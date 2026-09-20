Το νέο περιπολικό στο Ντουμπάι που έχει 800 ίππους και το σήμα της Ferrari

Η αστυνομία του Ντουμπάι πρόσθεσε στον στόλο της μια Ferrari. Φυσικά η «απλή» δεν ήταν αρκετή, οπότε επέλεξε μια βελτιωμένη από τη Mansory

Μια βελτιωμένη Ferrari 812 Superfast πρόσθεσε στον στόλο της η αστυνομία στο Ντουμπάι, η οποία θα κάνει περιπολίες σε μερικά από τα πιο δημοφιλή τουριστικά σημεία της πόλης. Φυσικά μια εργοστασιακή 812 θα ήταν αρκετά «φτωχή» για Ντουμπάι, οπότε η επιλογή μιας βελτιωμένης έκδοσης με τα σήματα της Mansory ήταν… μονόδρομος.

Το εντυπωσιακό νέο περιπολικό παρουσιάστηκε στην έκθεση Arabian Travel Market 2026 και αποτελεί την πέμπτη κοινή κατασκευή της γερμανικής εταιρείας βελτιώσεων με την αστυνομία του Ντουμπάι μέσα σε δύο χρόνια.

800+ ίπποι και τελική 344 km/h

Κάτω από το εντυπωσιακό body kit παραμένει ο ατμοσφαιρικός V12 των 6,5 λίτρων, ενώ το αυτοκίνητο έχει αποκτήσει την χαρακτηριστική λευκή, πράσινη και κίτρινη εμφάνιση της αστυνομικής δύναμης. Η εργοστασιακή Ferrari 812 Superfast αποδίδει 789 ίππους και 718 Nm ροπής από τον ατμοσφαιρικό V12. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 2,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 211 mph (περίπου 340 km/h).

Η έκδοση της Mansory ανεβάζει την ισχύ στους 800 ίππους, ενώ βελτιώνονται και οι επιδόσεις. Για το 0-100 km/h χρειάζονται πλέον 2,8 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 344 km/h.

H Ferrari 812 Superfast παρέμεινε στην παραγωγή από το 2017 έως το 2024, όταν τη θέση της ως κορυφαίο μοντέλο της γκάμας με V12 πήρε η 12Cilindri. Έτσι, η αστυνομία του Ντουμπάι δίνει ουσιαστικά νέα ζωή σε ένα μοντέλο που πλέον δεν βρίσκεται στην παραγωγή.

Η πέμπτη συνεργασία με τη Mansory

Η συγκεκριμένη 812 Superfast είναι το πέμπτο εξωτικό αυτοκίνητο που η Mansory έχει κατασκευάσει για την αστυνομία του Ντουμπάι. Προηγήθηκαν μια Mercedes-AMG G63, μια Rolls-Royce Cullinan, μια τροποποιημένη Ferrari 296 και μια Lamborghini Revuelto.

Στην 812 Superfast, η Mansory έχει τοποθετήσει νέο εμπρός προφυλακτήρα, μεγαλύτερο splitter, ανασχεδιασμένα πλευρικά μαρσπιέ και μια μεγάλη πίσω αεροτομή. Οι επεμβάσεις κάνουν την εμφάνισή της σαφώς πιο επιθετική σε σχέση με την εργοστασιακή Ferrari.

Η εμφάνιση του αυτοκινήτου είναι σχεδιασμένη ώστε να ξεχωρίζει. Το αμάξωμα είναι λευκό, με πράσινες, μαύρες και κίτρινες λεπτομέρειες, δημιουργώντας έντονη αντίθεση με το αστικό τοπίο του Ντουμπάι. Η αστυνομία του Ντουμπάι αναφέρει ότι η Ferrari θα χρησιμοποιείται για περιπολίες γύρω από το Burj Khalifa, τη Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard και την περιοχή JBR.

Ο ρόλος της, ωστόσο, δεν είναι τόσο η καταδίωξη παραβατών όσο η παρουσία σε τουριστικά σημεία και η προβολή της αστυνομικής δύναμης. Η συγκεκριμένη εξωτική γκάμα λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα κινητό σημείο ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες της πόλης, με τα αυτοκίνητα να αποτελούν συχνά αντικείμενο φωτογραφιών και βίντεο.

Με τη Ferrari 812 Superfast των 800 ίππων, η αστυνομία του Ντουμπάι προσθέτει ακόμη ένα ιδιαίτερο μοντέλο σε έναν στόλο που έχει γίνει γνωστός παγκοσμίως για τα εξωτικά αυτοκίνητά του.