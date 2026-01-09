Toyota GR Yaris Morizo RR: Το κορυφαίο hot-hatch έγινε ακόμη πιο ακραίο

H Toyota ρίχνει το GR Yaris στη… χύτρα με το ανθρακόνημα, με τη νέα έκδοση, Morizo RR, να δηλώνει έτοιμη για το Nurburgring και όχι μόνο

Αν νομίζατε πως το GR Yaris από μόνο του είναι αρκετά ακραίο, η Toyota έχει αντίθετη άποψη και το αποδεικνύει με το νέο Morizo RR, μια ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής που αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο. Μπορεί ακόμα να βρίσκεται στο στάδιο του πρωτοτύπου, ωστόσο, η ιαπωνική μάρκα λέει πως θα κατασκευάσει συνολικά 200 κομμάτια – 100 για την εγχώρια αγορά και άλλα 100 για επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης.

«Βουτηγμένο» στο ανθρακόνημα

H νέα ειδική έκδοση μοιράζεται το όνομά της με το επίσης ακραίο Lexus LBX Morizo RR, διατηρώντας τον turbo τρικύλινδρο κινητήρα 1,6 λίτρων του GR Yaris με απόδοση 300 ίππων και 400 Nm ροπής. Ωστόσο, μια γρήγορη ματιά φανερώνει πως αυτό δεν πρόκειται για ένα απλό GR Yaris, χάρη σε εξαρτήματα όπως το νέο μεγάλο σταθερό φτερό και το ελαφρύ καπό από ανθρακονήματα, ενώ το ακραίο look ολοκληρώνεται με τους νέους τροχούς και τις κίτρινες δαγκάνες των φρένων.

Τα μόλις 200 κομμάτια του νέου Toyota GR Yaris Morizo RR διατίθεται αποκλειστικά στην γκρι απόχρωση Gravel Khaki.

Έτοιμο για το Nurburgring

Η νέα επιβλητική αεροτομή χαρίζει περισσότερη κάθετη δύναμη στο ακραίο GR Yaris, αναγκάζοντας τους ανθρώπους της Toyota να προχωρήσουν σε αλλαγές στις ρυθμίσεις της ανάρτησης, καθιστώντας το αυτοκίνητο ακόμα πιο ικανό σε ανώμαλες επιφάνειες δρόμου, όπως για παράδειγμα αυτή του Nurburgring.

To πρόγραμμα οδήγησης Gravel δίνει τη θέση της στο νέο πρόγραμμα Morizo, με κατανομή ισχύος 50:50 εμπρός-πίσω, όπως ίσχυε και για τη λειτουργία Track στο κανονικό GR Yaris. Η Toyota προχώρησε και σε σημαντικές τροποποιήσεις στο ηλεκτρικό υδραυλικό τιμόνι, αλλά ίσως οι μεγαλύτερες αλλαγές έχουν γίνει στο εσωτερικό.

Εκεί, το τιμόνι έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το Morizo RR, σε ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το νέο τιμόνι έχει ντυθεί με, ενώ σε αυτό έχουν ενσωματωθεί διακόπτες για τη διαχείριση του ηχοσυστήματος και του cruise control και συνδυάζεται με έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Μόνο για 200 τυχερούς

Το μόνο αρνητικό που μπορούμε να σκεφτούμε στην παρούσα φάση είναι το γεγονός πως η Toyota θα κατασκευάσει μονάχα 200 κομμάτια του GR Yaris Morizo RR, εκ των οποίων τα μισά θα είναι διαθέσιμα στην Ιαπωνία μέσω μιας διαδικτυακής λοταρίας στην εφαρμογή της Gazoo για smartphones, με τα υπόλοιπα 100 να προορίζονται για επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Τι κρατάμε: