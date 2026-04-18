Το νέο Renault Twingo E-Tech μεταμορφώνεται σε σκίτσο

Από το 2021 η Renault συνεργάζεται με σύγχρονους καλλιτέχνες, δημιουργώντας πρωτότυπα projects που αναδεικνύουν την κληρονομιά της μάρκας

Αυτή τη φορά, ο Αμερικανός καλλιτέχνης, Joshua Vides, ανέλαβε να επανερμηνεύσει το Twingo E-Tech Electric μέσα από τη δική του μοναδική καλλιτεχνική ματιά. Εργάστηκε μπροστά στο κοινό σε δύο ανοιχτές συνεδρίες, μετατρέποντας το μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε μια «σχεδιαστική» ψευδαίσθηση.

Με το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο γραφιστικό του ύφος, έκανε το Twingo να μοιάζει σαν να βγήκε κατευθείαν από κόμικ ή cartoon.

Στο Παρίσι μέχρι τις 9 Ιουνίου

Το έργο παρουσιάστηκε στο Renault Carwalk στο Παρίσι και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 9 Ιουνίου, στο πλαίσιο της έκθεσης Pop Art Car. Από το 2021, η Renault παρουσιάζει μια σειρά από μοναδικές δημιουργίες που «φωτίζουν» εκ νέου την πλούσια ιστορία της και τα εμβληματικά της μοντέλα, τα οποία αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης pop κουλτούρας.

Αυτή τη φορά, η μάρκα έδωσε στον Vides απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία, για να επανερμηνεύσει το Twingo E‑Tech Electric, στο πλαίσιο μιας παράστασης που πραγματοποιήθηκε στο Renault Carwalk. Από τις 8 έως τις 13 Απριλίου, ο Αμερικανός καλλιτέχνης εργάστηκε μπροστά στο κοινό, μεταμορφώνοντας το όχημα και εστιάζοντας αποκλειστικά στο εξωτερικό του.

Μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, το αυτοκίνητο μεταμορφώθηκε σταδιακά από ένα βιομηχανικό αντικείμενο, σε ένα καθηλωτικό έργο τέχνης. Η δημιουργική αυτή διαδικασία σε πραγματικό χρόνο έφερε κοντά τη σύγχρονη τέχνη, τη σχεδίαση του αυτοκινήτου και τη μαζική κουλτούρα, αποτυπώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της Renault.

Ανάμεσα σε πραγματικότητα και cartoon

Ο Joshua Vides, σύγχρονος καλλιτέχνης και designer, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τη μονοχρωματική του αισθητική, εμπνευσμένη από τα κόμικς και τα cartoons. Μέσα από έντονες, καθαρές περιγραφικές γραμμές, μετατρέπει αντικείμενα της καθημερινότητας σε «σχεδιαστικές» ψευδαισθήσεις, σαν να έχουν ξεπηδήσει από έναν δισδιάστατο κόσμο για να εισέλθουν στη δική μας τρισδιάστατη πραγματικότητα.

Είτε πρόκειται για ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις ή αυτοκίνητα, το έργο του διερευνά τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και το αντικείμενο, ανάμεσα στην ιδέα και την υλική υπόσταση — με ένα ύφος άμεσα αναγνωρίσιμο.

Το Twingo του Joshua Vides, εκτίθεται στο Renault Carwalk στα Ηλύσια Πεδία του Παρισιού, έως τις 9 Ιουνίου, στο πλαίσιο της έκθεσης Pop Art Car. Στη συνέχεια, το έργο θα ενταχθεί στη συλλογή art cars του Renault Fund, η οποία δημιουργήθηκε για να διερευνήσει τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στο αυτοκίνητο, τη σύγχρονη τέχνη και το design.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Renault συνεχίζει να εξερευνά το αυτοκίνητο ως αντικείμενο καλλιτεχνικής έκφρασης και ως μέσο σύγχρονης δημιουργικότητας.

Το νέο, ηλεκτρικό Twingo αναμένεται στα τέλη της άνοιξης και στην ελληνική αγορά.

