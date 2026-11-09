Yangwang Altior: Το κινέζικό που βάζει τα γυαλιά στη Rolls-Royce

Με το νέο Yangwang Altior, η BYD θέλει να αποδείξει ότι η πολυτέλεια δεν έχει πλέον αποκλειστική πατρίδα τη Βρετανία ή τη Γερμανία

Το νέο Yangwang Altior είναι η πιο φιλόδοξη απόπειρά της BYD να κοιτάξει στα μάτια κατασκευαστές όπως η Rolls-Royce, η Bentley και η Mercedes, προσφέροντας ένα ηλεκτρικό πολυτελές σεντάν με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, δύο ψυγεία, ηχοσύστημα 39 ηχείων και ένα εσωτερικό γεμάτο εκλεκτά υλικά, όπως νεφρίτη και μετάξι.

Το νέο Altior παρουσιάστηκε στο Άμπου Ντάμπι και φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη της κινεζικής πολυτέλειας σε μια κατηγορία όπου μέχρι σήμερα κυριαρχούν παραδοσιακά ονόματα.

Το Altior, που στα λατινικά σημαίνει «υψηλότερος», εξελίχθηκε μέσα σε τρία χρόνια και αντλεί σχεδιαστική έμπνευση από το αρχαίο κινεζικό ding, ένα τελετουργικό χάλκινο σκεύος που συμβολίζει τη δύναμη και την αξιοπρέπεια. Με μήκος 5.600 χλστ., πλάτος 2.030 χλστ. και ύψος 1.590 χλστ., πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιβλητικό αυτοκίνητο.

Το μεταξόνιο φτάνει τα 3.500 χλστ., ενώ το συνολικό μήκος του είναι μεγαλύτερο ακόμη και από εκείνο της Rolls-Royce Phantom. Στο πλάι ξεχωρίζει επίσης μια διακοσμητική γραμμή μήκους 4,8 μέτρων, που θυμίζει έντονα τη σχεδιαστική υπογραφή των βρετανικών μοντέλων.

Εντυπωσιακή εμφάνιση και τεχνολογία

Η επιβλητική μάσκα διαθέτει ξεχωριστά γυαλιστερά στοιχεία, τοποθετημένα έτσι ώστε να αντανακλούν το φως από διαφορετικές γωνίες. Δώδεκα φωτιστικά στοιχεία περιστρέφονται και ανάβουν διαδοχικά καθώς ο ιδιοκτήτης πλησιάζει το αυτοκίνητο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη φωτεινή υποδοχή. Αντίστοιχα θεαματικές είναι και οι πόρτες, οι οποίες ανοίγουν έως και 80 μοίρες μπροστά και 90 μοίρες πίσω. Οι πίσω πόρτες ανοίγουν αντίθετα από τις εμπρός, διευκολύνοντας την είσοδο και την έξοδο των επιβατών.

Η BYD έχει ενσωματώσει ακόμη και ειδικές ομπρέλες στις πόρτες, ακολουθώντας μια πρακτική που παραπέμπει ευθέως στη Rolls-Royce. Οι τροχοί των 21 ιντσών διαθέτουν δισκοειδή σχεδίαση και γυαλιστερό φινίρισμα, θυμίζοντας αντίστοιχες επιλογές της Mercedes-Maybach S-Class.

Την κίνηση αναλαμβάνουν τέσσερις ανεξάρτητα ελεγχόμενοι ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι επιτρέπουν την προσαρμογή της ροπής σε κάθε τροχό περισσότερες από 100 φορές το δευτερόλεπτο. Η BYD δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ισχύ του συστήματος, ωστόσο η τετρακινητήρια διάταξη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η απόδοση να ξεπερνά τους 1.000 ίππους.

Το Altior διαθέτει επίσης λειτουργία επιτόπιας περιστροφής, γνωστή ως tank turn, καθώς και ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επιπλέει, σε περίπτωση που καταλήξει κατά λάθος στο νερό. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται ενεργή ανάρτηση, η οποία συνεργάζεται με κάμερα που σαρώνει τον δρόμο μπροστά από το όχημα και προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία της, περιορίζοντας τις αναταράξεις στην καμπίνα και τις ανεπιθύμητες κλίσεις στις στροφές.

Όσον αφορά την αυτονομία, η BYD ανακοινώνει περισσότερα από 1.000 χλμ. Η μέτρηση, ωστόσο, βασίζεται στον κινεζικό κύκλο CLTC, ο οποίος είναι πιο επιεικής από τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρότυπα. Επομένως, μια αντίστοιχη μέτρηση κατά WLTP, και ειδικά κατά EPA, αναμένεται να δώσει αισθητά χαμηλότερη τιμή.

Νεφρίτης, μετάξι και 39 ηχεία στο εσωτερικό

Εκεί όπου το Yangwang Altior επιχειρεί να ξεχωρίσει πραγματικά είναι στην καμπίνα. Για τις λεπτομέρειες των αεραγωγών έχει χρησιμοποιηθεί κίτρινος νεφρίτης Hetian, ενώ οι επενδύσεις συνδυάζουν την παραδοσιακή κεντητική τέχνη του Suzhou με διάτρητα μοτίβα υψηλής ακρίβειας. Νήματα από μετάξι δημιουργούν σχέδια που παραπέμπουν σε σύννεφα, τα οποία συμπληρώνονται από διακοσμητικά μοτίβα σύννεφων και κεραυνών στα διάτρητα τμήματα.

Συνολικά, 48 διακοσμητικά στοιχεία βρίσκονται σε 11 διαφορετικά σημεία της καμπίνας. Η BYD πραγματοποίησε περισσότερες από 30 σχεδιαστικές δοκιμές μέχρι να πετύχει τον επιθυμητό τρόπο με τον οποίο αντανακλούν το φως. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε ακόμη και στους μεταλλικούς διακόπτες, με τους μηχανικούς να τους χτυπούν με μικρά σφυριά, προκειμένου να συγκρίνουν τον ήχο και την αίσθηση που προσφέρουν.

Την εικόνα συμπληρώνουν δέρμα ημι-ανιλίνης, πατάκια από φυσικό μαλλί και επενδύσεις από φυσικό ξύλο. Η διάταξη της καμπίνας είναι τετραθέσια, με την έμφαση να δίνεται στην άνεση των πίσω επιβατών. Εκείνοι έχουν στη διάθεσή τους 354 χλστ. χώρο για τα γόνατα και 1.209 χλστ. για τα πόδια, ενώ τα καθίσματα αεροπορικού τύπου διαθέτουν λειτουργία μηδενικής βαρύτητας και μηχανισμό μασάζ με τέσσερις σφαιρικές κεφαλές.

Δύο ψυγεία και οθόνη 21,4 ιντσών

Με το πάτημα ενός κουμπιού ενεργοποιείται ειδική λειτουργία χαλάρωσης, η οποία αναλαμβάνει να προσαρμόσει ολόκληρη την καμπίνα. Τα καθίσματα ανακλίνονται, τα υποπόδια ανυψώνονται, τα σκίαστρα κλείνουν και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός γίνεται πιο διακριτικός. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης λειτουργίες μασάζ και αρωματισμού.

Το ηχοσύστημα διαθέτει συνολικά 39 ηχεία, με τα τουίτερ να αναδύονται και να περιστρέφονται κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Για την ψυχαγωγία των πίσω επιβατών υπάρχει μια ηλεκτρικά αναδιπλούμενη οθόνη οροφής 21,4 ιντσών, η οποία υποστηρίζει επίσης βιντεοκλήσεις. Δύο ψυγεία αναλαμβάνουν τη διατήρηση των αναψυκτικών και των υπόλοιπων εφοδίων: το πίσω έχει χωρητικότητα 5,5 λίτρων και μπορεί τόσο να ψύχει όσο και να θερμαίνει το περιεχόμενό του. Παρά τον πλούσιο εξοπλισμό, ο χώρος αποσκευών παραμένει αρκετά μεγάλος, με χωρητικότητα 532 λίτρων.

Η BYD δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά ούτε το ενδεχόμενο διάθεσης του Altior εκτός Κίνας. Η τιμή του αναμένεται να ξεκινά από τα 2.080.000 γουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 280.000 ευρώ με τις τρέχουσες ισοτιμίες.

Με αυτή την πρόταση, η Yangwang δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν ενδιαφέρεται απλώς να ανταγωνιστεί τις καθιερωμένες premium μάρκες, αλλά να διεκδικήσει θέση στο ίδιο «τραπέζι» με τη Rolls-Royce και τη Bentley.