Το κορυφαίο Volkswagen Golf GTI όλων των εποχών έρχεται – Ποτέ πατάει Ελλάδα;

Η Volkswagen γιορτάζει τον μισό αιώνα ζωής του Golf GTI με την κορυφαία έκδοση στην ιστορία του θρυλικού μοντέλου

Το Golf GTI κλείνει μισό αιώνα ζωής και η Volkswagen τιμά το εμβληματικό hatchback της με τη νέα επετειακή έκδοση Golf GTI Edition 50, την ισχυρότερη και πιο δυναμική έκδοση μαζικής παραγωγής μέχρι σήμερα.

Το επετειακό GTI συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του εμβληματικού μοντέλου, συνδυάζοντας την κληρονομιά με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Το ισχυρότερο Golf GTI παραγωγής

Με απόδοση 325 ίππων και μέγιστη ροπή 420 Nm, το GTI Edition 50 είναι η κορυφαία έκδοση παραγωγής στην 50χρονη ιστορία του μοντέλου. Πιστό στην κληρονομιά των προκατόχων του, η ισχύς στο νέο Edition 50 μεταδίδεται μόνο στους εμπρός τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου DSG 7 σχέσεων, ενώ το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικού εξασφαλίζει άμεση απόκριση και υψηλό επίπεδο πρόσφυσης.

Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 270 χλμ./ώρα , καθιστώντας το ένα από τα ταχύτερα μοντέλα παραγωγής της Volkswagen.

Πιο δυναμικό από ποτέ

Στον τομέα της δυναμικής συμπεριφοράς, το επετειακό GTI εξοπλίζεται στάνταρ με προσαρμοζόμενο σπορ πλαίσιο DCC, προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και vehicle dynamics manager, το οποίο συντονίζει όλα τα συστήματα ελέγχου της δυναμικής του οχήματος. Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιαίτερα ουδέτερη, ακριβής και προβλέψιμη συμπεριφορά, τόσο σε γρήγορη οδήγηση όσο και στην καθημερινή χρήση.

Παράλληλα, το προαιρετικό πακέτο GTI Performance Edition 50 απευθύνεται σε οδηγούς με σαφή προσανατολισμό στην πίστα. Το πακέτο προσθέτει σφυρήλατες ζάντες 19 ιντσών Warmenau, semi-slick ελαστικά, ελαφρύ σύστημα εξάτμισης Volkswagen R με απολήξεις τιτανίου και περαιτέρω αναβαθμίσεις πλαισίου.

Οι παρεμβάσεις αυτές μειώνουν το συνολικό βάρος κατά περίπου 25 κιλά και ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ακρίβεια και την δυναμική στην οδήγηση. Συνολικά, το επετειακό μοντέλο με το προαιρετικό πακέτο είναι 20 χλστ. χαμηλότερο από την εισαγωγική διαμόρφωση του Golf.

Ο κινητήρας, το σύστημα διεύθυνσης και το σπορ πλαίσιο έχουν ρυθμιστεί με αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Nordschleife στο Nürburgring. Ο Γερμανός οδηγός δοκιμών και εξέλιξης της Volkswagen, Benny Leuchter, επιβεβαίωσε τις δυνατότητες του Golf GTI στην Nordschleife με ένα όχημα δοκιμών έτοιμο για παραγωγή, εξοπλισμένο με το προαιρετικό GTI Performance Package Edition 50: ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 07:46:125 λεπτά — γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο Volkswagen παραγωγής.

Λεπτομέρειες που το κάνουν να ξεχωρίζει

Το Golf GTI Edition 50 ξεχωρίζει χάρη σε αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες για την επετειακή έκδοση, όπως ειδικά σήματα GTI 50, ζάντες 19 ιντσών, φωτιστικά σώματα IQ.LIGHT LED matrix και διακριτικές μαύρες λεπτομέρειες στο αμάξωμα. Το μαύρο είναι χρώμα που παραμένει συνδεδεμένο με το compact σπορ αυτοκίνητο από πρώτη του γενιά και στο Golf GTI Edition 50, σε γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα πλαϊνά μέρη, η μάσκα και η μπροστινή αεροτομή, οι εξωτερικές περιοχές της διπλής αεροτομής οροφής, ο πίσω διαχύτης και τα καλύμματα των καθρεφτών.

Στο εσωτερικό, τα σπορ καθίσματα με ειδικό σχέδιο Clark GTI 50, οι κόκκινες λεπτομέρειες και οι επιμέρους επετειακές αναφορές υπογραμμίζουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του μοντέλου. Ξεχωρίζει ο νέος σχεδιασμός Clark GTI 50: η άνω περιοχή, μαζί με τα ενσωματωμένα προσκέφαλα, έχει φινίρισμα σε γκρι ArtVelours Eco με κόκκινη επιγραφή GTI. Το κλασικό καρό μοτίβο στα κεντρικά πάνελ των καθισμάτων παραμένει, αλλά έχει επανασχεδιαστεί πλήρως: τα καρό είναι αισθητά μεγαλύτερα και η σύνθεση απλοποιείται σε έναν ασύμμετρα τοποθετημένο “σταυρό”.

Παράλληλα, στις πλευρές της επένδυσης των καθισμάτων υπάρχει ένα λεπτό και ιδιαίτερα διακριτικό καρό μοτίβο. Ακόμη και η θηλιά για την αναδίπλωση του πίσω κεντρικού υποβραχιόνιου φέρει το ίδιο ύφασμα. Μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια είναι η νέα πράσινη λωρίδα στο καρό μοτίβο, η οποία ταιριάζει ακριβώς με το εξωτερικό χρώμα Dark Moss Green metallic. Οι εξωτερικές ραφές στα καθίσματα είναι κόκκινες, δημιουργώντας μια υψηλής ποιότητας, εμβληματική και σπορ συνολική εικόνα.

Στα διακριτικά του εσωτερικού περιλαμβάνονται η κεντρική μπάρα του πολυλειτουργικού δερμάτινου σπορ τιμονιού με το σήμα GTI 50, καθώς και τα paddles με νέο σχεδιασμό σε Dark Anodised (σκούρο αλουμίνιο). Η ραφή του τιμονιού είναι σε μαύρο, ενώ για αντίθεση οι αποκλειστικές ζώνες ασφαλείας είναι εντελώς κόκκινες.

Για πρώτη φορά είναι κόκκινα και τα λαστιχένια καλύμματα των πεντάλ γκαζιού και φρένου. Επιπλέον, οι εσωτερικές λαβές των θυρών, που συνήθως έχουν χρωμιωμένη εμφάνιση, έχουν φινίρισμα Dark Anodised. Τα μαρσπιέ φέρουν ανάγλυφο το σήμα GTI 50, ενώ και το κλειδί του οχήματος φέρει το ίδιο σήμα.

Ως ορόσημο των 50 χρόνων GTI, το Edition 50 δεν λειτουργεί μόνο ως φόρος τιμής στο παρελθόν, αλλά και ως σαφής δήλωση για το πώς η φιλοσοφία GTI συνεχίζει να εξελίσσεται στην εποχή των υψηλών επιδόσεων και της προηγμένης τεχνολογίας.

Το Golf GTI Edition 50 θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα μετά τις 20/02/2026.

