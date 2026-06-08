Αποκλειστική Συνέντευξη με τον Kimi Antonelli: «Ο ουρανός είναι το όριο» για το νέο φαινόμενο της F1

Συναντήσαμε τον Antonelli, τον νεαρό που οδηγεί την κούρσα της F1, στην πίστα του Μιζάνο κατά την τελετή παραλαβής της νέας του Mercedes

Του Mirco Magni Απόδοση: Νίκος Μαρινόπουλος Φωτογραφίες: Bin Jia

Μη σας ξεγελά το αγγελικό του πρόσωπο. Ο Andrea Kimi Antonelli, το νέο ανερχόμενο αστέρι του ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχει αναστατώσει το φετινό πρωτάθλημα της F1. Απλά δείτε τις αντιδράσεις του George Russell, του ομόσταυλού του στη Mercedes, ο οποίος θεωρούσε το φετινό πρωτάθλημα αποκλειστικά δική του υπόθεση. Αμ δε… Στον τελευταίο φετινό αγώνα της F1, στο Μονακό, o Russell όχι απλά δεν κατάφερε να πλησιάσει τους χρόνους του νεαρού Ιταλού πιλότου, αλλά αναγκάστηκε να κάνει στο πλάι και να δεχτεί γύρο από αυτόν, στον 58ο από τους 78 γύρους του αγώνα. Μάλιστα, ο Antonelli είχε ρίξει γύρο σε όλα τα άλλα μονοθέσια, με εξαίρεση τις δύο Ferrari, πριν την προσωρινή διακοπή του αγώνα. Πλέον, προηγείται στο πρωτάθλημα με 156 βαθμούς, μπροστά από τους Lewis Hamilton (90 βαθμοί) και George Russell (88 βαθμοί).

Τον συναντήσαμε στην πίστα του Μιζάνο, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που διοργάνωσε η Mercedes-Benz για να του παραδώσει το νέο του αυτοκίνητο: μια Mercedes-AMG GT.

Για ακόμα μία φορά, ο Antonelli απέδειξε ότι έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να κερδίζει την αγάπη του κόσμου. Για όλους έχει ένα χαμόγελο. Για όλους βρίσκει λίγο χρόνο, παρά το ασφυκτικά γεμάτο πρόγραμμά του. Θέλει να μεταδώσει το χαμόγελό του στα πρόσωπα όλου του κόσμου. Κάτι που μόνο δεδομένο δεν είναι για έναν οδηγό της F1. Γι΄ αυτό και δεν μιλήσαμε για την F1, αλλά επικεντρωθήκαμε στον χαρακτήρα του.

Μόλις απέκτησες μια AMG GT. Ποιο ήταν το πρώτο σου αυτοκίνητο; Ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση από αυτοκίνητα παραγωγής;

Ομολογώ ότι ήμουν πολύ τυχερός, επειδή το πρώτο μου αυτοκίνητο ήταν το ίδιο με αυτό που παρέλαβα σήμερα. Οφείλω να πω ότι ήταν ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο, ευκολοδήγητο και εξαιρετικά ασφαλές. Δεν ήταν απλώς ένα supercar, αλλά ένα αυτοκίνητο που μπορούσα να χρησιμοποιώ καθημερινά. Έχω υπέροχες αναμνήσεις από την AMG GT.

Στην πίστα, οδηγείς το ταχύτερο μονοθέσιο στον κόσμο. Πώς νιώθεις μετά, όταν μπαίνεις σε ένα σπορ αυτοκίνητο, ακόμα κι αν αυτό έχει επιδόσεις supercar;

Στον δρόμο, είμαι πολύ χαλαρός. Με το μονοθέσιο της F1, το μόνο που σκέφτομαι είναι να πάω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Αντιθέτως, στον δρόμο, ακόμα και με ένα τόσο γρήγορο αυτοκίνητο, η οδήγηση είναι μια πιο χαλαρωτική διαδικασία. Κάτι που απολαμβάνω, μιας και μια βόλτα στον δρόμο είναι ιδανική για να εκτονώσω την ένταση μετά από έναν αγώνα F1.

Ποιο είναι το δικό σου όριο;

Το όριο; Ο ουρανός είναι το όριο, ειδικά όταν μιλάμε για F1. Προφανώς, ο στόχος κάθε πιλότου είναι να προσπαθεί διαρκώς να πλησιάζει αυτό το όριο και, ορισμένες φορές, να προσπαθεί να το ξεπεράσει. Σαν να προσπαθεί να ξεκλειδώσει ένα νέο επίπεδο, να ανεβάσει τον πήχυ ακόμα ψηλότερα. Κάτι που είναι πολύ συναρπαστικό για εμάς τους πιλότους είναι η αναζήτηση αυτού του επιπέδου της τελειότητας. Αν και πιστεύω ότι η επίτευξη της τελειότητας είναι μια ανέφικτη αναζήτηση, καθώς πάντοτε μπορείς να τα πας ακόμα καλύτερα. Αλλά η προσπάθεια να αγγίξεις την τελειότητα, να ξεπεράσεις αυτό το όριο, είναι κάτι το συναρπαστικό που πάντα επιδιώκω.

Και πώς βρίσκεις αυτό το όριο στην πίστα;

Στην πίστα, πάνω απ’ όλα προσπαθώ να οδηγήσω το μονοθέσιο με βάση το ένστικτό μου και να το διασκεδάσω όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι που με βοηθά να πλησιάσω αυτό το όριο: Αγωνίζομαι δίχως άγχος και ένταση, χωρίς να φοβάμαι μην κάνω λάθος. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που με βοηθούν στην αναζήτηση της επίτευξης της μέγιστης απόδοσης και στην πλήρη αξιοποίηση κάθε στοιχείου του μονοθεσίου.

Την πρώτη φορά που μιλήσαμε μας συγκίνησες με τα συναισθήματα που εξέφρασες ότι βιώνεις όταν οδηγείς. Μπορείς να μας μιλήσεις ξανά γι’ αυτά;

Ναι, νομίζω ότι είναι μια από τις πιο όμορφες στιγμές όταν οδηγείς ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Νιώθεις σαν να βρίσκεσαι μέσα σε μία φούσκα, στην οποία υπάρχεις μόνο εσύ, το αυτοκίνητο και η πίστα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι μία από τις πιο όμορφες αισθήσεις που έχω βιώσει. Είναι σαν να έχω βάλει τον αυτόματο πιλότο, οδηγώ αποκλειστικά με το ένστικτο. Πολλές φορές, νιώθω σαν υπνωτισμένος. Όλες μου οι αντιδράσεις έρχονται φυσιολογικά, δίχως να συνειδητοποιήσω τι κάνω ή πώς το κάνω. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτήν την κατάσταση κι εκείνη τη στιγμή έρχεται ένα team radio για να με επαναφέρει στην πραγματικότητα, διακόπτοντας αυτήν τη μαγική στιγμή. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα όνειρο, στο οποίο οδηγείς το αυτοκίνητό σου, δίχως την παραμικρή έγνοια στον κόσμο. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που γίνεσαι ένα με το αυτοκίνητο. Νιώθεις σαν να μιλάς στο μονοθέσιο, ότι μπορείς να ξεκινήσεις μία συζήτηση μαζί του. Ως αποτέλεσμα, μπορείς να εκμεταλλευτείς την πρόσφυση στο όριο, μπορείς να τα δώσεις όλα σε κάθε στροφή. Κι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει φυσικά, εύκολα. Προφανώς και δεν είναι εύκολο να μπεις σε αυτήν την πνευματική κατάσταση. Απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση, πίστη στις ικανότητές σου, αλλά και σε αυτές του μονοθεσίου. Όταν όμως τα καταφέρεις, είναι μαγεία. Βιώνεις μια από τις πιο όμορφες αισθήσεις πίσω από το τιμόνι.

Ξεκίνησες να αγωνίζεσαι από πολύ μικρός. Θυμάσαι την πρώτη φορά που μπήκες σε μονοθέσιο της F1;

Εννοείται, ήταν στα γενέθλιά μου. Ο πατέρας μου με πήγε για μερικούς γύρους επειδή έκαναν δοκιμές με την ομάδα του. Ήμασταν στην Κρεμόνα και θυμάμαι κάθε λεπτομέρεια επειδή ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Το μονοθέσιο της F1 ήταν εντελώς διαφορετικό από τα καρτ. Ήταν πολύ μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα και η πίστα να δείχνει εντελώς διαφορετική. Το μονοθέσιο είχε πολλά περισσότερα τυφλά σημεία και γενικά η ορατότητα ήταν πολύ περιορισμένη. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, ειδικά εκείνος ο πρώτος γύρος. Είχα ενθουσιαστεί με τη δύναμη του κινητήρα, αλλά και την πρόσφυση.

Συνήθως σε βλέπουμε ήρεμο. Υπάρχει κάτι που μπορεί να σε κάνει να χάσεις την ψυχραιμία σου;

Όσον αφορά την οδήγηση, όταν νιώθω ότι δεν έχω κάνει το καλύτερο δυνατό. Ίσως επειδή δεν έχω προετοιμαστεί όσο καλά θα έπρεπε ή όταν δεν ακολουθώ το σχέδιό μου. Στην πίστα, ο στόχος μου είναι να δίνω πάντα το 100%, να μεγιστοποιώ την απόδοσή μου κάθε φορά. Μερικές φορές, όμως, δεν το καταφέρνω. Όταν νιώθω ότι θα μπορούσα να τα είχα πάει καλύτερα ή να είχα προετοιμαστεί καλύτερα ή να είχα αποδώσει καλύτερα, αυτό με θυμώνει.

Ένα από τα θέματα συζήτησης της εποχής είναι ότι η νέα γενιά δεν ενδιαφέρεται πια για τα αυτοκίνητα. Πιστεύεις ότι αληθεύει αυτό;

Για μένα αυτό δεν ισχύει. Θεωρώ ότι η F1 αναπτύσσεται πολύ και πολλοί νέοι ασχολούνται με αυτό το υπέροχο άθλημα. Πιστεύω ότι τόσο τα αυτοκίνητα όσο και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός θα προσελκύουν πάντα πολύ κόσμο, πολλούς νέους, επειδή πρόκειται για έναν πραγματικά ξεχωριστό κόσμο.

Το αυτοκίνητο των ονείρων σου είναι ένα σύγχρονο supercar ή κάποιο κλασικό μοντέλο από το παρελθόν;

Μου αρέσουν πολύ τα σύγχρονα αυτοκίνητα, αλλά ασχολούμαι και με τα κλασικά επειδή ορισμένα από αυτά είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Όταν πήγα στη Στουτγάρδη (στη Mercedes), με συνεπήρε η γοητεία πολλών κλασικών αυτοκινήτων. Ένα από τα αυτοκίνητα των ονείρων μου είναι η Mercedes CLK GTR, το αυτοκίνητο δρόμου που προέρχεται από το αγωνιστικό του Le Mans. Δεν θα είναι εύκολο να την αποκτήσω, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ εντυπωσιακή.

Πώς διαχειρίζεσαι τη δημοτικότητά σου, η οποία έχει κυριολεκτικά εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα;

Προσπαθώ να την απολαμβάνω με τον σωστό τρόπο. Δεν θέλω να παρασυρθώ, αλλά δεν κρύβω κι ότι μου αρέσει. Αν καταφέρεις να τη διαχειριστείς με τον σωστό τρόπο, μπορεί πραγματικά να κάνεις τη διαφορά. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου αρέσει να κάνω τους ανθρώπους χαρούμενους, έστω με μια μικρή χειρονομία. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ να κάνω.

Αν μπορούσες να γυρίσεις τον χρόνο πίσω, τι συμβουλή θα έδινες στον πρωτοεμφανιζόμενο Kimi;

Στον περσινό Kimi θα έλεγα να μην ανησυχεί, να μη φοβάται να κάνει λάθη και να μη σκέφτεται υπερβολικά το τελικό αποτέλεσμα. Κάτι που δυστυχώς έκανα. Να επικεντρώνεται στα όσα συμβαίνουν τώρα, να μη σκέφτεται το μέλλον. Επίσης, να προσπαθεί να το διασκεδάζει όσο το δυνατόν περισσότερο. Στην τελική, είμαι αρκετά τυχερός που κάνω αυτό που αγαπάω περισσότερο, αυτό που ονειρευόμουν από μικρός, οπότε δεν πρέπει να έχω τύψεις που το απολαμβάνω. Προφανώς και αυτό είναι το επάγγελμά μου: Οι αγώνες F1 δεν είναι εύκολοι, επειδή απαιτούν πολλές θυσίες. Κάνω, όμως, αυτό που αγαπώ, είμαι πολύ τυχερός που το κάνω και είναι φυσικό επακόλουθο να καταφέρνω να το διασκεδάζω όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 10 χρόνια;

Στην F1, με πολλές κατακτήσεις παγκόσμιων πρωταθλημάτων. Και με πολλές νίκες. Όχι μόνο στην F1, αλλά και στην προσωπική μου ζωή.

ΠΑΤΑΕΙ ΓΕΡΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ

Μιλώντας με τον Kimi, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένας πραγματικά ξεχωριστός τύπος. Δίνει τον καλύτερό του εαυτό σε αυτό που κάνει και είναι πολύ ώριμος για την ηλικία του (θα γίνει 20 στις 25 Αυγούστου). Παρά την ξαφνική και τεράστια επιτυχία του, παρέμεινε ταπεινός, δίχως να χάσει την επαφή του με την πραγματικότητα. Εν μέρει, χάρη στους γονείς του.

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ

Ο νεαρός Ιταλός πιλότος παρέλαβε τη νέα του AMG GT στην πίστα του Misano World Circuit, κατά τη διάρκεια του ACI Racing Weekend. Εκεί, τον περίμεναν εκατοντάδες tifosi, με την ελπίδα να βγάλουν μια selfie μαζί του.

ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ KIMI

Μία AMG για… χαλαρές βόλτες

Κατά τη διάρκεια του ACI Racing Weekend, η Mercedes παρέδωσε στον Kimi Antonelli το νέο του αυτοκίνητο, μια Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ Coupé, σε έντονο κόκκινο χρώμα, με μαύρες ζάντες. Το εσωτερικό της είναι χαμηλών τόνων, με μαύρα δερμάτινα σπορ καθίσματα και μερικές κόκκινες λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα οι ζώνες ασφαλείας. Δεδομένου ότι είναι το αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιεί ο Ιταλός πιλότος για δημόσιες μετακινήσεις, δεν διαφέρει στο παραμικρό από το αυτοκίνητο που μπορεί να παραγγείλει κάποιος και στην Ελλάδα (από 309.800 ευρώ). Κάτω από το καπό της βρίσκεται ο biturbo V8 των τεσσάρων λίτρων.

Σε αυτήν την έκδοση, την Μ177 διαφέρει κυρίως στην ψύξη, από τις λοιπές εκδόσεις του. Τα turbo είναι τοποθετημένα μεταξύ των κυλίνδρων (η λεγόμενη διάταξη hot vee ή hot V) και τα intercooler έχουν αλλάξει θέση. Μεταξύ των αλλαγών της συγκεκριμένης έκδοσης του κινητήρα, βρίσκουμε το ενεργό σύστημα κυκλοφορίας του λαδιού, αλλά και το επανασχεδιασμένο κάρτερ. Αλλαγές έχουν γίνει επίσης στην εισαγωγή και την εξαγωγή. Ως αποτέλεσμα, ο Kimi έχει στη διάθεσή του 585 ίππους και 800 Nm ροπής, μεταξύ 2.500 και 4.500 στροφών.

Η συγκεκριμένη έκδοση της AMG GT διαθέτει προηγμένο σύστημα τετρακίνησης που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα είναι 315 χλμ./ώρα. Μια τιμή που δεν καταφέραμε να δούμε στο κοντέρ, στους λίγους γύρους που συνοδηγήσαμε στην πίστα με τον Kimi στο τιμόνι.