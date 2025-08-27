Geely και Zeekr αλλάζουν τα δεδομένα – Ο Θανάσης Κονιστής μιλά για το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα

Η Geely και η Zeekr κάνουν το μεγάλο βήμα στην ελληνική αγορά, με τη GEO Mobility Hellas στο τιμόνι της στρατηγικής ανάπτυξης. Ο γενικός διευθυντής, κ. Θανάσης Κονιστής, μας μιλά αποκλειστικά για το όραμα και τις προοπτικές

Ο Όμιλος της Geely αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στην παγκόσμια αγορά. Θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για αυτόν;

Η Zhejiang Geely Holding Group, όπως είναι η πλήρης ονομασία της, είναι ένας από τους σημαντικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως, με περισσότερες από 3,3 εκατομμύρια πωλήσεις το 2024 – μια επίδοση που τη φέρνει μεταξύ των 10 κορυφαίων κατασκευαστών παγκοσμίως. Στο χαρτοφυλάκιό της ανήκουν εταιρίες και μάρκες με διεθνή αναγνώριση, όπως η Volvo Cars, η Zeekr η Polestar, η Lynk & Co και, βεβαίως, η ίδια η Geely, διατηρώντας παράλληλα σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες με εταιρίες όπως η Mercedes-Benz. Ο όμιλος δεν αποτελεί απλά έναν κατασκευαστή που προέρχεται από την Κίνα, αλλά έναν πολυσχιδή οργανισμό με παγκόσμια παρουσία, ισχυρή τεχνολογική βάση και επενδύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, στα smartphones, στα microchips, στη διαστημική τεχνολογία, στις δορυφορικές επικοινωνίες, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις αερομεταφορές, δημιουργώντας ένα ενοποιημένο τεχνολογικό οικοσύστημα.

Η Geely ως μάρκα και ο Όμιλος Geely συχνά μπερδεύονται. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο και πώς θέλετε να το επικοινωνήσετε στο κοινό;

Ο Όμιλος Geely Holding είναι η «ομπρέλα» που φιλοξενεί πολλές διαφορετικές μάρκες. Η μεγαλύτερη μάρκα σε πωλήσεις είναι η Geely, που αναπτύσσει και κατασκευάζει μοντέλα που συνδυάζουν τεχνολογία, ασφάλεια και προσιτή πολυτέλεια. Η Geely είναι ένα brand με ξεκάθαρη ταυτότητα μέσα στο Group –και αυτό έχουμε σαν στόχο να επικοινωνήσουμε–, ενώ ο όμιλος είναι ο στρατηγικός πυλώνας που την υποστηρίζει και της δίνει διεθνή δυναμική.

Ποια είναι η στρατηγική τοποθέτηση της GEO Mobility Hellas στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και ποιοι οι στόχοι;

Η GEO Mobility Hellas είναι η εταιρία που έχει αναλάβει επίσημα την αντιπροσώπευση και διάθεση των μοντέλων της Geely και της Zeekr στην Ελλάδα. Αποτελεί μέλος του Union Group, ενός ισχυρού πολυεθνικού ομίλου με μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο της αυτοκίνησης, ενώ έχει συσταθεί με αποκλειστικό στόχο να φέρει και να εδραιώσει την Geely και τη Zeekr στη χώρα μας, με τρόπο που να αντανακλά πλήρως τις αξίες, την τεχνολογία και τη φιλοσοφία του ομίλου και κάθε μάρκας ξεχωριστά. Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στον Έλληνα καταναλωτή προσιτή, καινοτόμο και αξιόπιστη κινητικότητα, αξιοποιώντας την τεράστια τεχνογνωσία και τα παγκόσμια επιτεύγματα της Geely και της Zeekr. Έχουμε επενδύσει σε μία στρατηγική που βλέπει μακροπρόθεσμα την παρουσία των μαρκών αυτών στην ελληνική αγορά, όχι απλώς ως μια εισαγωγή νέων μοντέλων, αλλά ως μια ολιστική εμπειρία αυτοκίνησης που καλύπτει τις ανάγκες τού σήμερα και του αύριο. Η Ελλάδα είναι μια αγορά που αλλάζει και η GEO Mobility Hellas έρχεται για να συμβάλει ενεργά στη μετάβαση προς την επόμενη ημέρα της αυτοκίνησης.

Τι διαφοροποιεί την Geely και τη Zeekr από τις λοιπές κινεζικές φίρμες που έχουν ήδη παρουσία στη χώρα μας;

Η βασική διαφορά είναι ότι μιλάμε για έναν παγκόσμιο όμιλο με brands που έχουν ήδη ευρεία αναγνώριση στις διεθνείς αγορές, με μοντέλα που και έχουν αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό. Για παράδειγμα, η Zeekr δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά ήδη από το 2023 και ένα σημαντικό μέρος της έρευνας και της εξέλιξης των μοντέλων που διαθέτει στην Ευρώπη, όπως το Χ, το 7Χ και το 001, πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ομίλου στο Gothenburg στη Σουηδία. Το Geely EX5, ένα μοντέλο που μόλις λανσάραμε στη χώρα μας, ανήκει στην γκάμα των μοντέλων που αναπτύχθηκαν ειδικά για την είσοδό τους στις παγκόσμιες αγορές και όχι ως προσαρμογή ενός μοντέλου που κυκλοφορεί στην αγορά της Κίνας και απλά εξάγεται σε άλλες χώρες. Το ίδιο ισχύει και για το νέο D-SUV Plug-in Hybrid μοντέλο της Geely που θα λανσαριστεί στις διεθνείς αγορές –μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα– τον προσεχή Νοέμβριο.

Παράλληλα, ο Όμιλος Geely αποτελεί τον μοναδικό κατασκευαστή όχι μόνο από την Κίνα, αλλά και παγκοσμίως, που διαθέτει ισχυρή τεχνολογική βάση και επενδύσεις σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων και brands που εκτείνεται από την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι τη διαστημική τεχνολογία και τα microchips, δημιουργώντας ένα ενοποιημένο τεχνολογικό οικοσύστημα που τίθεται στη διάθεση των κατόχων κάθε μοντέλου.

Αυτά αποτελούν μερικά από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την Geely και τη Zeekr από τις υπόλοιπες κινεζικές μάρκες.

Πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος για όλες τις μάρκες από την Κίνα ή θα δούμε συγκέντρωση και «φιλτράρισμα» τα επόμενα χρόνια;

Όπως έχει διαμορφωθεί ο χάρτης της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου, τόσο αναφορικά με το πλήθος των μαρκών που δραστηριοποιούνται και το εύρος των νέων τεχνολογιών που καλούνται να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν όσο και με τον συρρικνούμενο όγκο των πωλήσεων στις περισσότερες αγορές, αναπόφευκτα έρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη συγκέντρωσης και «φιλτραρίσματος».

Όσες μάρκες επενδύσουν σοβαρά σε δίκτυο, υπηρεσίες after sales και ποιοτικά προϊόντα, αλλά και στη σωστή σχέση αξίας και τιμής των μοντέλων τους, θα είναι επιτυχημένες και θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται. Εμείς πιστεύουμε ότι η Geely και η Zeekr έχουν το υπόβαθρο, τις τεχνολογικές πλατφόρμες και τη στρατηγική που, σε συνδυασμό με την υποστήριξη ενός ισχυρού πολυεθνικού ομίλου όπως η Union Group, θα τις οδηγήσουν σε μια μακρόχρονα επιτυχημένη πορεία στην ελληνική αγορά.

Από τη μεγάλη εμπειρία σας στον χώρο του αυτοκινήτου, ποιες είναι οι βασικές διαφορές κουλτούρας και προσέγγισης μεταξύ ευρωπαϊκών και κινεζικών εταιρειών;

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει εξελιχθεί ως ένας από τους πρωταγωνιστές σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι της ευρωπαϊκής. Κύρια στοιχεία της επιτυχίας της αποτελούν η ταχύτητα στην καινοτομία, η γρήγορη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, αλλά και η ευελιξία στην προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι κινεζικές εταιρίες καταφέρνουν συχνά να λανσάρουν και να υλοποιούν καινοτομίες σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα, επωφελούμενες τόσο από το μέγεθος της εγχώριας αγοράς και την άμεση πρόσβαση σε πρώτες ύλες όσο και από την ανάπτυξη προηγμένου λογισμικού και το ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής. Αυτά τα χαρακτηριστικά τούς δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οχήματα σε πιο προσιτές τιμές, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ποιότητας.

Αντίθετα, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δραστηριοποιείται σε ένα πιο αυστηρό και σύνθετο ρυθμιστικό περιβάλλον, γεγονός που συχνά επιβραδύνει την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, οι δομές και η οργανωτική κουλτούρα των παραδοσιακών ευρωπαϊκών κατασκευαστών δεν προσφέρουν ακόμα τον ίδιο βαθμό ευκινησίας με τις κινεζικές εταιρίες, οι οποίες λειτουργούν με φιλοσοφία που θυμίζει startup.

Παρά τις διαφορές αυτές, κάθε πλευρά διαθέτει τα δικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, και η παγκόσμια βιομηχανία αυτοκινήτου ωφελείται από τη συνύπαρξη, τον ανταγωνισμό, αλλά και τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις. Η Geely, ως εκπρόσωπος της Κίνας με διεθνή προσανατολισμό, επιδιώκει να αξιοποιήσει το καλύτερο και από τις δύο παραδόσεις, προσφέροντας ολοκληρωμένες και σύγχρονες λύσεις στους καταναλωτές της.

Ο Έλληνας καταναλωτής είναι ακόμα επιφυλακτικός απέναντι στα κινεζικά αυτοκίνητα. Πώς σκοπεύετε να χτίσετε εμπιστοσύνη;

Με σωστά προϊόντα, ιδανική σχέση τιμής-αξίας, διαφάνεια, εγγυήσεις και σταθερή υποστήριξη. Ήδη οι πρώτοι πελάτες του Geely EX5 στην Ελλάδα είναι ενθουσιασμένοι από την επιλογή τους, κάτι το οποίο επιδιώκουμε να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου. Θα επενδύσουμε στο δίκτυό μας, θα επικοινωνήσουμε ξεκάθαρα την τεχνογνωσία του ομίλου, ενώ παρέχουμε ήδη ισχυρές εγγυήσεις για τα αυτοκίνητά μας. Ο Έλληνας οδηγός χρειάζεται χρόνο και αποδείξεις και εμείς είμαστε έτοιμοι να τις δώσουμε.

Τι να περιμένουμε όσον αφορά στο δίκτυο διανομής, τα service και τα ανταλλακτικά; Πόσο γρήγορα θα αναπτυχθεί;

Το δίκτυο είναι κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής μας. Εκτός από το flagship store που δημιουργούμε για την Geely και τη Zeekr στο Μαρούσι και θα είναι σύντομα έτοιμο να υποδεχτεί τους πελάτες των μαρκών μας, προχωράμε ήδη στην προσεκτική επιλογή των συνεργατών μας για τις πωλήσεις και το after sales service σε πανελλαδικό επίπεδο. Στόχος μας είναι μέσα στους επόμενους 9 με 12 μήνες να έχουμε πλήρη κάλυψη δικτύου σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Αναφορικά με τα ανταλλακτικά, θα διαθέτουμε στην Ελλάδα την πλήρη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών κάθε μας μοντέλου, προκειμένου να εξυπηρετούμε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε ανάγκη. Ήδη, για το πρώτο μας μοντέλο που ξεκίνησε την διάθεσή του, το Geely EX5, διαθέτουμε στην Ελλάδα όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την υποστήριξη κάθε ανάγκης.

Ποια είναι η πολιτική της Geely για τους θερμικούς κινητήρες και τα υβριδικά σύνολα; Αναμένουμε στη χώρα μας μοντέλα με κινητήρες βενζίνης και, αν ναι, ποια;

Επιδιώκουμε να εδραιώσουμε την Geely ως ένα από τα πιο αξιόπιστα, τεχνολογικά προηγμένα και ανταγωνιστικά brands στην αγορά μας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη σταδιακή παρουσίαση πλήρους γκάμας μοντέλων και τεχνολογιών, ξεκινώντας με αμιγώς ηλεκτρικές και plug-in hybrid προτάσεις εντός των επόμενων 12 μηνών, αλλά και μοντέλα με υβριδική τεχνολογία κινητήρων.

Ξεκινήσατε στην ελληνική αγορά με ένα ηλεκτρικό μοντέλο που τοποθετείται στον πυρήνα των πωλήσεων, σε τρομερά ανταγωνιστική τιμή. Πώς επιτύχατε αυτήν την τοποθέτηση; Να αναμένουμε εξίσου ανταγωνιστικές τιμές και στα επόμενα μοντέλα που θα έρθουν;

Η ανταγωνιστική τιμολόγηση δεν είναι αποτέλεσμα «συμπίεσης κόστους», αλλά στρατηγική επιλογή. Με την Geely, θέλουμε να δώσουμε στον Έλληνα καταναλωτή προσιτή πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξίας. Το Geely EX5 αποτέλεσε την απαρχή αυτής της στρατηγικής, ενώ έχουμε ήδη απτά αποτελέσματα μέσα από την πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κοινού που έρχεται σε επαφή μαζί του στο pop-up store που έχουμε δημιουργήσει στο Golden Hall.

Η Zeekr είναι η premium, αμιγώς ηλεκτρική φίρμα του ομίλου. Πώς σκοπεύετε να τη συστήσετε στο ελληνικό κοινό και με ποιον τρόπο διαφοροποιείται από την Geely, που επίσης παρουσιάζει premium στοιχεία;

Η Zeekr είναι το premium high-tech brand του ομίλου, με ξεκάθαρη έμφαση στην τεχνολογία ηλεκτροκίνησης, στην πολυτέλεια και την εμπειρία χρήσης. Η Geely αποτελεί ένα mainstream brand, που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, με premium στοιχεία και πιο προσιτή τοποθέτηση. Η Zeekr θα «μιλήσει» σε όσους ζητούν το κάτι παραπάνω: περισσότερη καινοτομία, περισσότερες επιδόσεις , περισσότερη τεχνολογία, πάντα σε μια ιδανική σχέση τιμής-αξίας.

WHO IS WHO:

Ο κ. Θανάσης Κονιστής διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχοντας αναλάβει καίριες θέσεις ευθύνης στη μάρκα Volkswagen αλλά και ευρύτερα στο Volkswagen Group. Τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του επικεφαλής After Sales και Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων για μάρκες του Volkswagen Group, ενώ ως επικεφαλής της Volkswagen διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εδραίωση της μάρκας στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον, ο κ. Κονιστής έχει συμμετάσχει ενεργά σε πρωτοβουλίες βιώσιμης κινητικότητας, αναλαμβάνοντας επιτελικό ρόλο στο έργο μετατροπής του νησιού της Αστυπάλαιας σε νησί-πρότυπο «έξυπνης» και βιώσιμης μετακίνησης, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία της Volkswagen AG με την Ελληνική Δημοκρατία.

Σήμερα, κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή στη GΕΟ Mobility Hellas, θυγατρική του πολυεθνικού Ομίλου Union Group και επίσημο εισαγωγέα των μαρκών Geely και Zeekr στην Ελλάδα, και ηγείται της στρατηγικής ανάπτυξης και τοποθέτησης των δύο μαρκών στην ελληνική αγορά.