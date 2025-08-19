Το νέο 3-θέσιο supercar που έχει ήδη ξεπουλήσει και κοστίζει εκατομμύρια

Όταν το πάθος για την αγωνιστική ιστορία συναντά την κορυφαία μηχανική, το supercar που προκύπτει δεν μένει ποτέ στα ράφια. Το Le Mans GTR είναι ήδη sold-out.

Νέο 3-θέσιο supercar από τον Gordon Murray.

24 κομμάτια παραγωγής, όλα έχουν ήδη πουληθεί.

Σχεδίαση εμπνευσμένη από τα longtail του Le Mans.

Παραδόσεις το 2026, με τιμή πολλών εκατομμυρίων.

Η επιστροφή του Gordon Murray

Στον κόσμο των σπάνιων supercars, ο Gordon Murray είναι όνομα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο δημιουργός της θρυλικής McLaren F1, επιστρέφει με μια νέα πρόταση που θυμίζει έντονα το αγωνιστικό παρελθόν αλλά σχεδιάστηκε για το μέλλον. Το Le Mans GTR είναι η πιο πρόσφατη και ίσως η πιο εντυπωσιακή δημιουργία της Gordon Murray Automotive.

Το Le Mans GTR

Το νέο Le Mans GTR ξεχωρίζει όχι μόνο για τη σχεδίασή του αλλά και για την ιδιαίτερη φιλοσοφία του. Πρόκειται για ένα 3-θέσιο supercar, με τη θέση του οδηγού τοποθετημένη κεντρικά, θυμίζοντας την εμβληματική F1. Η παραγωγή περιορίζεται σε 24 αυτοκίνητα – όσα και οι ώρες του αγώνα αντοχής του Le Mans. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλες οι μονάδες έχουν ήδη πουληθεί, πριν καν ξεκινήσει η κατασκευή.

Έμπνευση από τα longtail του Le Mans

Η σχεδίαση του Le Mans GTR αποτίει φόρο τιμής στα κλασικά longtail αγωνιστικά που άφησαν εποχή στο Le Mans. Οι γραμμές είναι ακραίες, με εκτεταμένο πίσω μέρος, μεγάλα αεροδυναμικά βοηθήματα και λεπτομέρειες που υπηρετούν την απόδοση. Τα φωτιστικά σώματα LED, η επιθετική μάσκα και το εντυπωσιακό diffuser στο πίσω μέρος συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Καρδιά V12 με χειροκίνητο κιβώτιο

Στο κέντρο της εμπειρίας βρίσκεται ένας V12 ατμοσφαιρικός κινητήρας 4,0 λίτρων, ικανός να αποδώσει 654 ίππους και να στροφάρει πάνω από τις 12.000 σ.α.λ.. Η δύναμη μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων, σε μια εποχή που τα αυτόματα κιβώτια έχουν κυριαρχήσει. Ο Murray επέλεξε τον δρόμο της καθαρής οδηγικής εμπειρίας, φτιάχνοντας ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται σε πραγματικούς λάτρεις της οδήγησης.

Συλλεκτική αξία από την πρώτη μέρα

Με μόνο 24 αντίτυπα, το Le Mans GTR είναι από την πρώτη στιγμή αντικείμενο πόθου. Οι λίγοι τυχεροί που το εξασφάλισαν γνωρίζουν ότι δεν αποκτούν απλώς ένα αυτοκίνητο αλλά ένα κομμάτι της ιστορίας της αυτοκίνησης. Η τιμή παραμένει ανεπίσημη, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα ανέλθει σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και το ήδη πανάκριβο T.50.

Παραγωγή και παράδοση

Η κατασκευή θα είναι χειροποίητη, με αυστηρό έλεγχο σε κάθε βήμα. Οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για το 2026, με την παραγωγή να εκτελείται αποκλειστικά από τη Gordon Murray Automotive. Το Le Mans GTR δεν είναι ένα αυτοκίνητο που θα δούμε στους δρόμους – είναι μια δημιουργία για συλλέκτες, που θα κοσμεί ιδιωτικές συλλογές και ίσως κάποιες ειδικές εκδηλώσεις.

Τι κρατάμε;

Ο Gordon Murray παραμένει πιστός στη φιλοσοφία της καθαρής οδηγικής εμπειρίας με V12 και χειροκίνητο κιβώτιο.

Το Le Mans GTR δείχνει ότι ακόμη και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης υπάρχει χώρος για ακραία, συλλεκτικά supercars.

Η παραγωγή-ρεκόρ των 24 μονάδων, όλες πουλημένες, το καθιστά από σήμερα κομμάτι ιστορίας.

Δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο, αλλά ένα σύμβολο πάθους και μηχανολογικής τελειότητας που θα μείνει στις συλλογές για πάντα.

