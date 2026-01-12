Το supercar των 300.000 ευρώ που οδηγεί ο Χουάντσο Ερναργκόμεθ στην Ελλάδα – Έχει 740 ίππους

Εντυπωσίασε τους πάντες με το πανέμορφό του supercar ο Χουάντσο Ερναργκόμεθ κατά την άφιξή του στο Telecom Center Athens

Με μια εντυπωσιακή ανθρακί Ferrari έφτασε χθες (11/01) στο γήπεδο ο Ισπανός διεθνής μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερναργκόμεθ, για τον αγώνα των επτά φορές Πρωταθλητών Ευρώπης με την ομάδα του Περιστερίου.

Συγκεκριμένα, ο Χουάντσο έφτασε στο Telecom Center Athens πίσω από το τιμόνι μίας Ferrari F12berlinetta, ένα supercar με κορυφαίες επιδόσεις, αλλά και κόστος.

Αυτή είναι η Ferrari F12berlinetta

Η F12berlinetta παρουσιάστηκε το 2012 στο Σαλόνι της Γενεύης και υπήρξε η πιο ισχυρή Ferrari παραγωγής, χάρη στους 740 ίππους της. Αυτοί προέρχονται από έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 6,3 λίτρων, ο οποίος στροφάρει μέχρι και τις 8.700 σ.α.λ.

Το εντυπωσιακό πισωκίνητο ιταλικό supercar μπορεί να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,1 δευτερόλεπτα και το 0-200 σε 8,5, ενώ η τελική της ταχύτητα φτάνει τα 340 χλμ./ώρα.

H F12 αντικατέστησε τη Ferrari 599 και με τη σειρά της αντικαταστάθηκε από την 812 Superfast στην κατηγορία των grand tourer το 2017. Από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι ο ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας της, ο οποίος χάρισε στη Ferrari τον τίτλο “International Engine of the Year” στην κατηγορία άνω των 4,0 λίτρων, ενώ η F12berlinetta ανακηρύχθηκε επίσης “Supercar of the Year” από το περιοδικό Top Gear.

Πόσο κοστίζει σήμερα;

Η παραγωγή της Ferrari F12berlinetta σταμάτησε το 2017, με το επιβλητικό supercar να κοστίζει από 200.000 μέχρι 300.000 (ανάλογα την κατάσταση) μεταχειρισμένη σήμερα. Κρίνοντας από το βίντεο, η F12 του Χουάντσο φαίνεται «αψεγάδιαστη», κάτι που σημαίνει πως το κόστος της είναι πιθανότατα κοντά στις 300.000 ευρώ.

Στο σύντομο βίντεο μπορούμε να δούμε τον αστέρα του Παναθηναϊκού και πρώην NBAer να κατεβαίνει από την Ιταλίδα καλλονή. Πάντα χαμογελαστός, ο Χουάντσο βγήκε φωτογραφίες και μοίρασε αυτόγραφα σε μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας.

