Το θρυλικό NSX αναγεννιέται, αλλά όχι από τη Honda

Κάποια αυτοκίνητα δεν ξεχνιούνται όσες δεκαετίες και να περάσουν. Ένα από αυτά είναι το κλασσικό Honda NSX

Μπορεί η Honda να κυκλοφόρησε τη δεύτερη γενιά του NSX πριν περίπου 10 χρόνια και τώρα να ετοιμάζει την τρίτη, ωστόσο, τίποτα δεν κατάφερε να πάρει τη θέση του κλασσικού NSX των ’90s στις καρδιές των petrolheads. Οι διαχρονικές του γραμμές, ο ατμοσφαιρικός V6 κινητήρας του σε συνδυασμό με ένα μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων έκαναν το πρώτο NSX κάτι σαν κειμήλιο για τους purists.

Το NSX εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό cult icon που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Άιρτον Σένα, αναγκάζοντας συλλέκτες να ξοδεύουν 1 εκατ. δολάρια για να το αποκτήσουν. Τώρα, το κλασσικό NSX αναγεννιέται για να δημιουργήσει ένα νέο κύμα λατρείας, αλλά όχι από τη Honda.

Enter Pininfarina και JAS Motorsport

Το ημερολόγιο έδειχνε 1984 όταν η Honda και η Pininfarina συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του HP-X, ένα σπορ μοντέλο με τον κινητήρα στον κέντρο το οποίο θα εξελισσόταν στο NSX. Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η Pininfarina – σε συνεργασία με την ιταλική JAS Motorsport – παρουσιάζει τις πρώτες teaser φωτογραφίες του αναγεννημένου NSX, κάνοντας όσους είχαν αγαπήσει το κλασσικό μοντέλο να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Στις φωτογραφίες μπορούμε να δούμε ένα σχέδιο το οποίο δεν απομακρύνεται πολύ από το αρχικό NSX, αλλά προσθέτει διακριτικές πινελιές για να δώσει νέα ζωή σε ένα διαχρονικό μοντέλο. Το νέο NSX ονομάζεται “Tensei”, το οποίο σημαίνει “αναγέννηση” στα Ιαπωνικά – το μόνο όνομα που θα μπορούσε να του ταιριάξει.

Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Μπορεί με την πρώτη ματιά οι διαφορές να μην «φωνάζουν», αλλά τα πράγματα αλλάζουν όσο το περνάς από το… μικροσκόπιο. Το αμάξωμα του Tensi είναι ολοκαίνουργιο και κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, προσθέτοντας μεγαλύτερους αεραγωγούς και πιο φαρδιά φτερά και δίνοντας στο αναγεννημένο Honda NSX μια σημαντικά πιο δυναμική παρουσία.

Διαβάστε επίσης: Τέλος εποχής: Αυτή είναι η τελευταία Bugatti για πίστα με W16 κινητήρα

Παράλληλα, κλασσικά χαρακτηριστικά όπως η σταθερή αεροτομή με τα χαρακτηριστικά πίσω φώτα και τα pop-up headlights μένουν απαράλλακτα. Στη θέση των σημάτων της Honda ή της Acura έχει μπει πια η υπογραφή της JAS – κάτι που πιθανότατα δεν πείραξε την Honda σε ένα τέτοιου επιπέδου έργο.

Αναμένουμε εικόνες από το εσωτερικό, το οποίο πιθανότατα θα διαθέτει τις απαραίτητες ανέσεις για την εποχή, αλλά χωρίς υπερβολές.

Όσο για τον κινητήρα, στο αναγεννημένο NSX θα βρούμε μια νέα έκδοση του κλασσικού V6 της Honda, ο οποίος σίγουρα θα έχει σημαντικά βελτιωμένη απόδοση σε σύγκριση με τους 276 ίππους του κινητήρα 3,0 λίτρων από τα ’90s. Αυτός θα συνδυάζεται με ένα μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ το Tensei θα προσφέρεται σε δεξιοτίμονες και αριστεροτίμονες εκδόσεις.

Η Pininfarina λέει πως η παγκόσμια πρεμιέρα του θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο μισό του νέου έτους και αρκετός κόσμος ήδη μετράει τις μέρες.

Τι κρατάμε:

Το NSX αναγεννιέται από JAS Motorsport και Pininfarina

Τα κλασσικά του χαρακτηριστικά διατηρούνται, προσθέτοντας τις απαραίτητες πινελιές

Το Tensei NSX αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στα μέσα του 2026

