Το υβριδικό της Toyota που έγινε supercar και είναι πιο ωραίο απ’ όσο περίμενες

Αντλώντας έμπνευση από μοντέλα των, Lamborghini, McLaren και Porsche, το υβριδικό μοντέλο της Toyota μετατράπηκε σε supercar και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Ένα υβριδικό μοντέλο της Toyota μετατράπηκε σε ένα εντυπωσιακό supercar

Έμπνευση από μοντέλα της Lamborghini, της McLaren και της Porsche πήρε ο σχεδιαστής για το (ψηφιακό) έργο του

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, ωστόσο, δύσκολα θα δούμε κάτι αντίστοιχο στον δρόμο

Από ταπεινό υβριδικό σε supercar της Toyota

Μπορεί να το γνωρίσαμε ως ένα φθηνό υβριδικό που στα πρώτα χρόνια της ιστορία τους υπήρξε «σάκος του μποξ» για πολλούς επικριτές, ωστόσο, το Prius αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην σύγχρονη ιστορία της Toyota. Στην 5η του γενιά, η οποία κυκλοφόρησε το 2022, το δημοφιλές πια υβριδικό μοντέλο της Toyota υπέστη μεγάλες αλλαγές στον σχεδιασμό του και πλέον έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή θαυμαστών και ψηφιακών καλλιτεχνών ανά τον κόσμο.

Ένας από αυτούς είναι και ο Vishnu Suresh, γνωστός ως Zephyr Deisgnz, ο οποίος αποφάσισε να μετατρέψει το ένα Toyota Prius 5ης γενιάς σε supercar.

Από υβριδικό hatchback σε Roadster

Μισοκλείνοντας τα μάτια, το Prius Roadster μοιάζει περισσότερο με έργο κάποιου σχεδιαστή της Lamborghini ή της McLaren. Ωστόσο, στην πραγματικότητα είναι ένα Prius με ένα άκρως επιθετικό bodykit που του δίνει διαστάσεις Lamborghini, ενώ λίγα είναι τα εξωτερικά στοιχεία που σου υπενθυμίζουν πως πρόκειται στην πραγματικότητα για το υβριδικό της Toyota που πρώτα μισήθηκε προτού αγαπηθεί.

Εκτός από τους προβολείς LED με το γνωστό σχήμα, μέρος της μπροστινής μάσκας, του παρμπρίζ και του πορτμπαγκάζ, τα πάντα έχουν επανασχεδιαστεί, μετατρέποντας το ταπεινό Prius σε ένα εντυπωσιακό δίθυρο roadster.

Το Prius Roadster διαθέτει πια εξαιρετικά φαρδιά φτερά με επιβλητικούς αεραγωγούς και τεράστιους τροχούς της HRE. Εξίσου επιθετική είναι η σχεδίαση των νέων προφυλακτήρων και των πλαϊνών ποδιών, ενώ η οροφή έχει πια αφαιρεθεί και πίσω από τα καθίσματα βλέπουμε ένα κάλυμμα κινητήρα που θυμίζει πραγματικό supercar. Στο πίσω μέρος έχουμε μια αεροτομή τύπου ducktail και διπλές απολήψεις της εξάτμισης τοποθετημένες στο κέντρο του πίσω προφυλακτήρα.

Ο δημιουργός του απίθανου Prius λέει πως για το υπέροχο σχέδιό του εμπνεύστηκε από αυτοκίνητα όπως η Porsche 911 Speedster, απ’ την οποία «έκλεψε» το diffuser, την McLaren 765LT, απ’ την οποία εμπνεύστηκε το καπό, ενώ για το πίσω μέρος άντλησε έμπνευση από τη Lamborghini Aventador.

