Το πρώτο supercar συμπληρώνει 60 χρόνια ζωής

To διαχρονικό μοντέλο στο οποίο ο όρος “supercar” οφείλει την καθιέρωσή του παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 1966

Μετά από δεκαετίες εξέλιξης και τελειοποίησης, ο όρος supercar είναι πλέον ευρέως γνωστός και αφορά αυτοκίνητα που συνδυάζουν τις κορυφαίες επιδόσεις και τις υπέροχες καμπύλες με την πολυτέλεια. Ωστόσο, ο εν λόγω όρος έχει χάσει – εν μέρει – τη σημασία του, αφού πριν από 60 ολόκληρα χρόνια αφορούσε μοντέλα που πραγματικά ξεχώριζαν από τον ανταγωνισμό.

Ένα από αυτά ήταν η εμβληματική Lamborghini Miura, στην οποία η ιταλική μάρκα χρωστά μεγάλο κομμάτι της σημερινής της φήμης, αλλά αποτελεί και το αυτοκίνητο υπεύθυνο για την καθιέρωση του όρου “supercar”.

1966: Η γέννηση του supercar

Όλα ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 1966, όταν η Lamborghini παρουσίασε τη θρυλική Lamborghini Miura στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, λίγο μετά από την αποκάλυψη του πρώτου «γυμνού» πρωτότυπου. Ωστόσο, το τελικό προϊόν ήταν αυτό μέσα απ’ το οποίο γεννήθηκε η Lamborghini όπως την γνωρίζουμε σήμερα, αλλά και η ίδια η έννοια του supercar.

Χάρη στη Miura, το Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης που διεξήχθη μεταξύ 10 και 20 Μαρτίου του 1966 έμελλε να αλλάξει για πάντα την αυτοκινητιστική αργκό.

Αλλά τι σημαίνει ο όρος supercar; Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι η ταχύτητα. Ωστόσο, γρήγορα αυτοκίνητα υπήρχαν και πριν τη Lamborghini Miura. Για παράδειγμα, υπήρχε ήδη ο εγχώριος ανταγωνιστής από το «στρατόπεδο» της Ferrari. O λόγος για τη 275 GTB, ένα αυτοκίνητο που μπορούσε να ξεπεράσει τα 250 χλμ./ώρα – κάτι εντυπωσιακό για την εποχή.

Γρήγορα αυτοκίνητα είχε στη «φαρέτρα» της και η ίδια η Lamborghini, όπως η 350 GT και η 400 GT. Παράλληλα, υπήρχαν μοντέλα όπως η Porsche 550 και η Porsche 718, αλλά και το ATS 2500 GT.

Όμως, από όλα έλειπε κάτι…

Οι τρεις πυλώνες του supercar

Μπορεί τα παραπάνω να είχαν αρκετή δύναμη για να θεωρούνται «γρήγορα», μπορεί κάποια (όπως η 275 GTB) να διέθεταν μια εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση που μαγνήτιζε τα βλέμματα, ωστόσο, μόνο η Miura διατηρούσε το τρίπτυχο επιδόσεων, ομορφιάς και πολυτέλειας: τους τρεις πυλώνες του supercar όπως γνωρίζουμε τον όρο σήμερα.

Η Lamborghini Miura στου «έκλεβε» την καρδιά από την πρώτη ματιά, χάρη στο εντυπωσιακό και πλέον διαχρονικό σχέδιο του Marcello Gandini. Το αυτοκίνητο διατηρούσε αναλογίες αγωνιστικού, έναν επιβλητικό V12 κινητήρα με τέσσερις εκκεντροφόρους και απόδοση 345 ίππων, ενώ παράλληλα το εσωτερικό του ήταν η τελευταία λέξη της πολυτέλειας.

Η Miura κέρδιζε την 275 GTB σε σχεδόν όλα τα μέτωπα, με 345 ίππους έναντι 297, τελική ταχύτητα 274 χλμ./ώρα έναντι 250 και ένα εσωτερικό – πραγματικό κόσμημα.

Μετά την αρχική έκδοση, Miura P400, λίγο αργότερα ακολούθησε η έκδοση, P400S, με τις τελειωτικές πινελιές να μπαίνουν στην κορυφαία έκδοση P400SV του 1971, με σαφώς πιο αγωνιστική διάθεση και την ιπποδύναμη να αυξάνεται στους 385 ίππους. Παράλληλα, η τελική ταχύτητα έσπασε το φράγμα των 180 μιλίων/ώρα (290 χλμ./ώρα).

Κατασκευάστηκαν μόνο περίπου 150 κομμάτια, καθιστώντας τη Lamborghini Miura SV ως ένα από τα πιο περιζήτητα και πολύτιμα συλλεκτικά αυτοκίνητα στον κόσμο.

Λέγεται πως ο εν λόγω συνδυασμός σχεδίασης, απόδοσης και πολυτέλειας ανάγκασε τον δημοσιογράφο, Leonard Setright, να αναφωνήσει για πρώτη φορά τη λέξη “supercar”, όντας άκρως εντυπωσιασμένος μετά την οδήγηση της Miura.

Αν και ο όρος άργησε να γίνει ευρέως γνωστός, σήμερα χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτά τα ακραία, εξωτικά και πολυτελή μοντέλα, ή αλλιώς τα γρήγορα, όμορφα και… ακριβά.

