδηση της πολυαναμενόμενης επιστροφής του θρυλικού NSX μέσω της συνεργασίας Pininfarina και JAS Motorsport ήταν από τα highlights του περασμένου έτους, με τις δύο εταιρείες να αποκαλύπτουν περισσότερα για το εντυπωσιακό restomod στα πλαίσια του Milano Design Week.

Τα φουσκωμένα φτερά σε εμπρός και πίσω μέρος αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία που συναντάμε και σε άλλα εμβληματικά σχέδια της Pininfarina, με την ενσωματωμένη στο πίσω μέρος θα θυμίζει αρκετά τη διάσημη Ferrari F40.

Ωδή στους “purists”

Ο νέος κινητήρας βασίζεται στην αρχιτεκτονική του κλασσικού ατμοσφαιρικού V6 3,0 λίτρων της Honda, ενώ έχει εξελιχθεί με στόχο τη μέγιστη ισχύ, ροπή και άμεση απόκριση. Συνδέεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ δεν διαθέτει ούτε turbos, ούτε υβριδική υποβοήθηση, στοχεύοντας σε ένα πιο «παραδοσιακό» κοινό που αποζητά την κλασσική ωμή σπορ αίσθηση.

Παράλληλα, η Pininfarina αναφέρει ότι έχει δουλέψει εντατικά στο εσωτερικό, διατηρώντας την εργονομία και την ορατότητα με επίκεντρο τον οδηγό, ενώ παράλληλα ανεβάζει την αίσθηση ποιότητας. Αναμένονται ειδικά σχεδιασμένοι διακόπτες και υλικά υψηλής ποιότητας, αλλά πιθανότατα και αναλογικά όργανα αντί για πλήρως ψηφιακά.

Η συνεργασία της Pininfarina με τη Honda ξεκινά από το 1984, όταν μαζί παρουσίασαν το concept HP-X, ένα σπορ μοντέλο με κεντρικά τοποθετημένο κινητήρα που ουσιαστικά ήταν ο προάγγελος του NSX. Το νέο Tensei θα κατασκευάζεται «στο χέρι» στις εγκαταστάσεις της JAS Motorsport στο Arluno, κοντά στο Μιλάνο, ενώ οι εξατομικευμένες επιλογές θα γίνονται στις εγκαταστάσεις της Pininfarina στο Cambiano, στο Τορίνο.

Η πλήρης αποκάλυψη αναμένεται αργότερα μέσα στο τρέχον έτος, όταν και θα μάθουμε λεπτομέρειες όπως η τιμή και ο όγκος παραγωγής.

Τι κρατάμε: