STYLE

Το super-SUV με το V8 μοτέρ που αρνείται να πεθάνει

ΔΕΥΤΕΡΑ | 11.08.2025
Autotypos Team
to-super-suv-me-to-v8-moter-pou-arneitai-na-pethanei-770750

Στην αρχή είπαν πως θα φτιάξουν 2.000, μετά έφτιαξαν άλλα 1.000. Τελικά, 5 χρόνια μετά, το V8 SUV ακόμα κυκλοφορεί.

  • Η Dodge συνεχίζει να παράγει το Durango SRT Hellcat
  • Μπορεί στην αρχή να σχεδίαζε να φτιάξει 2.000, αλλά 5 χρόνια μετά συνεχίζει ακόμα
  • Ο λόγος; Η ζήτηση δε σταμάτησε ποτέ για το super-SUV με τον V8 κινητήρα

Ηρωικό αποδείχθηκε το Dodge Durango, το οποίο δε λέει να «πεθάνει», παρότι σε αυτό δεν πίστευαν ούτε οι ίδιοι οι άνθρωποι της Dodge. Αρχικά, το Durango προοριζόταν να μείνει στην παραγωγή ελάχιστα, με την εταιρεία να κατασκευάζει συνολικά 2.000. Αυτά έγιναν γρήγορα 3.000 και fast forward 5 χρόνια μετά, το super SUV συνεχίζει ακάθεκτο.

Επιτυχία από το πουθενά

Το Dodge Durango 3ης γενιάς πρωτοκυκλοφόρησε το 2010 και εξακολουθεί να είναι πρώτο σε πωλήσεις, με 60.000 μόνο μέσα στο 2024. Το επιβλητικό super SUV με τον supercharged V8 κινητήρα συνεχίζει με την ίδια φόρα, με 34.399 πωλήσεις μέσα στους πρώτους 6 μήνες του 2025, έχοντας βάλει πλώρη για να σπάσει το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Durango Hellcat, με την εταιρεία να εξακολουθεί να το προσφέρει με τον επιβλητικό Hemi V8 κινητήρα 6,2 λίτρων με απόδοση 710 ίππων και 875 Nm ροπής.

Διαβάστε επίσης: “Τα ηλεκτρικά δεν είναι η λύση”: Ποια μεγάλη μάρκα αυτοκινήτων το είπε;

Περί ορέξεως

Για τα μοντέλα του 2026, η Dodge προσθέτει το Durango στο ίδιο πρόγραμμα “Jailbreak” που είδαμε και για το Challenger SRT Demon 170, το οποίο επιτρέπει στους επίδοξους αγοραστές να διαλέξουν κυριολεκτικά όποιο χρώμα θέλουν για το εξωτερικό. Η λίστα των διαθέσιμων επιλογών είναι τεράστια για εξαρτήματα όπως, τροχοί (6 επιλογές), χρώματα σημάτων εξωτερικού (6 επιλογές), αγωνιστικές γραμμές (5 επιλογές) και χρώματα εσωτερικού (5 επιλογές).

Το Durango Hellcat προσφέρεται, επίσης, σε διάταξη δύο ή τριών σειρών καθισμάτων, με τιμόνι ντυμένο με Alcantara, μαύρες απολήξεις εξατμίσεων, σουέτ επένδυση οροφής, ηλιοροφή και μαύρο καπό. Το αποτέλεσμα είναι για το ακραίο super SUV να υπάρχουν πάνω από 6 εκατ. διαθέσιμοι συνδυασμοί, κάτι που σημαίνει πως δύσκολα θα βρεθούν δύο ολόιδια παραδείγματα στον δρόμο.

Η Dodge δεν έχει αποκαλύψει ακόμα το κόστος για ένα Durango SRT Hellcat, ενώ τα βιβλία παραγγελιών αναμένεται να ανοίξουν στις 11 Αυγούστου, με τις πρώτες παραδόσεις να γίνονται μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Τι κρατάμε:

  • Το Dodge Durango μπορεί να ξεκίνησε ως ένα μοντέλο περιορισμένης παραγωγής, αλλά εξελίχθηκε σε best-seller
  • Κάποιοι από τους λόγους είναι η πληθώρα επιλογών διαμόρφωσης, αλλά και ο επιβλητικός V8 της έκδοσης Hellcat
  • Το Durango SRT Hellcat του 2026 αναμένεται πριν το τέλος του έτους

Πηγή: Motor1.com

Tags
#Dodge#Dodge Challenger#Dodge Durango#SUV#V8 κινητήρας
